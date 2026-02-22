Weber kimondta: európai katonákat akar látni Ukrajnában + videó

Az Európai Néppárt elnöke ismét a háború folytatása mellett foglalt állást. Manfred Weber egy műsorban arról beszélt, hogy az állam- és kormányfőknek el kellene kezdeni dolgozni egy közös európai hadtest felállításán.

Weber ismét európai hadseregről álmodozott

(Fotó: KATHARINA KAUSCHE / DPA)

Most van itt az ideje, hogy ne mi, németek, osztrákok, hollandok vagy franciák küldjünk oda katonákat, hanem Európa vállaljon felelősséget ebben a konfliktusban – jelentette ki Manfred Weber, a Tisza Pártot is magában foglaló Európai Néppárt vezetője. A német politikus szerint ez hozzátartozik Európa „felnőtté” válásához.

Azt szeretném, ha az állam- és kormányfők most európai csapatokat állítanának fel, amelyek együtt, az európai zászló alatt harcolnának, és a szolgálatra jelentkező férfiak és nők önként aláírnák a szerződést, mert elkötelezik magukat emellett. De ezt mi, európaiak, közösen vállalnánk. Ez egészen más hangnemet jelent, mintha német katonákat küldenének orosz ügyekben

– fogalmazott Weber a ZDF műsorában.

Az Európai Néppárt vezetője egyúttal jelezte, hogy megérti Friedrich Merz német kancellár álláspontját, „de azt mondom, hogy most itt az ideje felnőni”. Weber nem először nyilatkozik a katonák küldése kapcsán, azonban Európa ezen kérdésben láthatólag megosztott, ami azonban nem zavarja Webert.