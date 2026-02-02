A patriótákat nem lehet elhallgattatni: az AfD meghívást kapott a müncheni biztonsági konferenciára

Ahogy arról lapunk is beszámolt, kétévnyi kizárás után megtört a korábbi gyakorlat a müncheni biztonsági konferencia kapcsán, a szervezők meghívták Németország legnagyobb ellenzéki tömörülését, az Alternatíva Németországért (AfD) pártot a 2026 februárjában megrendezendő tanácskozásra. A konferencia feszült nemzetközi környezetben zajlik majd, ugyanis Európa és az Egyesült Államok között az elmúlt időszakban több vitás kérdésben is felmerült, köztük a szólásszabadság, a migráció és a védelmi kiadások ügyében. Wolfgang Ischinger, a konferencia elnöke a Reutersnek adott berlini interjújában hangsúlyozta, az AfD külpolitikai szakértőinek részvétele nem ártana a rendezvénynek, sőt hozzájárulna a nyílt párbeszédhez.

Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnöke

Fotó: AFP