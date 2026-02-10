Merényletkísérlet Moszkvában, tagadás Kijevben – ki rendelhette el a gyilkosságot?

Az FSZB közlése szerint a merényletkísérlet napján Korba négyszer lőtt Alekszejevre a lépcsőházban, ezután eldobta a pisztolyt és a hátizsákot, ruhát cserélt, majd az Egyesült Arab Emírségekbe repült, ahol őrizetbe vették. Dubajból – az FSZB verziója szerint – Korbának Romániába, majd Kijevbe kellett volna továbbutaznia. Az orosz forrás megnevezte a sikeres merénylet esetén járó jutalom összegét is:

az SZBU állítólag 30 ezer dollárt ígért Korbának.

Korba társa, Vaszin a háttérből segítette a műveletet. Az FSZB szerint Vaszin korábban részt vett tiltakozó akciókban, és az Alekszej Navalnijhoz köthető Korrupcióellenes Alap támogatója volt, amelyet Oroszországban terrorista szervezetnek minősítettek és betiltottak.