A lengyel központi katonai toborzóközpont vezetője szerint idén már több mint 20 ezer lengyel vállalta önkéntesen a katonai felkészítést – ez a szám 2025 végére várhatóan megduplázódik. A lengyel hadsereg egyszerre bővül hivatásos katonákkal és olyan hétköznapi emberekkel, akik saját családjuk védelmére is készek.
Ezrek rohannak a lengyel seregbe az orosz dróntámadás után
Több ezer lengyel civil jelentkezett katonai kiképzésre, miközben az ország egy esetleges orosz támadásra készül, miután Moszkva nemrég drónokkal hatolt be a NATO-tagállam légterébe.
„Bármit megtennék, hogy megvédjem a gyermekemet” – mondta a Reutersnek a 36 éves irodai adminisztrátor, Agnieszka Jedruszak, aki harci egyenruhában és álcafestékkel az arcán vett részt a kiképzésen. „És mindenképpen harcolni is szeretnék érte. Mindig ott motoszkál bennem a gondolat, hogy bármi megtörténhet.” A mindennapi életben is úgy érzi, fel kell készülnie „egy új valóságra”.
Grzegorz Wawrzynkiewicz, a toborzóközpont vezetője elmondta, hogy a mostani önkéntesek száma több mint kétszerese annak a 16 ezer főnek, akik 2022-ben csatlakoztak Oroszország ukrajnai inváziója után.
Az önkéntesek ugyan együtt edzenek a katonákkal, de hivatalosan nem tartoznak a reguláris egységekhez, hacsak nem lépnek be a hadseregbe. Így egy gyorsreagálású tartalékot alkotnak, amely veszély esetén a NATO harmadik legnagyobb haderejét, a lengyel hadsereget támogatná.
A lengyelországi félelmek azután erősödtek fel, miután közel két tucat orosz drónt lőttek le a NATO-tagország légterében, mintegy 150 mérföldre a határtól. Donald Tusk lengyel miniszterelnök közölte, hogy kedd este legalább 19 drón hatolt be a légtérbe, és ezek az ukrajnai háború korábbi eseményeihez képest jóval mélyebbre jutottak Lengyelország belsejébe.
Tusk az éjszakai incidenst „a második világháború óta a nyílt konfliktushoz legközelebb álló eseménynek” nevezte.
Helyi tisztviselők drónalkatrészeket találtak egészen Mniszkowig, egy közép-lengyelországi városig, amely Varsótól mintegy 82 mérföldre, az ukrán határtól pedig több mint 150 mérföldre fekszik – írja a New York Post.
„(Vlagyimir) Putyin orosz elnök próbára akar minket tenni” – mondta Kaja Kallas, az Európai Unió külpolitikai vezetője Brüsszelben újságíróknak.
Oroszország háborúja nem csillapodik, hanem eszkalálódik. A Lengyelországban történt események fordulópontot jelenthetnek.
A Kreml erre azzal reagált, hogy a Nyugatot „érzelmi túlterheléssel” és Oroszország-ellenességgel vádolta, tagadva, hogy fenyegetést jelentenének, és nem kívánt nyilatkozni a lelőtt drónokról.
Egy másik orosz drón szombaton, az Ukrajna elleni támadás közben közel egy órán át repült Románia légterében. A román védelmi minisztérium közlése szerint a NATO-tagországban – amely mintegy 400 mérföldes határszakaszon osztozik Ukrajnával – nem keletkeztek károk és nem történt sérülés.
Az orosz hadsereg pontosan tudja, merre tartanak a drónjaik, és meddig maradhatnak a levegőben
– írta az X-en Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. „Az útvonalukat mindig előre kiszámítják. Ez nem lehet véletlen, nem hiba, és nem alacsonyabb rangú parancsnokok döntése. Ez Oroszország nyílt háborús terjeszkedése – először apró lépésekben, majd egyre súlyosabb következményekkel.”
Borítókép: 2. lengyel hadtest (Fotó: AFP)
