A patriótákat nem lehet elhallgattatni: az AfD meghívást kapott a müncheni biztonsági konferenciára

Februárban rendezik meg a müncheni biztonsági konferenciát, amelynek egyik szervezői döntése már most élénk vitát váltott ki. Kétévnyi kizárás után ugyanis meghívást kapott Németország legnagyobb ellenzéki pártja, az Alternatíva Németországnak (AfD). A konferencia elnöke azzal indokolta a döntést, hogy a párt külpolitikai szakértőinek részvétele hozzájárulhat a nyílt és érdemi párbeszédhez. Hortay Olivér közösségi oldalán reagálva hangsúlyozta: a patrióta erőket nem lehet elhallgattatni.

2026. 02. 02. 15:22
Alice Weidel és Orbán Viktor Forrás: AFP
Ahogy arról lapunk is beszámolt, kétévnyi kizárás után megtört a korábbi gyakorlat a müncheni biztonsági konferencia kapcsán, a szervezők meghívták Németország legnagyobb ellenzéki tömörülését, az Alternatíva Németországért (AfD) pártot a 2026 februárjában megrendezendő tanácskozásra. A konferencia feszült nemzetközi környezetben zajlik majd, ugyanis Európa és az Egyesült Államok között az elmúlt időszakban több vitás kérdésben is felmerült, köztük a szólásszabadság, a migráció és a védelmi kiadások ügyében. Wolfgang Ischinger, a konferencia elnöke a Reutersnek adott berlini interjújában hangsúlyozta, az AfD külpolitikai szakértőinek részvétele nem ártana a rendezvénynek, sőt hozzájárulna a nyílt párbeszédhez. 

Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnöke
Fotó: AFP

Hortay Olivér közösségi oldalán a következőket írta: 

A patriótákat nem lehet elnyomni. Tanulságos, ahogyan a német politikai elit tűzfala nemcsak, hogy nem működik, de segíti az AfD-t. Egy éve még ki voltak tiltva a müncheni biztonsági konferenciáról, ma viszont többen kíváncsiak rájuk, mint a német kancellárra.

 

Borítókép: Alice Weidel és Orbán Viktor (Fotó: AFP) 

