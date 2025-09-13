Rendkívüli

Újabb drónveszély Lengyelországban, riasztották a légierőt Romániában is

Katonai légi tevékenységek miatt lezárták Lengyelországban a lublini repülőteret és az azt körülvevő ellenőrzött zónát. Karol Nawrocki lengyel elnök és Donald Tusk miniszterelnök is megszólalt az ügyben. Romániában szintén drónveszély miatt figyelmeztették a lakosságot, a román védelmi minisztérium F–16-os gépeket küldött a légtérbe.

2025. 09. 13. 20:39
A román légierő General Dynamics F-16 Fighting Falcon repülőgépe Fotó: URBANANDSPORT Forrás: NurPhoto
– Ma délután az Operatív Parancsnokság bejelentette, hogy lengyel harci repülőgépeket riasztottak az Ukrajna felett fenyegető dróntámadások miatt. A lublini repülőteret bezárták, és riasztást adtak ki a lublini tartomány több megyéjének lakói számára – közölte Karol Nawrocki. 

lengyel
Karol Nawrocki lengyel elnök. Fotó: AFP/Wojtek Radwanski

A lengyel elnök hozzátette, hogy lengyel és szövetséges repülőgépek működnek légtérben, és a földi légvédelmi és radarfelderítő rendszerek magas készültségi állapotban voltak.

A lengyel hatóságok tájékoztatása szerint ezek az intézkedések megelőző jellegűek, és céljuk a légtér biztosítása és a polgárok védelme, különösen a veszélyeztetett területhez közeli területeken. A lengyel elnök arról is beszélt, hogy figyelemmel kíséri a jelenlegi helyzetet – írta a wpolytice.pl.

Folyamatosan tájékoztatnak a légterünk megelőző megfigyeléséről. Mindig a lengyel hadsereg és a lengyel szolgálatok bejelentéseire támaszkodjanak

 – kérte az elnök.

lengyel
Egy lelőtt orosz drón törmelékei rongáltak meg egy házat Wyryki-Wola faluban, Kelet-Lengyelországban, 2025. szeptember 10-én. Fotó: AFP/Wojtek Radwanski

Tusk is reagált az eseményekre

Az Ukrajna felett, a lengyel határ közelében működő orosz drónok jelentette fenyegetés miatt megelőző légi műveletek kezdődtek légterünkben, amelyekben mind a lengyel, mind a szövetséges erők részt vesznek. A földi légvédelmi rendszerek magas készültségi állapotba kerültek

– írta X-en Donald Tusk.

A lengyel miniszterelnök később azt is bejelentette, hogy feloldották a szükségállapotot Lengyelországban.

Drónveszélyre figyelmeztettek Romániában is

Szombat este a hatóságok két azonnali vészüzenetet adtak ki Tulcea megye északi részére, amelyben tájékoztatták a polgárokat, hogy lehetséges, hogy tárgyak hullnak le az égből, és sürgették őket, hogy tegyenek védelmi intézkedéseket – írta a digi.ro. 

A román nemzetvédelmi minisztérium bejelentette, hogy két F–16-os repülőgépet mozgósítottak, miután drónt észleltek a román légtérben. 


Az ukrán elnök is reagált a lengyelországi és a romániai légiveszélyre
 

Ma Románia harci repülőgépeket vetett be egy orosz drón miatt, amely belépett a légterébe. A jelenlegi információk szerint a drón körülbelül tíz kilométerre hatolt be Románia területére, és körülbelül ötven percig repült a NATO-tagország légterében. Ma Lengyelország is katonai válaszlépéseket tett az orosz támadó drónok jelentette fenyegetésre.

– írta Telegramon közzétett bejegyzésében Volodimir Zelenszkij,hozzátéve:

Valójában egész nap orosz drónok voltak Ukrajna különböző régióiban. Voltak északon is, gyakorlatilag a belarusz határ mentén. Előzetes információk szerint a belarusz légteret is használták, hogy Ukrajna légterébe behatoljanak Volhínia irányába.

Zelenszkij szerint az orosz katonák pontosan tudják, hová irányítják drónjaikat, mennyi időt tudnak a levegőben tölteni.

 Az útvonalakat mindig kiszámítják. Ez nem lehet véletlen, hiba vagy alacsonyabb szintű parancsnokok önkényes cselekedete. Ez nyilvánvalóan a háború kiterjesztése Oroszország részéről, és pontosan így is cselekszenek. Először kis lépések, végül pedig nagy veszteségek

– írta Zelenszkij.

Borítókép: A román légierő General Dynamics F–16 Fighting Falcon repülőgépe (Fotó: AFP)

Bánó Attila
idezojelekhalál

Amerikai gyilkosság, brüsszeli harciasság

Bánó Attila avatarja

Charlie Kirk meggyilkolása és a balliberális háborús retorika között szoros összefüggés van.

