Budapestre érkezett Marco Rubio amerikai külügyminiszter, fontos tárgyalások következnek + videó

Marco Rubio Pozsonyban: energia és védelem került napirendre + videó

Elsődlegesen az energetika terén megvalósítható amerikai–szlovák együttműködés lehetőségei, köztük egy új amerikai segítséggel létesítendő atomerőmű építésének témája került terítékre Pozsonyban. Marco Rubio vasárnap Szlovákiában tett látogatást, amelynek során Robert Fico szlovák miniszterelnökkel is tárgyalt – jelentette a TASR, a szlovák közszolgálati hírügynökség. Az amerikai külügyminiszter Budapestre utazott tovább.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 15. 16:56
Elsősorban energetikai kérdésekről tárgyalt Pozsonyban az amerikai külügyminiszter Forrás: AFP
A Robert Fico és Marco Rubio találkozója után kettejük által közösen tartott sajtótájékoztatón a szlovák miniszterelnök megerősítette, hogy érdekeltek az együttműködésben az amerikai féllel egy új, Szlovákiában létesítendő atomerőmű tekintetében, valamint azt is, hogy a tárgyaláson a nukleáris energetika terén történő együttműködésen kívül szó esett a Szlovákiába importált kőolajjal és gázzal kapcsolatos kérdésekről, ezek lehetséges alternatíváinak összefüggéseiben.

Marco Rubio vasárnap Szlovákiában tett látogatást, amelynek során Robert Fico szlovák miniszterelnökkel is tárgyalt
 Marco Rubio vasárnap Szlovákiában tett látogatást, amelynek során Robert Fico szlovák miniszterelnökkel is tárgyalt. Fotó: AFP

Robert Fico a pozsonyi kormánypalotában tartott találkozó utáni sajtótájékoztatón arról is tájékoztatott, hogy érdekeltek egy, az energetikai együttműködés lehetőségeiről – a visegrádi négyek és az amerikai fél részvételével – tartandó közös tárgyalás megvalósítására is. Elmondta: a találkozó során szó esett arról is, hogy Szlovákia a korábbi megrendelésein felül további négy F–16-os vadászgép megvásárlását is tervbe vette, valamint 

felajánlotta segítségét az amerikai félnek az orosz–ukrán béketárgyalások összefüggésében is.

Marco Rubio, akinek személyében negyedik alkalommal látogatott amerikai külügyminiszter Szlovákiába az ország megalakulása óta, a nap folyamán Peter Pellegrini szlovák államfővel is találkozott. 

A szlovák államfő – a sajtóirodája által kiadott közlemény szerint – a találkozó kapcsán stratégiainak minősítette a két ország partnerségét, és konkrét hozadékokat említett a védelmi és energetikai együttműködés terén. Egyidejűleg megerősítette Szlovákia NATO-tagságából adódó vállalásaival kapcsolatos, a hadsereg modernizációjával összefüggő terveit. Az amerikai külügyminiszter Budapestre utazott tovább. A pozsonyi találkozóról Robert Fico videót is megosztott a közösségi oldalán.

Borítókép: Marco Rubio és Robert Fico (Fotó: AFP)

