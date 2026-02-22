A CNN február 6-i cikke („Orosz katonai tisztviselőt lőttek le Moszkvában a legfelsőbb katonai vezetők elleni legújabb támadásban”) részletesen ismerteti, hogy egy támadó több lövést adott le Alekszejevre egy moszkvai lakóházban. Az orosz hatóságok szerint a feltételezett elkövetőt Dubajban fogták el, az ügyben a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) is nyomoz.

Vlagyimir Alekszejev orosz tábornok (Fotó: MTI)

A második írás („Az orosz nyomozók szerint Ukrajna áll a magas rangú tábornok elleni merényletkísérlet mögött”) már egyértelműen az ukrán szálra helyezi a hangsúlyt, miközben bemutatja, hogy a tábornok túlélte a támadást, állapota stabil.

A beszámolók visszatérő eleme, hogy ez „a legújabb” támadás az orosz katonai elit ellen. A hangsúly nem a titkosszolgálatok erején, hanem a belső biztonság sérülékenységén van.

Azaz az amerikai hírcsatorna, ugyanaz a szerkesztőség, amely korábban szuperveszélyesnek festette le őket, most azt sugallja: ezek még a saját fővárosukban, saját tábornokukat sem tudják megvédeni egy pisztolyos támadótól?