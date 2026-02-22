Weber kimondta: európai katonákat akar látni Ukrajnában + videó

Az Európai Néppárt elnöke ismét a háború folytatása mellett foglalt állást. Manfred Weber egy műsorban arról beszélt, hogy az állam- és kormányfőknek el kellene kezdeni dolgozni egy közös európai hadtest felállításán.
Most van itt az ideje, hogy ne mi, németek, osztrákok, hollandok vagy franciák küldjünk oda katonákat, hanem Európa vállaljon felelősséget ebben a konfliktusban – jelentette ki Manfred Weber, a Tisza Pártot is magában foglaló Európai Néppárt vezetője. A német politikus szerint ez hozzátartozik Európa „felnőtté” válásához.
Azt szeretném, ha az állam- és kormányfők most európai csapatokat állítanának fel, amelyek együtt, az európai zászló alatt harcolnának, és a szolgálatra jelentkező férfiak és nők önként aláírnák a szerződést, mert elkötelezik magukat emellett. De ezt mi, európaiak, közösen vállalnánk. Ez egészen más hangnemet jelent, mintha német katonákat küldenének orosz ügyekben
– fogalmazott Weber a ZDF műsorában.
Az Európai Néppárt vezetője egyúttal jelezte, hogy megérti Friedrich Merz német kancellár álláspontját, „de azt mondom, hogy most itt az ideje felnőni”. Weber nem először nyilatkozik a katonák küldése kapcsán, azonban Európa ezen kérdésben láthatólag megosztott, ami azonban nem zavarja Webert.
