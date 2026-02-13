Amint arról beszámoltunk, minősíthetetlen hangnemben nyilvánult meg Magyar Péter brüsszeli főnöke a Müncheni Biztonsági Konferencián, a populizmusról rendezett kerekasztal-beszélgetésen. A panelbeszélgetés után szerettünk volna néhány kérdést feltenni Manfred Webernek, ám az Európai Néppárt elnöke elsunnyogott a kérdéseink elől.
Elsomfordált az újságírói kérdések elől Manfred Weber + videó
Az Európai Néppárt elnökének a Müncheni Biztonsági Konferencia egyik panelbeszélgetése után szerettünk volna feltenni néhány kérdést. Manfred Weber azonban elutasította az érdeklődést.
További Külföld híreink
A háborúpárti és ukránpárti brüsszeli elit Münchenben gyűlt össze. A Müncheni Biztonsági Konferencia nyitó előadásán egyértelművé vált az irány: Friedrich Merz német kancellár az Európai Unió bővítésével kapcsolatban arról beszélt, hogy nem akarja „elveszíteni” az EU-tagjelölt országokat, és új stratégiát sürgetett a csatlakozási folyamat felgyorsítására is. Merz utalt arra, hogy úgy véli, az áprilisi magyar parlamenti választások után megnyílhat az út az ukrán csatlakozási tárgyalások következő fejezetei előtt.
Borítókép: Manfred Weber (Fotó: MARTIN BERTRAND /Hans Lucas /AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Rubio Münchenben kihagyta az ukrán egyeztetést, hamarosan Budapestre érkezik
Az Egyesült Államok külügyminisztere az utolsó pillanatban lemondta a találkozón való részvételét.
Zelenszkij Putyin haláláról fantáziált Münchenben
Az ukrán elnök is elismerte, hogy csak az Egyesült Államok képes véget vetni a háborúnak.
„Nézzük csak, hogy Magyar Péter kiknek keresi a kegyeit!”
Érdekes találkozóra hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Szánthó Miklós.
Késelés Párizsban: rendőrre támadtak a Diadalív alatt
Egy késsel felfegyverzett férfi rendőrökre támadt pénteken a párizsi Diadalív alatt, egyikük rálőtt és megsebesítette – közölte a hatóság.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Rubio Münchenben kihagyta az ukrán egyeztetést, hamarosan Budapestre érkezik
Az Egyesült Államok külügyminisztere az utolsó pillanatban lemondta a találkozón való részvételét.
Zelenszkij Putyin haláláról fantáziált Münchenben
Az ukrán elnök is elismerte, hogy csak az Egyesült Államok képes véget vetni a háborúnak.
„Nézzük csak, hogy Magyar Péter kiknek keresi a kegyeit!”
Érdekes találkozóra hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Szánthó Miklós.
Késelés Párizsban: rendőrre támadtak a Diadalív alatt
Egy késsel felfegyverzett férfi rendőrökre támadt pénteken a párizsi Diadalív alatt, egyikük rálőtt és megsebesítette – közölte a hatóság.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!