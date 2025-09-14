Szentkirályi Alexandra: Karácsony túszul ejti a budapestieket

Szentkirályi Alexandra a legújabb Facebook-videójában a fővárosi közösségi közlekedés leállásáról beszélt. A tervezett intézkedést elfogadhatatlannak nevezte, és hangsúlyozta, hogy Karácsony Gergely első számú feladata a város működtetése.

„Ez azt jelenti, hogy emberek nem fognak tudni eljutni a munkahelyükre, nem tudják elvinni a gyerekeket az oviba, az iskolába, nem tudnak elmenni az orvoshoz, a beteg szüleikhez. Szerintem egészen felháborító” – mondta.

Szentkirályi hozzátette: szerinte az, hogy Budapest miért került ilyen gazdasági helyzetbe, egy dolog, de a főpolgármester nem teheti meg, hogy „túszul ejti a budapestieket, és nem engedi, hogy éljék az életüket”.

A budapesti Fidesz-frakció vezetője kijelentette, a főpolgármester első számú felelőssége, hogy a város működjön.