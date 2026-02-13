Marco RubioMünchentalálkozó

Rubio kihagyta a müncheni ukrán egyeztetést, hamarosan Budapestre érkezik

Az Egyesült Államok külügyminisztere az utolsó pillanatban lemondta a találkozón való részvételét. Marco Rubio azonab hamarosan Budapestre érkezik.

Magyar Nemzet
2026. 02. 13. 22:54
Marco Rubio Fotó: FELIX HORHAGER Forrás: DPA
Marco Rubio is részt vett volna a péntek délutáni müncheni megbeszélésen Németország, Lengyelország, Finnország és az Európai Bizottság vezetőivel, azonban az ütköző programokra hivatkozva az utolsó pillanatban mégis lemondta a részvételt – írta meg a Financial Times

US Secretary of State Marco Rubio (L) attends a bilateral meeting with China's Foreign Minister (not in picture) in Munich, on February 13, 2026, on the sidelines of the Munich Security Conference (MSC). Heads of state and government as well as foreign and defence ministers from all over the world are expected to attend the security policy talks from February 13 to 15, 2026. (Photo by Alex Brandon / POOL / AFP)
Rubio lemondta a találkozóját
Fotó: AFP

Egy európai tisztviselő „őrültségnek” nevezte a lemondást. A döntés ugyanis szerinte olyan időszakban született, amikor a Trump-kormányzat egyre inkább eltávolodik európai szövetségeseitől, és arra törekszik, hogy Ukrajnát megállapodásra bírja Oroszországgal a közel négy éve tartó háború lezárása érdekében – emlékeztet a Mandiner. 

Egy másik európai tisztviselő azt mondta a Financial Timesnak, hogy amerikai részvétel nélkül a találkozó érdemi súlya is kisebb volt.

Rubio ugyanakkor tárgyalásokat folytatott Friedrich Merz német kancellárral. Egy német tisztviselő szerint a megbeszélés központi témája Ukrajna volt. Szóba került az Oroszországgal folytatott tárgyalások állása és a Kijevnek nyújtott további támogatás, különösen a katonai segítség. További témaként felmerült az Észak-atlanti Szerződés Szervezete és Európa szerepe a szövetségen belül. A tisztviselő szerint Rubio méltatta Németország erőfeszítéseit a katonai szövetség megerősítésében. 

München után Rubio Budapestre utazik, hogy Orbán Viktorral találkozhasson. Egy magas rangú amerikai külügyi tisztviselő szerint 

a magyarországi látogatás célja a kapcsolatok megerősítése egy olyan európai országgal, amely az uniós fősodorral szemben a Trump-kormányzat ukrajnai békéről alkotott elképzelésével azonos álláspontot képvisel.

Rubio szombat reggel felszólal a Müncheni Biztonsági Konferencián, amely évek óta a transzatlanti szövetség állapotának egyik legfontosabb éves mércéje. Az európai tisztviselők feszülten várják a beszédet, hogy abból következtetni tudjanak Donald Trump elnök álláspontjának alakulására az Egyesült Államok hagyományos szövetségeseivel kapcsolatban.

Borítókép: Marco Rubio (Fotó: AFP)

add-square Háborúpárti gyűlés Münchenben

„Nézzük csak, hogy Magyar Péter kiknek keresi a kegyeit!”

