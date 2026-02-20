Rendkívüli

Orbán Viktor: Világszínvonalú és rohamléptékben fejlődő repteret építünk + videó

orosz-ukrán-háborúOroszországFSZBmerénylet

Vérfürdőre készültek: merényletet akadályoztak meg Oroszországban + videó

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat közlése szerint terrortámadást hiúsítottak meg Sztavropolban. A hatóságok állítása alapján az ukrán különleges szolgálatok merényletet akartak végrehajtani egy ünnepi rendezvényen, ahol nagy tömeg gyűlt össze.

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 11:46
Terrortámadást hiúsítottak meg Sztavropolban Forrás: AFP
Az FSZB a RIA Novosztyinak arról számolt be, hogy február 23-ra, egy ünnepi rendezvény idejére terveztek merényletet Sztavropolban. A közlemény szerint „megállították egy orosz állampolgár illegális tevékenységét, aki a kijevi különleges szolgálatok utasítására szabotázs- és terrorcselekményt készített elő”.

A merénylet célpontjai olyan helyszínek voltak, amelyek a katonai szolgálat során elesett katonák emlékéhez kötődnek
A merénylet célpontjai olyan helyszínek voltak, amelyek a katonai szolgálat során elesett katonák emlékéhez kötődnek (Fotó: AFP)

A hatóságok tájékoztatása szerint a férfi egy Oroszországban betiltott ukrán terrorszervezet tagja volt. A nyomozók szerint robbantásokat akart végrehajtani a „Haza Védelmezői” Második Katonai Szervezet tagjait támogató állami alap egyik fiókjánál, valamint a közvetlen közelben található, a katonai szolgálatteljesítés közben elesetteknek emléket állító téren.

Az FSZB szerint a gyanúsított részletes utasításokat kapott megbízóitól a robbanószerkezet elkészítéséhez. 

A szükséges alkatrészeket beszerezte, majd egy előre kialakított rejtekhelyen helyezte el. A hatóságok közlése alapján a férfit az akció előtt fogták el, amikor megpróbálta visszaszerezni a rejtekhelyen tárolt eszközöket, írja az Interfax. Az elfogás körülményeiről a rendvédelmi szervek azt közölték: a gyanúsított lőfegyverrel rendelkezett és ellenállást tanúsított. A biztonsági erők „semlegesítették” az elkövetőt. Hangsúlyozták, hogy az intézkedés során sem rendőrök, sem civilek nem sérültek meg.

Az ügyben büntetőeljárás indult terrortámadás előkészítése miatt. 

A hatóságok vizsgálják az eset további részleteit, illetve azt is, hogy a gyanúsított milyen kapcsolatban állt a külföldi megbízókkal, és kapott-e segítséget a tervezett akció végrehajtásához – számolt be róla a Gazeta. Az FSZB közlése szerint a meghiúsított merénylet célpontjai olyan helyszínek voltak, amelyek az orosz hadsereghez és a katonai szolgálat során elesettek emlékéhez kötődnek. A hatóságok hangsúlyozták: a gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a tervezett robbantás emberéleteket követeljen. A Kommerszant videót is közzétett az akcióról.

Zelenszkij arról beszélt, hogyan látja a csatlakozási folyamat következő éveit
Zelenszkijék kitálaltak a moszkvai merénylet után (Fotó: AFP)

Zelenszkijék kitálaltak a moszkvai merénylet után

A hónap elején merényletet kíséreltek meg Moszkvában Vlagyimir Alekszejev altábornagy, az orosz katonai hírszerzés egyik vezetője ellen. A támadás idején párhuzamosan nemzetközi egyeztetések zajlottak az ukrajnai háborúról. Az ukrán elnöki hivatal szerint nem zárható ki, hogy a merényletkísérlet mögött egy harmadik fél állhatott, amelynek célja az ukrajnai béketárgyalások megzavarása lehetett.

Borítókép: Orosz rendőr őrzi a politikai üldözöttek emlékművét az FSZB moszkvai központja előtt (Fotó: AFP)

Fontos híreink

