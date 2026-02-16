Alice WeidelpatriótaAfDGroupama ArénaSzijjártó Péter

Szijjártó Péter: Weidelt rengetegen támadják, mégis Németország legnépszerűbb pártját vezeti

Az Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnöke ismét Budapestre látogatott. Szijjártó Péter a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy reggel után este is egy igazi patriótával találkozott, Alice Weidel személyében. A Groupama Arénából jelentkeztek be.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16. 20:08
Szijjártó Péter reggel után este is egy igazi patriótával találkozott Forrás: Szijjártó Péter/Facebook
Szijjártó Péter a bejegyzésben kitért rá, hogy Alice Weidel ma Németország legnépszerűbb pártját vezeti, mégis rengetegen támadják.

Alice Weidel ma Németország legnépszerűbb pártját vezeti, mégis rengetegen támadják
Alice Weidel ma Németország legnépszerűbb pártját vezeti, mégis rengetegen támadják Fotó: AFP

Támadják és fenyegetik is ezerrel, de ő elég erős ahhoz, hogy ezek a támadások még jobban megerősítsék!

– vélekedett Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter délelőtt Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tárgyalt, amelynek eredményeként a két kormány nukleáris együttműködési megállapodást írt alá, amely a rezsicsökkentés hosszú távú fenntartását szolgálja.

Alice Weidel korábban exkluzív interjút adott lapunknak

A konzervatív, nemzeti szuverenitást és hagyományos értékeket képviselő politikus a XXI. Század Intézet és a Polgári Magyarországért Alapítvány Eötvös-előadások című rendezvénysorozatára látogatott Magyarországra októberben. 

Weidel rendszeresen bírálja az Európai Unió bevándorláspolitikáját és ideológiavezérelt döntéseit, valamint Németország energiapiaci kiszolgáltatottságát. 

Budapestre is ezzel az üzenettel érkezett: a Várkert Bazárban Németország és Európa címmel tartott előadásában Európa politikai és gazdasági kihívásairól, valamint a nemzeti szuverenitás megőrzésének fontosságáról beszélt. A politikus az eseményt követően exkluzív interjút adott lapunknak. Annak kapcsán, hogy miért van az, hogy Brüsszel ennyire elszántan igyekszik elhúzni ezt a katonai konfliktust, amikor minden jel arra utal, hogy Ukrajna nem áll nyerésre, az EU pedig összességében elveszíti versenyképességét, Alice Weidel úgy fogalmazott: ez egy nagyon érdekes kérdés. 

Én magam is gyakran feltettem magamnak az elmúlt évek során, hiszen első pillantásra az európai államok által támogatott politika teljesen irracionális. Hiszen a békeellenes álláspont nyilvánvalóan ellentétes a nemzeti érdekeinkkel, nem igaz? A konfliktus eszkalációjának veszélye igen nagy. Épp ezért ez a háborús politika az én szememben mindig is irracionálisnak számított

– fogalmazott Alice Weidel, hozzátéve:

Ha azonban gazdasági szempontból nézzük a dolgot, egy hatalmas háborús gazdasági gépezet lendült működésbe, amely fegyverekkel és pénzügyi támogatással segíti Ukrajnát – és e mögött óriási gazdasági érdekek húzódnak meg. Ami pedig kifejezetten a német kormányt illeti, én egyértelmű érdekellentétet vélek felfedezni a háború kapcsán.

Borítókép: Alice Weidel és Szijjártó Péter (Forrás: Szijjártó Péter/Facebook)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

