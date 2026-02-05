Kocsis Máté: Magyar Péter mindent megszavazott, ami Ursuláéknak fontos volt

Itt röfögnek a tisztás trollok az oldalamon, hogy miért mondjuk mi azt Magyar Péterre, hogy nem tud Brüsszelnek nemet mondani – kezdte bejegyzését Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.
Először is azért, mert mindig mindent megszavazott, ami Ursuláéknak fontos volt. Másodszor azért, mert fogják a mentelmi jogával. Harmadsorban meg azért, mert a mögötte álló mozgalom és média a pénzének a jelentős részét onnan kapja. Így azért nehéz nemet mondani
– hívta fel a figyelmet.
„De ha nekem nem hisztek, hallgassátok meg azt a csávót, aki másfél évig dolgozott Magyar Péterrel a Tisza programján” – tette hozzá.
A videó további részében egy Csercsa Balázzsal készült interjú részlete látható, amelyben a Tisza Párt volt szakpolitikusa igennel válaszol arra a kérdésre, hogy egy esetleges Tisza-kormány támogatna-e olyan brüsszeli kezdeményezéseket, feladatokat, mint például a háború támogatása, a sorkatonaság bevezetése vagy valamilyen katonai akcióban való részvétel.
Igen. Igen, a Tisza-kormány támogatna egy ilyen kezdeményezést az Európai Unió részéről
– válaszolta Csercsa Balázs.
Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)
