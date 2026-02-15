Rendkívüli

Budapestre érkezett Marco Rubio amerikai külügyminiszter, fontos tárgyalások következnek + videó

manfred webereurópai néppártmagyar péterorbán viktor

Zsák a foltját: Weber szemrebbenés nélkül hazudik, mint Magyar Péter

Az Európai Néppárt magyargyűlölő vezetője felépítette a Tiszát és Magyar Pétert, így találta meg a zsák a foltját – írta bejegyzésében a Nézőpont Intézet elemzője. Pálfalvi Milán szerint Manfred Weber viselkedéséből süt az elhagyott fél sértettsége.

Munkatársunktól
2026. 02. 15. 15:57
Manfred Weber és Magyar Péter Fotó: AFP
Orbán Viktor miniszterelnök idei évértékelőjében beszélt arról, hogy a Fidesz, majd kicsivel később a KDNP is kilépett az Európai Néppártból, miután a magyarok számára vállalhatatlanná váltak Manfred Weberék céljai – emlékeztetett bejegyzésében Pálfalvi Milán, a Nézőpont Intézet elemzője.

A sértett Manfred Weber hazudott Orbán Viktorról és felépített a Tiszát
A sértett Manfred Weber hazudott Orbán Viktorról és felépítette a Tiszát (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A sértett német politikus ezért felépítette a Tiszát és Magyar Pétert, így találta meg a zsák a foltját

– emelte ki.

„A szakítás máig fájó érzés a hungarofób Weber számára és nem szívesen emlékszik rá. Olyannyira nem, hogy észre sem veszi, kínos testtartása elárulja sértettségét, ami a faképnél hagyott félre jellemző. A könnyedén leleplezhető hazugsága pedig, amivel a tényeket próbálja tagadni, csak tovább rontja az egyre kevesebb ember által komolyan vett hitelességét” – írta a szakértő.

Három pontban a lényeg:

  1. Orbán Viktor 2021. március 3-án Manfred Webernek írt levelében ez áll: „Tisztelt Elnök úr! Ezúton tájékoztatom, hogy a Fidesz visszaadja az EPP képviselőcsoportban elfoglalt tagságát.”
  2. Öt évvel később Manfred Weber viszont így hazudja el a tényeket: „Én személyesen mint egy európai parlamenti csoport vezetője rúgtam ki a pártomból Orbán Viktort, mert elegem lett belőle.”
  3. A könnyen leleplezett hazugság után nézzük a fontos dolgokat: Míg az Európai Néppárt kockára teszi az unió sorsát egy külső érdek miatt, addig Magyarország prosperál, az idelátogató külföldiek szerint is

– zárta bejegyzését Pálfalvi Milán.

Mint arról beszámoltunk, a Müncheni Biztonsági Konferencia egyik panelbeszélgetésén Manfred Weber, a Tisza Pártot is magában foglaló Európai Néppárt vezetője azzal dicsekedett, hogy „kirúgta” Orbán Viktort és a Fideszt a pártszövetségből.

Borítókép: Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

