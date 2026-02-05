Rendkívüli

Donald Trump: Orbán Viktor soha nem okoz csalódást Magyarország nagyszerű népének

kocsis mátétisza pártmagyar péter

Kocsis Máté: Magyar Péter mindent megszavazott, ami Ursuláéknak fontos volt

Három nyomós okot is kiemelt a Fidesz frakcióvezetője azzal kapcsolatban, hogy miért nem tud nemet mondani Brüsszelnek Magyar Péter. Kocsis Máté szerint akit ezek nem győznek meg, az hallgassa meg, mit mond a Tisza volt szakpolitikusa.

Munkatársunktól
2026. 02. 05. 20:17
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
Itt röfögnek a tisztás trollok az oldalamon, hogy miért mondjuk mi azt Magyar Péterre, hogy nem tud Brüsszelnek nemet mondani – kezdte bejegyzését Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Kocsis Máté szerint Magyar Péter mindent megszavazott, ami Ursula von der Leyennek fontos volt
Kocsis Máté szerint Magyar Péter mindent megszavazott, ami Ursula von der Leyennek fontos volt (Fotó: AFP)

Először is azért, mert mindig mindent megszavazott, ami Ursuláéknak fontos volt. Másodszor azért, mert fogják a mentelmi jogával. Harmadsorban meg azért, mert a mögötte álló mozgalom és média a pénzének a jelentős részét onnan kapja. Így azért nehéz nemet mondani

– hívta fel a figyelmet.

„De ha nekem nem hisztek, hallgassátok meg azt a csávót, aki másfél évig dolgozott Magyar Péterrel a Tisza programján” – tette hozzá.

A videó további részében egy Csercsa Balázzsal készült interjú részlete látható, amelyben a Tisza Párt volt szakpolitikusa igennel válaszol arra a kérdésre, hogy egy esetleges Tisza-kormány támogatna-e olyan brüsszeli kezdeményezéseket, feladatokat, mint például a háború támogatása, a sorkatonaság bevezetése vagy valamilyen katonai akcióban való részvétel.

Igen. Igen, a Tisza-kormány támogatna egy ilyen kezdeményezést az Európai Unió részéről

– válaszolta Csercsa Balázs.

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

