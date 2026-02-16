Szijjártó Péter: Weidelt rengetegen támadják, mégis Németország legnépszerűbb pártját vezeti

Alice Weidel korábban exkluzív interjút adott lapunknak

A konzervatív, nemzeti szuverenitást és hagyományos értékeket képviselő politikus a XXI. Század Intézet és a Polgári Magyarországért Alapítvány Eötvös-előadások című rendezvénysorozatára látogatott Magyarországra októberben.

Weidel rendszeresen bírálja az Európai Unió bevándorláspolitikáját és ideológiavezérelt döntéseit, valamint Németország energiapiaci kiszolgáltatottságát.

Budapestre is ezzel az üzenettel érkezett: a Várkert Bazárban Németország és Európa címmel tartott előadásában Európa politikai és gazdasági kihívásairól, valamint a nemzeti szuverenitás megőrzésének fontosságáról beszélt. A politikus az eseményt követően exkluzív interjút adott lapunknak. Annak kapcsán, hogy miért van az, hogy Brüsszel ennyire elszántan igyekszik elhúzni ezt a katonai konfliktust, amikor minden jel arra utal, hogy Ukrajna nem áll nyerésre, az EU pedig összességében elveszíti versenyképességét, Alice Weidel úgy fogalmazott: ez egy nagyon érdekes kérdés.

Én magam is gyakran feltettem magamnak az elmúlt évek során, hiszen első pillantásra az európai államok által támogatott politika teljesen irracionális. Hiszen a békeellenes álláspont nyilvánvalóan ellentétes a nemzeti érdekeinkkel, nem igaz? A konfliktus eszkalációjának veszélye igen nagy. Épp ezért ez a háborús politika az én szememben mindig is irracionálisnak számított

– fogalmazott Alice Weidel, hozzátéve:

Ha azonban gazdasági szempontból nézzük a dolgot, egy hatalmas háborús gazdasági gépezet lendült működésbe, amely fegyverekkel és pénzügyi támogatással segíti Ukrajnát – és e mögött óriási gazdasági érdekek húzódnak meg. Ami pedig kifejezetten a német kormányt illeti, én egyértelmű érdekellentétet vélek felfedezni a háború kapcsán.

