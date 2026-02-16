Manfred Weber: Én zártam ki Orbán Viktort, mert Ukrajna ellen van

Személyesen én, mint az EPP frakcióvezetője zártam ki, rúgtam ki Orbán Viktort a pártomból, mert ami elég, az elég!

– jelentette ki.

Az Európai Néppárt (EPP) vezetője szerint a szakítás oka Ukrajna támogatásának kérdése volt.

Ma Orbán Viktor messze áll a józan ész minden formájától ebben a kérdésben, hiszen Ukrajna támogatása ellen kampányol

– fogalmazott a háborúpárti Manfred Weber.

Weber hazudik

Manfred Weber szavaiból „süt az elhagyott fél sértettsége”, és „szemrebbenés nélkül hazudik, mint Magyar Péter” – írta korábban Pálfalvi Milán. A Nézőpont Intézet elemzője szerint Weber kijelentései – miszerint ő „kirúgta” Orbán Viktort és a Fideszt a pártszövetségből – inkább saját narratívájának erősítését szolgálják, mintsem a valós politikai helyzet visszaadását.

Pálfalvi rámutatott: Orbán Viktor idei évértékelőjében emlékeztetett rá, hogy a Fidesz, majd később a KDNP is kilépett az Európai Néppártból, miután a párt a magyarok számára vállalhatatlanná váltak Weberék céljai.