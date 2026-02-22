Rendkívüli

Orbán Viktor berendelte két kulcsminiszterét vasárnap

Manfred WeberEurópai Néppárt (EPP)Európai Unióorosz-ukrán háború

Weber kimondta: európai katonákat akar látni Ukrajnában + videó

Az Európai Néppárt elnöke arról beszélt, hogy az állam- és kormányfőknek el kell kezdeniük felállítani egy európai hadsereget. Manfred Weber hangsúlyozta, hogy szerinte ez a lépés az európai felelősségvállalás része. Az EPP elnöke szerint közös zászló alatt kell harcba menni.

Magyar Nemzet
2026. 02. 22. 10:40
Fotó: KATHARINA KAUSCHE Forrás: DPA
Az Európai Néppárt elnöke ismét a háború folytatása mellett foglalt állást. Manfred Weber egy műsorban arról beszélt, hogy az állam- és kormányfőknek el kellene kezdeni dolgozni egy közös európai hadtest felállításán. 

Weber ismét európai hadseregről álmodozott
Weber ismét európai hadseregről álmodozott 
(Fotó: KATHARINA KAUSCHE / DPA)

Most van itt az ideje, hogy ne mi, németek, osztrákok, hollandok vagy franciák küldjünk oda katonákat, hanem Európa vállaljon felelősséget ebben a konfliktusban – jelentette ki Manfred Weber, a Tisza Pártot is magában foglaló Európai Néppárt vezetője. A német politikus szerint ez hozzátartozik Európa „felnőtté” válásához. 

Azt szeretném, ha az állam- és kormányfők most európai csapatokat állítanának fel, amelyek együtt, az európai zászló alatt harcolnának, és a szolgálatra jelentkező férfiak és nők önként aláírnák a szerződést, mert elkötelezik magukat emellett. De ezt mi, európaiak, közösen vállalnánk. Ez egészen más hangnemet jelent, mintha német katonákat küldenének orosz ügyekben

– fogalmazott Weber a ZDF műsorában. 

Az Európai Néppárt vezetője egyúttal jelezte, hogy megérti Friedrich Merz német kancellár álláspontját, „de azt mondom, hogy most itt az ideje felnőni”. Weber nem először nyilatkozik a katonák küldése kapcsán, azonban Európa ezen kérdésben láthatólag megosztott, ami azonban nem zavarja Webert. 

Weber egy európai hadseregről álmodozik 

A német politikus korábban is hangsúlyozta, hogy a békefenntartói munkában részt kell vennie az Európai Uniónak, amennyiben megszületik egy békemegállapodás. Habár a háborúpárti vezetők nagy többsége támogatja a katonai misszió ötletét, azonban sokak számára ez vörös vonalat jelent még a szövetségen belül is. 

Friedrich Merz ugyan határozottan nem zárkózott el a javaslattól, azonban láthatólag zuhanó népszerűsége mellett nem mer kockáztatni. 

Az olasz miniszterelnök Giorgia Meloni határozottan elutasította a javaslatot. Weber érvelése szerint azonban Európa stabilitása összefügg Ukrajna stabilitásával, így európai haderőre lesz szükség. 

Szeretném, ha a katonák egyenruháján az európai zászló lobogna, és ukrán barátainkkal közösen biztosítanák a békét

 – nyilatkozta korábban a politikus. 

Weber terve azonban a szakértők egy része szerint is minimum problémás, ugyanis egy békemegállapodás nem feltétlenül jelenti azt, hogy a konfliktus nem fog fellángolni. Egy esetleges határ menti konfrontáció során pedig ha európai katonák lövései dördülnek, az egyértelműen és visszavonhatatlanul háborút jelenthet Oroszország és az Európai Unió között. 

Weber szerint azonban „békét csak akkor lehet elérni, ha az európaiak erőt mutatnak és egy hangon szólalnak meg”.

Borítókép: Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke (Fotó: AFP)

