Ezrek rohannak a lengyel seregbe az orosz dróntámadás után

„Bármit megtennék, hogy megvédjem a gyermekemet” – mondta a Reutersnek a 36 éves irodai adminisztrátor, Agnieszka Jedruszak, aki harci egyenruhában és álcafestékkel az arcán vett részt a kiképzésen. „És mindenképpen harcolni is szeretnék érte. Mindig ott motoszkál bennem a gondolat, hogy bármi megtörténhet.” A mindennapi életben is úgy érzi, fel kell készülnie „egy új valóságra”.

Grzegorz Wawrzynkiewicz, a toborzóközpont vezetője elmondta, hogy a mostani önkéntesek száma több mint kétszerese annak a 16 ezer főnek, akik 2022-ben csatlakoztak Oroszország ukrajnai inváziója után.

Az önkéntesek ugyan együtt edzenek a katonákkal, de hivatalosan nem tartoznak a reguláris egységekhez, hacsak nem lépnek be a hadseregbe. Így egy gyorsreagálású tartalékot alkotnak, amely veszély esetén a NATO harmadik legnagyobb haderejét, a lengyel hadsereget támogatná.

Fearful of Russian aggression, Poles flock to military training https://t.co/RCrwGPGJ2e https://t.co/RCrwGPGJ2e — Reuters (@Reuters) September 13, 2025

A lengyelországi félelmek azután erősödtek fel, miután közel két tucat orosz drónt lőttek le a NATO-tagország légterében, mintegy 150 mérföldre a határtól. Donald Tusk lengyel miniszterelnök közölte, hogy kedd este legalább 19 drón hatolt be a légtérbe, és ezek az ukrajnai háború korábbi eseményeihez képest jóval mélyebbre jutottak Lengyelország belsejébe.

Tusk az éjszakai incidenst „a második világháború óta a nyílt konfliktushoz legközelebb álló eseménynek” nevezte.

Helyi tisztviselők drónalkatrészeket találtak egészen Mniszkowig, egy közép-lengyelországi városig, amely Varsótól mintegy 82 mérföldre, az ukrán határtól pedig több mint 150 mérföldre fekszik – írja a New York Post.