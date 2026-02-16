Nem lehet elég korán kezdeni: az ukrán szakértő háborúsra nevelné a gyerekek gondolkodását

Tíz éven belül felnevelhetnek egy olyan katonagenerációt, amely habozás nélkül kész bármely ellenség ellen fellépni. Nekünk és Európának ezt most komoly fenyegetésként kell kezelnünk. Választanunk kell: a pacifisták nemzete vagy a védelmezők nemzete között

– hangsúlyozta Marutjan.

Hozzátette, hogy az ukrán fiatalok katonai identitásának kialakítása nem az agresszor utánzása, hanem a nemzeti átfogó védelem rendszerének szükséges eleme. „Megtámadtak bennünket, jogunk van megvédeni magunkat. Ma fel kell készítenünk a következő generációkat az agresszorral szembeni ellenállásra, és ki kell alakítanunk azt a gondolkodásmódot, amely az állami szuverenitás megőrzéséhez szükséges” – emelte ki a professzor.

Európa-szerte is javában dúl már a háborús riogatás

Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, Európa látványos fegyverkezési spirálba lépett, és egyre több országban kerül napirendre a katonai szolgálat kérdése. A sorkatonaság bevezetése több helyen már nem elméleti vita tárgya, hanem eldöntött politikai irány. Horvátország után a kontinensen sorra születnek azok a döntések, amelyek a háborús pszichózis jegyében alapjaiban alakítják át a fiatal generációk jövőjét.

Borítókép: Ukrán gyermek kadétok (Fotó: AFP)