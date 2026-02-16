A NATO főtitkára szerint az orosz társadalomnak tisztában kell lennie azzal, hogy a háború súlyos következményekkel jár az ország jövőjére nézve, ezért mindent meg kell tenni annak megállításáért. Mark Rutte a müncheni biztonsági konferencián arról beszélt, hogy az orosz embereknek világosan kell látniuk saját vezetésük döntéseinek következményeit és Oroszország nemzetközi helyzetét. Mindezt annak fényében fogalmazta meg, hogy a Kreml tovább szűkíti a lakosság hozzáférését a globális információs térhez, többek között a Telegram és a WhatsApp szolgáltatásainak blokkolásával – írja a The Moscow Times.
NATO-főtitkár: A háború megöli Oroszországot
Mark Rutte a müncheni biztonsági konferencián tett kijelentéseivel ismét éles vitát váltott ki. A NATO főtitkára arról beszélt, hogy a háború súlyosan károsítja Oroszországot, és bár ennek következményeit szerinte egyelőre nem feltétlenül érzékeli a nagyvárosi elit, idővel ez elkerülhetetlenné válik. Hangsúlyozta azt is, hogy a NATO továbbra is hosszú távú fenyegetésként tekint Oroszországra. Volodimir Zelenszkij eközben arról beszélt, hogy Ukrajna kész békemegállapodást kötni, ugyanakkor állítása szerint nem lát egyértelmű jeleket arra, hogy az orosz fél hasonló szándékot mutatna.
„Decemberben 35 ezer emberüket veszítették el, januárban pedig 30 ezret” – mondta Mark Rutte, utalva azokra a számokra, amelyekről nyugati tisztségviselők azt állítják, hogy több orosz halt meg Ukrajnában, mint amennyit ugyanebben az időszakban besoroztak. Ezek az áldozatok „nem Moszkvából és Szentpétervárról származnak, így az elit ezt nem feltétlenül tapasztalja meg azonnal” – fogalmazott. „De ez hamarosan bekövetkezik, mert ilyen ütemű harctéri veszteségek mellett elkerülhetetlen, hogy ez Moszkvát és Szentpétervárt is elérje.”
Azt mondanám: tegyenek meg mindent ennek megállításáért, mert ez megöli Oroszországot. Rendkívül káros Oroszország számára
– tette hozzá.
A konferenciára egy nappal azután került sor, hogy a NATO védelmi miniszterei Brüsszelben találkoztak, és bejelentettek egy újabb, 500 millió dolláros katonai támogatási csomagot Ukrajna számára a Prioritized Ukrainian Requirements List (PURL) keretében, amely lehetővé teszi az országok számára, hogy amerikai fegyvereket vásároljanak Ukrajnának.
Az összegből több mint 200 millió dollárt Nagy-Britannia biztosított légvédelmi rakéták beszerzésére, miközben Oroszország továbbra is Ukrajna városait és energetikai infrastruktúráját támadja.
A müncheni főszínpadon Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megköszönte az Egyesült Államoknak és az európai országoknak a támogatást, és kijelentette, hogy Ukrajna kész békemegállapodást kötni. Ugyanakkor azt mondta, hogy bár Ukrajna hajlandó engedményekre, nem látja bizonyítékát annak, hogy Oroszország is így tenne.
A konferencia több felszólalója, köztük Marco Rubio amerikai külügyminiszter, nyíltan kétségbe vonta, hogy egyértelmű bizonyíték lenne arra, hogy Oroszország véget akar vetni a háborúnak.
„Attól tartok, Oroszország jelenlegi vezetése alatt valószínűtlen a normális kapcsolatok helyreállítása a Nyugattal” – mondta pénteken Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter. „A gyarmati háborúk – ha történelmileg nézzük – csak más csapat által érnek véget, mint amely elindította őket.”
Először kössünk békemegállapodást, és aztán nézzük meg, mi történik utána
– mondta Rutte.
„De a NATO számára egyértelmű: jelenlegi megítélésünk szerint Oroszország hosszú távú fenyegetést jelent a NATO teljes területére nézve.”
Borítókép: Mark Rutte, a NATO főtitkára (Fotó: AFP)
