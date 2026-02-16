Medvegyev újra bedurvult, elmondta, hogy Zelenszkij meddig élhet

Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese február 15-én egy videóüzenetében élesen támadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. Medvegyev Zelenszkij egyik állítására reagált, amit így idézett és gúnyolt: „egy üveges szemű tetű mondta, hogy a legnagyobb kompromisszumunk az, hogy Putyin és barátai nem kerülnek börtönbe”.

Medvegyev vészjósló üzenetet küldött Zelenszkijnek (Fotó: AFP)

Erre válaszul Medvegyev keményen fogalmazott:

Akkor a mi részünkről a válasz nagyon egyszerű: a zöld szemét addig fog élni, amíg továbbra is rombolja a 404-es országot.

Medvegyev kemény üzenetet küldött

A „zöld szemét” Zelenszkij gúnyneve a ruházata színére utalva, a „404-es ország” pedig egy régóta használt orosz kifejezés Ukrajnára, ami azt sugallja, hogy az ország „nem létezik” vagy „eltűnt” (a 404-es internetes hibaüzenet alapján, mint ami „nem található”).

A nyilatkozat hangneme rendkívül durva, sértő és konfrontatív, tipikusan Medvegyev háborús retorikájának megfelelő.