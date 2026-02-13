Elsomfordált az újságírói kérdések elől Manfred Weber + videó

A háborúpárti és ukránpárti brüsszeli elit Münchenben gyűlt össze. A Müncheni Biztonsági Konferencia nyitó előadásán egyértelművé vált az irány: Friedrich Merz német kancellár az Európai Unió bővítésével kapcsolatban arról beszélt, hogy nem akarja „elveszíteni” az EU-tagjelölt országokat, és új stratégiát sürgetett a csatlakozási folyamat felgyorsítására is. Merz utalt arra, hogy úgy véli, az áprilisi magyar parlamenti választások után megnyílhat az út az ukrán csatlakozási tárgyalások következő fejezetei előtt.

