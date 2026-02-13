Kimutatta a foga fehérjét Magyar Péter, Európa háborúpárti elitjével egyezkedik

Németország vezetése a leginkább háborúpártiak közé tartozik Európában. A német kormány amellett, hogy egyre intenzívebben igyekszik felkészíteni a lakosságot egy háború lehetőségére, a sorkatonaságot is visszaállította. Friedrich Merz német kancellár a napokban gyakorlatilag a békével kapcsolatos párbeszéd ellen foglalt állást, amikor elítélte a „nem egyeztetett egyéni lépéseket” a Moszkvával való párbeszéd újraindítása kapcsán.

Magyar Péter tárgyalópartnere, Friedrich Merz német kancellár a leginkább háborúpárti politikusok közé tartozik Európában (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Péter, hallom, büszkén közölted, hogy állítólag találkozni fogsz a német kancellárral, azzal, akinek a védelmi minisztere minap azt kérte, hogy az országok nézzenek körbe a raktáraikban, és ha maradt még ott valami, azt adják oda Ukrajnának, ha nem maradt, akkor pedig adjanak pénzt Ukrajnának. Te amúgy miről fogsz beszélgetni a német kancellárral? Csak kérdezem

– kommentálta a hírt videójában Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Mint arról beszámoltunk, Boris Pistorius német védelmi miniszter – Johann Wadephul német külügyminiszterrel karöltve – drámai hangvételű felhívást intézett az európai kormányokhoz. Gyakorlatilag arra kérte őket, hogy Ukrajna támogatása érdekében söpörjék ki a katonai raktáraikat, akinek pedig már nincs mit kisöpörni, pénzzel támogassa a háború folytatását.

Ismét vizsgálják át a régi készleteket, hogy kiderüljön mit tudunk még tenni, és ha a készletekben már nincs olyan, amit Ukrajnának át lehetne adni, akkor adjunk pénzt

– fogalmazott a baloldali német politikus.

Magyar Péter brüsszeli főnöke, Manfred Weber, az Európai Néppárt hírhedten magyargyűlölő vezetője szerint Ukrajna Európa szabadságát is védi, amellett kardoskodik, hogy Európának katonai értelemben is nagyobb felelősséget kell vállalnia. A német politikus nem zárta ki, hogy német katonák is részt vehetnek katonai missziókban, illetve sürgeti az európai erők közös parancsnokság és közös zászló alatti fellépését.

Magyar Péter emellett állítólag Donald Tusk lengyel kormányfővel is tárgyal, és a lengyel–magyar kapcsolatok mellett ezen az egyeztetésen is téma lesz Ukrajna.

Egyre tisztábban rajzolódik ki, hogy az áprilisi magyarországi parlamenti választás legnagyobb tétje, hogy Magyarország ki tud-e maradni az orosz–ukrán háborúból. Míg a magyar kormány Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével a brüsszeli ellenszél dacára is következetesen képviselte a kommunikáció és a béketeremtés fontosságát, ezzel az ország diplomáciai súlyát is növelve a nemzetközi térben, félő, hogy a mindenben a brüsszeli ukáznak engedelmeskedő Magyar Péter Magyarországot is belerántaná a háború támogatói közé, a lakosságra hárítva annak anyagi és – amennyiben a háborús pszichózis tovább tombol Európában – akár emberi áldozatát.

Borítókép: Magyar Péternek a német kancellár párttársa, Manfred Weber mutatja az utat (Fotó: AFP)