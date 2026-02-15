Liberális puccs Bulgáriában? Soros Alex és egy pedofilhálózat is feltűnik

Ilijana Jotova bolgár államfő szerdán Andrej Gjurovnak, a bolgár jegybank alelnökének adott megbízást az ideiglenes kormány megalakítására. Az új választás kiírására azért volt szükség, mert az előző bolgár kormány tavaly december közepén lemondott, miután neoliberális erők által szervezett tömegtüntetések zajlottak a tervezett gazdasági intézkedések ellen, korrupcióra hivatkozva.

Soros-szálak húzódnak a háttérben, és felmerült liberális politikusok érintettsége az ország legsúlyosabb pedofilbotrányában. Fotó: AFP

A demonstrációk végül a jobbközép GERB vezette kormánykoalíció bukásához vezettek.

Időközben Rumen Radev volt államfő is lemondott tisztségéről, átadva az elnöki posztot helyettesének, Ilijana Jotovának. Az egykori légierő-főparancsnok egy évvel mandátuma lejárta előtt, kilencévnyi elnöki szolgálat után döntött úgy, hogy távozik hivatalából, és belép a parlamenti politika színterére.

Soros hatalomátvételi kísérlete Bulgáriában

Andrej Gjurov ügyvivő miniszterelnöki kinevezése több szempontból is aggályos. Pártonkívülisége megkérdőjelezhető, mivel 2021 novembere és 2023 júliusa között a bolgár Nemzetgyűlésben a Folytatjuk a változást – Demokratikus Bulgária (PP–DB) parlamenti frakcióját vezette. Borisz Cekov bolgár alkotmányjogász már egy hete arra figyelmeztetett, hogy a volt központi bank elnökhelyettesének esetleges megbízása súlyos elnöki hiba, a „legrosszabb döntés” lenne: Gjurov jelöltsége erősen pártfüggő, ráadásul kinevezése kétesen legitim, mivel a központi bank maga távolította el alelnöki posztjáról összeférhetetlenség gyanúja miatt.

A hazánkban is ismert egykori alkotmánybíró, Georgi Markov szintén bírálta Gjurov kinevezését. Nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy a közelgő választások szerinte külső befolyás alatt zajlanak majd, és azokat az „Amerika Bulgáriáért” elnevezésű szervezet, a bukott Demokrata Párt és Alexander Soros égisze alatt tartják.

Hozzátette:

a választásokat az egész kampány során illegitimnek fogják nyilvánítani, az egész Soros-média szörnyű cenzúrájával együtt.

Markov szerint Bulgária menthetetlen, Soros mocsarában ragadt. A volt alkotmánybíró úgy véli, hogy a liberális politikai erők kísérlete, amely Bojko Boriszov és Deljan Peevszki politikai eltávolítására irányul, nem lesz sikeres. Az utóbbi parlamenti bizottság felállítására tett javaslatot, amely Soros György bulgáriai tevékenységét vizsgálta volna.

Markov szerint bolgár Soros-szervezetek most osztják szét az új ideiglenes kormány miniszteri posztjait, gondosan kiválasztva a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter személyét, akik befolyással lehetnek a választások végeredményére.

Hogy kik lesznek az új ideiglenes kormány tagjai és a két fontos miniszteri széket ki fogja betölteni az a jövő héten kiderül.