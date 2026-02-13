Az Orbán-fóbiás Weber akkorát hazudott Münchenben, mint még talán soha

Egy a populizmusról rendezett kerekasztal-beszélgetés résztvevője volt Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) vezetője. Magyar Péter brüsszeli főnöke ezúttal sem hazudtolta meg magát.

Magyar Péter brüsszeli főnöke, Manfred Weber láthatóan retteg a szuverenista fordulattól (Fotó: AFP)

A hírhedten magyargyűlölő politikus hevesen érvelt az általa „populistának” nevezett szuverenista erőkkel szembeni „tűzfal” fenntartása mellett. A német politikus láthatóan nehezen tudja megemészteni, hogy a legfrissebb felmérések szerint az Alternatíva Németországért AfD immár a CDU/CSU elé került a támogatottság szempontjából.

Weber azzal dicsekedett, hogy „kirúgta” Orbán Viktort az EPP-ből. A valóságban erre nem került sor, 2019-ben a Fidesz döntött úgy, hogy kilép az egyre inkább balra tolódó EPP-ből.

Weber vulgáris stílusban beszélt az AfD-ről. „Tényleg elhiszik azt a hülyeséget, amit az AfD a Mercosurról mond?” – kérdezte magából kikelve. Mint arról beszámoltunk, a Tisza Pártot is magában foglaló EPP az európai gazdákat megnyomorító egyezmény legfőbb támogatói közé tartozott, a jogállamiságra oly kényes Weber pedig annak ellenére annak mielőbbi végrehajtását szorgalmazta, hogy az Európai Parlament az Európai Unió Bírósága elé utalta a megállapodást.

Weber müncheni szavaiból tisztán kihallatszott a félelem attól, hogy a szuverenista erők előbb-utóbb átveszik a hatalmat Európában.

Bár elismerte, hogy ideje az európai polgárok valós problémáira reagálni, az EPP vezetőjének sajátos valóságértelmezését mutatja, hogy sikertörténetként értékelte a migráció kezelését, miközben az európaiak aligha ezt érzékelik. Ez a kijelentés ráadásul különösen cinikus annak fényében, hogy éppen az Európai Néppárt volt az, amely éveken át asszisztált a Willkommenskulturhoz.

Borítókép: Manfred Weber (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)