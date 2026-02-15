BulgáriapedofíliaSoros Alexander

Liberális puccs Bulgáriában? Soros Alex és egy pedofilhálózat is feltűnik

Már javában tart az ideiglenes bolgár kormány megalakítása, amelynek elsődleges feladata a várhatóan áprilisban tartandó előre hozott parlamenti választás lebonyolítása lesz. Az ideiglenes kormány azonban nem sok jót ígér Bulgáriának: Georgi Markov volt alkotmánybíró szerint Soros-szálak húzódnak a háttérben, és felmerült liberális politikusok érintettsége az ország legsúlyosabb pedofilbotrányában.

2026. 02. 15. 19:41
Andrej Gjurov Fotó: HRISTO VLADEV Forrás: ANADOLU
Ilijana Jotova bolgár államfő szerdán Andrej Gjurovnak, a bolgár jegybank alelnökének adott megbízást az ideiglenes kormány megalakítására. Az új választás kiírására azért volt szükség, mert az előző bolgár kormány tavaly december közepén lemondott, miután neoliberális erők által szervezett tömegtüntetések zajlottak a tervezett gazdasági intézkedések ellen, korrupcióra hivatkozva. 

Soros-szálak húzódnak a háttérben, és felmerült liberális politikusok érintettsége az ország legsúlyosabb pedofilbotrányában
Fotó: AFP

A demonstrációk végül a jobbközép GERB vezette kormánykoalíció bukásához vezettek. 

Időközben Rumen Radev volt államfő is lemondott tisztségéről, átadva az elnöki posztot helyettesének, Ilijana Jotovának. Az egykori légierő-főparancsnok egy évvel mandátuma lejárta előtt, kilencévnyi elnöki szolgálat után döntött úgy, hogy távozik hivatalából, és belép a parlamenti politika színterére. 

Soros hatalomátvételi kísérlete Bulgáriában

Andrej Gjurov ügyvivő miniszterelnöki kinevezése több szempontból is aggályos. Pártonkívülisége megkérdőjelezhető, mivel 2021 novembere és 2023 júliusa között a bolgár Nemzetgyűlésben a Folytatjuk a változást – Demokratikus Bulgária (PP–DB) parlamenti frakcióját vezette. Borisz Cekov bolgár alkotmányjogász már egy hete arra figyelmeztetett, hogy a volt központi bank elnökhelyettesének esetleges megbízása súlyos elnöki hiba, a „legrosszabb döntés” lenne: Gjurov jelöltsége erősen pártfüggő, ráadásul kinevezése kétesen legitim, mivel a központi bank maga távolította el alelnöki posztjáról összeférhetetlenség gyanúja miatt. 

A hazánkban is ismert egykori alkotmánybíró, Georgi Markov szintén bírálta Gjurov kinevezését. Nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy a közelgő választások szerinte külső befolyás alatt zajlanak majd, és azokat az „Amerika Bulgáriáért” elnevezésű szervezet, a bukott Demokrata Párt és Alexander Soros égisze alatt tartják.

Hozzátette: 

a választásokat az egész kampány során illegitimnek fogják nyilvánítani, az egész Soros-média szörnyű cenzúrájával együtt.

Markov szerint Bulgária menthetetlen, Soros mocsarában ragadt. A volt alkotmánybíró úgy véli, hogy a liberális politikai erők kísérlete, amely Bojko Boriszov és Deljan Peevszki politikai eltávolítására irányul, nem lesz sikeres. Az utóbbi parlamenti bizottság felállítására tett javaslatot, amely Soros György bulgáriai tevékenységét vizsgálta volna

Markov szerint bolgár Soros-szervezetek most osztják szét az új ideiglenes kormány miniszteri posztjait, gondosan kiválasztva a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter személyét, akik befolyással lehetnek a választások végeredményére.

Hogy kik lesznek az új ideiglenes kormány tagjai és a két fontos miniszteri széket ki fogja betölteni az a jövő héten kiderül. 

A liberálisok érintettsége a bolgár pedofilhálózat működtetésében

Egyes értesülések szerint a PP–DB koalícióhoz köthető politikusok kapcsolatba hozhatók egy rejtélyes esettel. A világsajtót február elején bejárta a hír, miszerint 

a bolgár rendőrség egy részben leégett hegyi menedékház romjai között három, fejlövést szenvedett férfi holttestét találta meg a nyugat-bulgáriai Petrohan-hágó közelében. 

Az épület felső szintjén elpusztult kutyák is hevertek. A szakértői vizsgálatok szerint a lövéseket közelről adták le, a fegyvereken kizárólag az áldozatok DNS-nyomait azonosították, így a hivatalos kommunikáció az öngyilkosság lehetőségét vetette fel. Néhány nappal később az Okolcsica-hegy térségében egy lakókocsiban újabb három holttestet – két férfiét és egy 15 éves fiúét – találták meg. A hatóságok nem zárták ki a két eset közötti lehetséges összefüggést.

Boriszlav Szandov volt környezetvédelmi miniszter elismerte, hogy korábban járt a hegyi kunyhónál. A sajtóban az is megjelent, hogy a vendégek között volt Szófia polgármestere, Vaszil Terziev is, akit mintegy 80 ezer eurót adományozott az Ivajlo Kalusev vezette, Védett Területek Ellenőrzésének Nemzeti Ügynöksége (NAKZT) név alatt működő szektának. A NAKZT hivatalosan civil szervezet, környezetvédelmi „rangerszolgálatként” hivatkozik magára.

A gyakorlatban azonban zárt közösséget épített ki, szektaszerű elemekkel – ezek között megtalálhatók a tibeti buddhizmus elemei és más kötelező vallási gyakorlatok –, nagyszámú lőfegyverrel és gyermekeket érintő kockázatokkal kapcsolatos, figyelmen kívül hagyott jelzésekkel. A NAKZT továbbá szoros kapcsolatban állt a környezetvédelmi minisztériummal is: a tárcával 2022 februárjában kötöttek megállapodást, amely világos jogalap nélkül ruházott a szervezetre ellenőrzési jogköröket. A megállapodást 2025-ben semmisnek nyilvánították.

Az Epicenter.bg hírportál részletesen beszámol a hatóságok tanúkihallgatásairól. Ezekből kiderül, hogy több szülő is felajánlotta fiatalkorú fiaikat a szexragadozó Kalusev „lámának”. A kihallgatásokból az is kiderült, hogy a „Petrohán” szekta ügyesen rejtette el hatalmas fegyverarzenálját.

Borítókép: Andrej Gjurov (Fotó: AFP)

