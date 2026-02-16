Rena Marutjan, a Nemzeti Ellenállóképességi és Biztonsági Intézet igazgatója, a Globális és Nemzeti Biztonsági Tanszék professzora szerint, Ukrajnában célzottan kell kialakítani a katonai tudatosságot a fiatalokban, mivel az Oroszországgal folytatott háborúnak több generációra előre ható következményei vannak – számolt be cikkében a Znaj.
Nem lehet elég korán kezdeni: az ukrán szakértő háborúsra nevelné a gyerekek gondolkodását
Ukrajnában egyre nyíltabban beszélnek arról, hogy a fiatalokat tudatosan kell felkészíteni a háborúra, sőt katonai szemléletű nevelést sürgetnek az oktatásban. Egy vezető biztonságpolitikai szakértő szerint az Oroszországgal folytatott konfliktus generációkon átívelő küzdelem lesz, ezért már most formálni kell a jövő nemzedékének gondolkodását.
Lehet, hogy valami népszerűtlent mondok, de meggyőződésem, hogy katonai tudatosságot kell kialakítanunk az ukrán fiatalokban, mert ez a háború több generációra előre meghatározza a jövőt
– jegyezte meg a szakértő.
Elmondása szerint Oroszország már aktívan olyan értékeket vezet be az oktatásba és a kultúrába, amelyek egy „univerzális katonákból” álló generációt nevelnek, akik készek habozás nélkül megölni bárkit a saját „civilizációjukon” kívül. Ugyanakkor az Oroszországi Föderációban olyan szervezetek működnek, mint a „Ifjúsági Hadsereg” és az „Elsők Mozgalma”, amelyek jelentős állami erőforrásokban részesülnek.
Tíz éven belül felnevelhetnek egy olyan katonagenerációt, amely habozás nélkül kész bármely ellenség ellen fellépni. Nekünk és Európának ezt most komoly fenyegetésként kell kezelnünk. Választanunk kell: a pacifisták nemzete vagy a védelmezők nemzete között
– hangsúlyozta Marutjan.
Hozzátette, hogy az ukrán fiatalok katonai identitásának kialakítása nem az agresszor utánzása, hanem a nemzeti átfogó védelem rendszerének szükséges eleme. „Megtámadtak bennünket, jogunk van megvédeni magunkat. Ma fel kell készítenünk a következő generációkat az agresszorral szembeni ellenállásra, és ki kell alakítanunk azt a gondolkodásmódot, amely az állami szuverenitás megőrzéséhez szükséges” – emelte ki a professzor.
Európa-szerte is javában dúl már a háborús riogatás
Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, Európa látványos fegyverkezési spirálba lépett, és egyre több országban kerül napirendre a katonai szolgálat kérdése. A sorkatonaság bevezetése több helyen már nem elméleti vita tárgya, hanem eldöntött politikai irány. Horvátország után a kontinensen sorra születnek azok a döntések, amelyek a háborús pszichózis jegyében alapjaiban alakítják át a fiatal generációk jövőjét.
Borítókép: Ukrán gyermek kadétok (Fotó: AFP)
