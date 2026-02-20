Vérfürdőre készültek: merényletet akadályoztak meg Oroszországban + videó

Az FSZB a RIA Novosztyinak arról számolt be, hogy február 23-ra, egy ünnepi rendezvény idejére terveztek merényletet Sztavropolban. A közlemény szerint „megállították egy orosz állampolgár illegális tevékenységét, aki a kijevi különleges szolgálatok utasítására szabotázs- és terrorcselekményt készített elő”.

A merénylet célpontjai olyan helyszínek voltak, amelyek a katonai szolgálat során elesett katonák emlékéhez kötődnek (Fotó: AFP)

A hatóságok tájékoztatása szerint a férfi egy Oroszországban betiltott ukrán terrorszervezet tagja volt. A nyomozók szerint robbantásokat akart végrehajtani a „Haza Védelmezői” Második Katonai Szervezet tagjait támogató állami alap egyik fiókjánál, valamint a közvetlen közelben található, a katonai szolgálatteljesítés közben elesetteknek emléket állító téren.

Az FSZB szerint a gyanúsított részletes utasításokat kapott megbízóitól a robbanószerkezet elkészítéséhez.

A szükséges alkatrészeket beszerezte, majd egy előre kialakított rejtekhelyen helyezte el. A hatóságok közlése alapján a férfit az akció előtt fogták el, amikor megpróbálta visszaszerezni a rejtekhelyen tárolt eszközöket, írja az Interfax. Az elfogás körülményeiről a rendvédelmi szervek azt közölték: a gyanúsított lőfegyverrel rendelkezett és ellenállást tanúsított. A biztonsági erők „semlegesítették” az elkövetőt. Hangsúlyozták, hogy az intézkedés során sem rendőrök, sem civilek nem sérültek meg.

Az ügyben büntetőeljárás indult terrortámadás előkészítése miatt.

A hatóságok vizsgálják az eset további részleteit, illetve azt is, hogy a gyanúsított milyen kapcsolatban állt a külföldi megbízókkal, és kapott-e segítséget a tervezett akció végrehajtásához – számolt be róla a Gazeta. Az FSZB közlése szerint a meghiúsított merénylet célpontjai olyan helyszínek voltak, amelyek az orosz hadsereghez és a katonai szolgálat során elesettek emlékéhez kötődnek. A hatóságok hangsúlyozták: a gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a tervezett robbantás emberéleteket követeljen. A Kommerszant videót is közzétett az akcióról.