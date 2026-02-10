gyilkossági kísérletUkrajnaMoszkva

Merényletkísérlet Moszkvában, tagadás Kijevben – ki rendelhette el a gyilkosságot?

Az orosz titkosszolgálat szerint Ukrajna áll a pénteki moszkvai merényletkísérlet hátterében. Két gyanúsítottat őrizetbe vettek, akik beismerték a bűncselekményt és azt, hogy az SZBU megbízásából cselekedtek. Kijev határozottan tagadja a vádakat.

Magyar Nemzet
2026. 02. 10. 4:00
Vlagyimir Alekszejev Forrás: AFP
Ahogy arról lapunk is beszámolt, február 6-án merényletkísérletet hajtottak végre Putyin tábornoka, a 64 éves Vlagyimir Alekszejev ellen Moszkvában. Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy a GRU helyettes vezetője elleni merényletkísérlet kapcsán két férfit őrizetbe vettek, akik az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) megbízásából jártak el. Ezzel párhuzamosan Ukrajna visszautasítja a vádakat – számolt be róla a BBC.

Egy moszkvai lépcsőházban hajtottak végre merényletkísérletet Putyin tábornoka ellen
(Fotó: AFP)

Az őrizetbe vett orosz állampolgárok – a 65 éves Ljubomir Korba és a 66 éves Viktor Vaszin – beismerték bűnösségüket, és beszámoltak az Alekszejev tábornok ellen elkövetett gyilkossági kísérlet előkészítésének körülményeiről, amely az SZBU megbízásából történt 

– áll az FSZB közleményében. Az orosz titkosszolgálatok állítása szerint Korbát 2025 augusztusában, Ternopilben szervezte be egy SZBU-tiszt, ezt követően egy kijevi lőtéren fegyveres kiképzést kapott, poligráfos ellenőrzésen esett át, utasításokat kapott a kapcsolattartás módjairól, majd a Kijev–Kisinyov–Tbiliszi–Moszkva útvonalon juttatták be Oroszországba. 

Az FSZB közlése szerint a merényletkísérlet napján Korba négyszer lőtt Alekszejevre a lépcsőházban, ezután eldobta a pisztolyt és a hátizsákot, ruhát cserélt, majd az Egyesült Arab Emírségekbe repült, ahol őrizetbe vették. Dubajból – az FSZB verziója szerint – Korbának Romániába, majd Kijevbe kellett volna továbbutaznia. Az orosz forrás megnevezte a sikeres merénylet esetén járó jutalom összegét is: 

az SZBU állítólag 30 ezer dollárt ígért Korbának. 

Korba társa, Vaszin a háttérből segítette a műveletet. Az FSZB szerint Vaszin korábban részt vett tiltakozó akciókban, és az Alekszej Navalnijhoz köthető Korrupcióellenes Alap támogatója volt, amelyet Oroszországban terrorista szervezetnek minősítettek és betiltottak.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a Reutersnek nyilatkozva kijelentette, hogy Kijevnek nincs köze az Alekszejev elleni merénylethez. Nyugati tisztviselők is kételkednek az ukrán érintettségben. Az orosz források állítása szerint Alekszejev túlélte a támadást, kórházba szállítása után műteni kellett, de már túl van az életveszélyen.

Borítókép: Vlagyimir Alekszejev (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

