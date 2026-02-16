NATO-főtitkár: A háború megöli Oroszországot

A konferenciára egy nappal azután került sor, hogy a NATO védelmi miniszterei Brüsszelben találkoztak, és bejelentettek egy újabb, 500 millió dolláros katonai támogatási csomagot Ukrajna számára a Prioritized Ukrainian Requirements List (PURL) keretében, amely lehetővé teszi az országok számára, hogy amerikai fegyvereket vásároljanak Ukrajnának.

Az összegből több mint 200 millió dollárt Nagy-Britannia biztosított légvédelmi rakéták beszerzésére, miközben Oroszország továbbra is Ukrajna városait és energetikai infrastruktúráját támadja.