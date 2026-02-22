Szegedi kutatók: miért láthatatlanok egyes daganatok az immunrendszer számára?

Ezt a jelenséget régóta kutatják, és korábban elsősorban a daganatok „mutációs terhelésére”, azaz a felhalmozódott mutációk mennyiségére összpontosítottak. Egy új, szegedi kutatók által vezetett nemzetközi tanulmány azonban arra világít rá, hogy a mutációk minősége legalább ilyen fontos szerepet játszik az immunterápiás válasz kialakulásában.

A Molecular Systems Biology folyóiratban megjelent kutatás több mint 9300 daganatos minta genetikai jellemzőit elemezte, és kimutatta, hogy a fehérjéket érintő mutációk hatásai nem végtelenül változatosak.

„A genetikai változások mindössze öt jellegzetes aminosavcsere-mintázatba rendezhetők” – mondja dr. Juhász Szilvia, a HCEMM Rák Mikrobiom Kutatócsoport vezetője, a tanulmány egyik vezető szerzője. „Ez azt jelenti, hogy nem csupán az számít, hány mutáció van egy daganatban, hanem az is, hogy ezek milyen típusú fehérjeváltozásokat hoznak létre, és mennyire válnak az immunrendszer számára felismerhetővé.”

Az immunrendszer a daganatsejteket az általuk termelt, megváltozott fehérjetöredékek – úgynevezett neopeptidek – alapján ismeri fel, amelyeket a sejtfelszíni HLA-molekulák mutatnak be a T-sejteknek. A kutatás egyik legfontosabb eredménye, hogy az öt azonosított mintázat jelentősen eltérő mértékben vezet az immunrendszer által felismert neopeptidek kialakulásához.

„Az egyik mintázat különösen problémásnak bizonyult: az ilyen mutációk által létrejövő fehérjeváltozások rosszul kötődnek bizonyos HLA-molekulákhoz. Mivel ez a kötődés elengedhetetlen az immun-felismeréshez, a daganat »láthatatlanná« válhat az immunrendszer számára. Ezekben az esetekben gyakran alakul ki »immunológiailag hideg« mikrokörnyezet, ami gyengébb immunterápiás választ eredményez – még akkor is, ha a daganat mutációs terhelése magas” – magyarázza dr. Papp Benjamin, a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont Rendszer-immunológiai Kutatócsoport kutatója, a tanulmány másik első szerzője.

A kutatás továbbá rávilágított arra, hogy az immunrendszer egyéni genetikai háttere jelentősen befolyásolja a daganat „láthatóságát”. Egyes HLA-változatok, például az Európában gyakori HLA-B*07:02, képesek részben ellensúlyozni az immunrendszer által rosszul felismert mintázatok hatását.