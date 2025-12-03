Erőszakba torkolltak az euróellenes tömegtüntetések Bulgáriában

„Ne lopjanak a költségvetésből” – hangoztatták Szófiában a demonstrálók. A tüntetés rövid időn belül a kormány lemondását követelő skandálásba csapott át, késő estére pedig erőszakba torkollt. Fizetett provokátorok támadták meg a kormánypártok irodáit: kövekkel, petárdákkal és üvegekkel dobálták meg az épületeket és rendőröket, kukákat gyújtottak fel, csatatérré változtatva Szófia belvárosát.

Mass protests erupt across Bulgaria as tens of thousands rally against the government's draft 2026 budget. The unrest, marked by clashes and vandalism, comes as the country prepares to join the eurozone on January 1. pic.twitter.com/8BB1q273xk — DW News (@dwnews) December 3, 2025

A rendőrség egy elfogott provokátornál több mint hatmillió forintnak megfelelő leva készpénzt talált, amely utcanevekkel megcímzett csomagokban volt.

A hatóságok ígérete szerint további részletek is napvilágot látnak arról, miként akarták huligáncsoportok szándékosan vérbe fojtani a tiltakozásokat.

Újabb kormányválság fenyegeti Bulgáriát?

Bár a kormány már november végén visszavonta a költségvetési tervezetet egy korábbi, november 26-i kisebb tüntetés hatására, a mostani megmozdulás sokkal nagyobb tömegeket mozgatott meg a vártnál. Aszen Vaszilev, az ellenzéki neoliberális Folytatjuk a Változást párt vezetője korábban még a kompromisszum híveként nyilatkozott, mondván, hogy nem akarja a kormány bukását, most azonban máris kormánybuktató szándékkal lépett fel: „A nép követeli Boriszov és Peevszki távozását. Ha nem mondanak le, bizalmatlansági indítványt nyújtunk be” – fenyegetőzött. Rumen Radev államfő közleményében kiállt a tüntetők mellett, s kijelentette: valódi változásra van szükség, amit a jelenlegi parlament képtelen biztosítani. Sürgette a kormány mielőbbi lemondását és új választások kiírását.

Bulgaria: Tens of thousands of people demonstrated against the 2026 budget and called for the government to step down in fresh protests across the Balkan nation.https://t.co/alZuGEiKby pic.twitter.com/PVIQ08lO7g — DW News (@dwnews) December 2, 2025

A tiltakozások szokatlan módon széles politikai spektrumot mozgósítottak. Nemcsak a liberálisok, hanem az euroszkeptikus és oroszbarát Vazrazsdan párt, valamint más kispártok hívei is részt vettek benne. Tiltakoznak az euró bevezetésével járó drágulás ellen, valamint a Boriszov–Peevszki hatalmi tengely lemondását követelik.

Protesters and police clash in Bulgaria anti-graft demonstration.



Tens of thousands of people took to the streets in Sofia and other major regional centres across Bulgaria in an anti-government protest, triggered by the draft budget for 2026 that protesters say is an attempt to… pic.twitter.com/TzMYccb3Pa — AFP News Agency (@AFP) December 2, 2025

A koalíciós kormányt vezető GERB párt elnöke, Bojko Boriszovról köztudott, hogy szinte retteg a tömegtüntetésektől. Miniszterelnöksége idején előfordult, hogy kisebb tüntetések hatására is bedobta a törülközőt. Deljan Peevszki, akinek politikai csillaga meredeken ível felfelé, nyíltan ambicionálja a miniszterelnöki posztot. Ha most nem sikerül őt kiszorítani a hatalomból, könnyen lehet, hogy Boriszov hátán feltápászkodva hamarosan ő lesz Bulgária következő kormányfője.