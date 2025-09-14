Orbán Viktor üzent Magyar Péternek: A tiszások felsültek a mókusörsnyi gyűlésükkel

Az, hogy a tiszások felsültek a mókusörsnyi gyűlésükkel, és ezt az egész ország élőben láthatta, hogy durvák, agresszívek és gyűlölködőek, abban nincs semmi meglepő, ezt eddig is tudhatta mindenki. Ami igazán izgalmas, az a kötcsei hétvége szellemi mérlege – írja a Digitális Polgári Kör levelében Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.

Orbán Viktor bemutatta a győzelmi tervet Kötcsén, Magyar Péterék csúnyán felsültek (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A héten kiderült a kormányfő nevével aláírt levél szerint, hogy a jobboldalon elsöprő a szellemi, intellektuális fölény.

„A polgári oldalon az ország kiemelkedő koponyái, társadalomtudósok, filozófusok, akadémikusok, gazdasági szakemberek, polgármesterek, művészek és egyházi emberek. Odaát egy külföldről fizetett bankár, az Anna-bál volt szépe, homályban rejtőzködő, véleményüket nem vállaló, ismeretlen programírók, egy szebb napokat látott, lökdösődő exkatona, a gyerekeink számára »Csipkejózsika« címmel mesekönyvet rittyentő genderaktivista és családminiszter-jelölt, és így tovább” – emlékeztetett.

Mint írta, közben árad a Tisza-adó. A levélben a miniszterelnök úgy fogalmazott: ha nem vigyázunk, jön a többkulcsos tiszás jövedelemadó, vagyonadó és a megemelt társasági nyereségadó. Hogy ez pontosan mennyi, azt itt lehet kiszámolni. A kormányfő nem tudja, hogy a felkészültség, a tudás, a szellemi súly, a tapasztalat és az asztalra letett életművek számítanak-e még a politikában, de ha igen, akkor a hétvégén nem négyötödre, hanem ötnegyedre nyertek.

A Tisza Párt szerint háborúban vagyunk

Orbán Viktor Charlie Kirk meggyilkolásáról azt írta: megdöbbentő és szomorú.

„De olyan is történt, ami engem még ennél is mélyebben megrázott, de elsikkadt a hírtengerben. Svédországban 280 kiskorú lányt tartóztattak le gyilkosságok vádjával. Megrázó, felfoghatatlan, megrendítő. Feltétlenül olvasd el. Láthatod, hova vezetett a nyugat-európai progresszív-liberális társadalompolitika. Soha nem kaptam ennél erősebb megerősítést, hogy Magyarországnak ki kell tartania a keresztény hagyományaink, a polgári kultúránk és a családbarát politikánk mellett. Isten óvja Svédországot!” – fogalmazott.