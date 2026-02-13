Rubio kihagyta a müncheni ukrán egyeztetést, hamarosan Budapestre érkezik

Marco Rubio is részt vett volna a péntek délutáni müncheni megbeszélésen Németország, Lengyelország, Finnország és az Európai Bizottság vezetőivel, azonban az ütköző programokra hivatkozva az utolsó pillanatban mégis lemondta a részvételt – írta meg a Financial Times.

Rubio lemondta a találkozóját

Fotó: AFP

Egy európai tisztviselő „őrültségnek” nevezte a lemondást. A döntés ugyanis szerinte olyan időszakban született, amikor a Trump-kormányzat egyre inkább eltávolodik európai szövetségeseitől, és arra törekszik, hogy Ukrajnát megállapodásra bírja Oroszországgal a közel négy éve tartó háború lezárása érdekében – emlékeztet a Mandiner.

Egy másik európai tisztviselő azt mondta a Financial Timesnak, hogy amerikai részvétel nélkül a találkozó érdemi súlya is kisebb volt.

Rubio ugyanakkor tárgyalásokat folytatott Friedrich Merz német kancellárral. Egy német tisztviselő szerint a megbeszélés központi témája Ukrajna volt. Szóba került az Oroszországgal folytatott tárgyalások állása és a Kijevnek nyújtott további támogatás, különösen a katonai segítség. További témaként felmerült az Észak-atlanti Szerződés Szervezete és Európa szerepe a szövetségen belül. A tisztviselő szerint Rubio méltatta Németország erőfeszítéseit a katonai szövetség megerősítésében.

München után Rubio Budapestre utazik, hogy Orbán Viktorral találkozhasson. Egy magas rangú amerikai külügyi tisztviselő szerint

a magyarországi látogatás célja a kapcsolatok megerősítése egy olyan európai országgal, amely az uniós fősodorral szemben a Trump-kormányzat ukrajnai békéről alkotott elképzelésével azonos álláspontot képvisel.

Rubio szombat reggel felszólal a Müncheni Biztonsági Konferencián, amely évek óta a transzatlanti szövetség állapotának egyik legfontosabb éves mércéje. Az európai tisztviselők feszülten várják a beszédet, hogy abból következtetni tudjanak Donald Trump elnök álláspontjának alakulására az Egyesült Államok hagyományos szövetségeseivel kapcsolatban.

