Újabb drónveszély Lengyelországban, riasztották a légierőt Romániában is

– Ma délután az Operatív Parancsnokság bejelentette, hogy lengyel harci repülőgépeket riasztottak az Ukrajna felett fenyegető dróntámadások miatt. A lublini repülőteret bezárták, és riasztást adtak ki a lublini tartomány több megyéjének lakói számára – közölte Karol Nawrocki.

Karol Nawrocki lengyel elnök. Fotó: AFP/Wojtek Radwanski

A lengyel elnök hozzátette, hogy lengyel és szövetséges repülőgépek működnek légtérben, és a földi légvédelmi és radarfelderítő rendszerek magas készültségi állapotban voltak.