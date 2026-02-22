Rendkívüli

Lebukott a CNN, így kamuzik az amerikai hírcsatorna: az aktuális érdekek mentén gyártanak „hősöket”

„Orosz tábornokot lőttek le és sebesítettek meg Moszkvában”, „a legújabb támadás a legfelsőbb katonai vezetők ellen”, „hiányosságok a magas rangú tisztségviselők védelmében” – ilyen címekkel számolt be a CNN arról, hogy Moszkvában merényletkísérlet érte Vlagyimir Alekszejev altábornagyot, az orosz katonai hírszerzés, a GRU első helyettes vezetőjét. A történet túlmutat a merényletkísérleten: valójában arról szól, hogyan változik meg egy nemzetközi médium hangvétele és hangsúlyozása. Az eddig félelmetesnek és mindenhová elérőnek bemutatott orosz hírszerzés most a saját fővárosában tűnik sebezhetőnek – legalábbis a CNN mostani tudósításainak hangsúlya szerint. Zelenszkijről viszont csodálattal ír a médium.

Magyar Nemzet
2026. 02. 22. 11:06
Vlagyimir Alekszejev orosz tábornok (Forrás: X)
A CNN február 6-i cikke („Orosz katonai tisztviselőt lőttek le Moszkvában a legfelsőbb katonai vezetők elleni legújabb támadásban”) részletesen ismerteti, hogy egy támadó több lövést adott le Alekszejevre egy moszkvai lakóházban. Az orosz hatóságok szerint a feltételezett elkövetőt Dubajban fogták el, az ügyben a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) is nyomoz.

Vlagyimir Alekszejev orosz tábornok
Vlagyimir Alekszejev orosz tábornok (Fotó: MTI)

A második írás („Az orosz nyomozók szerint Ukrajna áll a magas rangú tábornok elleni merényletkísérlet mögött”) már egyértelműen az ukrán szálra helyezi a hangsúlyt, miközben bemutatja, hogy a tábornok túlélte a támadást, állapota stabil. 

A beszámolók visszatérő eleme, hogy ez „a legújabb” támadás az orosz katonai elit ellen. A hangsúly nem a titkosszolgálatok erején, hanem a belső biztonság sérülékenységén van.

Azaz az amerikai hírcsatorna, ugyanaz a szerkesztőség, amely korábban szuperveszélyesnek festette le őket, most azt sugallja: ezek még a saját fővárosukban, saját tábornokukat sem tudják megvédeni egy pisztolyos támadótól? 

A korábbi kép: mindenhová elérő árnyékhatalom

A kontraszt azért feltűnő, mert a CNN – és számos nyugati médium – az elmúlt években rendszeresen a régi KGB utódszervezeteiként mutatta be az FSZB-t és a GRU-t: olyan, globálisan működő struktúrákként, amelyek mérgezésektől kibertámadásokig számos akció mögött állnak.

Ezekben az ügyekben a nyugati politikai és médiakörnyezet rendszerint az orosz államhoz köthető titkosszolgálatokat nevezte meg felelősként. A kép egy professzionális, kegyetlen és határokon átnyúlóan működő apparátus volt.

Hangsúlyváltás

Ehhez képest a mostani tudósítások kulcsszavai a „sebezhetőség”, a „támadások sorozata” és a „magas rangú tisztségviselők védelme”. A hangsúly azon van, hogyan történhetett meg egy ilyen támadás Moszkvában, egy vezető katonai tisztviselő ellen.

A CNN videós anyaga is („Orosz tábornokot lőttek le és sebesítettek meg Moszkvában”) a helyszíni képekre, a lakóház előtti rendőri jelenlétre és a belső biztonsági kérdésekre koncentrál.

Önmagában érthető, hogy egy merényletkísérlet után a biztonsági hiányosságokra kerül a hangsúly. Ha viszont egymás mellé tesszük a korábbi, mindenhová elérő és kíméletlen orosz hírszerzésről szóló képet, valamint a mostani, sebezhetőséget kiemelő tudósításokat, jól látszik, mennyire a pillanatnyi helyzethez igazodik a bemutatás módja.

A CNN-nél Zelenszkij a hős

Amíg a mostani érdekeknek a CNN-nél az felel meg, hogy az oroszokat gyengének mutassák be, addig az ukrán elnök köré erőteljes imázst igyekeznek építeni. Mint írják

Zelenszkij üzenete mit sem változott. Továbbra is ott van, hiszen nemcsak mintegy tucatnyi orosz merényletet élt túl, hanem egy korrupciós botrányt is, amely tavaly buktatta meg legközelebbi tanácsadóját.

Az amerikai hírcsatorna hosszú cikkben áradozik Zelenszkij képességeiről a háború évfordulójához közeledve.

 

Borítókép: Vlagyimir Alekszejev orosz tábornok (Forrás: X)


 

