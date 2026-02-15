Marco Rubio Pozsonyban: energia és védelem került napirendre + videó

A Robert Fico és Marco Rubio találkozója után kettejük által közösen tartott sajtótájékoztatón a szlovák miniszterelnök megerősítette, hogy érdekeltek az együttműködésben az amerikai féllel egy új, Szlovákiában létesítendő atomerőmű tekintetében, valamint azt is, hogy a tárgyaláson a nukleáris energetika terén történő együttműködésen kívül szó esett a Szlovákiába importált kőolajjal és gázzal kapcsolatos kérdésekről, ezek lehetséges alternatíváinak összefüggéseiben.

Marco Rubio vasárnap Szlovákiában tett látogatást, amelynek során Robert Fico szlovák miniszterelnökkel is tárgyalt. Fotó: AFP

Robert Fico a pozsonyi kormánypalotában tartott találkozó utáni sajtótájékoztatón arról is tájékoztatott, hogy érdekeltek egy, az energetikai együttműködés lehetőségeiről – a visegrádi négyek és az amerikai fél részvételével – tartandó közös tárgyalás megvalósítására is. Elmondta: a találkozó során szó esett arról is, hogy Szlovákia a korábbi megrendelésein felül további négy F–16-os vadászgép megvásárlását is tervbe vette, valamint