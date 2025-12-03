Bulgáriatüntetéseuró

Erőszakba torkolltak az euróellenes tömegtüntetések Bulgáriában

Országos méretű tiltakozáshullám söpört végig hétfőn Bulgárián. Több tízezer ember vonult utcára Szófiában és az ország nagyvárosaiban, hogy kifejezze elégedetlenségét a 2026-os évre tervezett, euróban készülő költségvetés ellen. A megmozdulások híre a világsajtót is bejárta. Bulgária 2026. január 1-től tervezi bevezetni az európai közös valutát.

Tütünkov Jordán
2025. 12. 03. 20:35
Tüntetés Bulgáriában Fotó: STR Forrás: NurPhoto
„Ne lopjanak a költségvetésből” – hangoztatták Szófiában a demonstrálók. A tüntetés rövid időn belül a kormány lemondását követelő skandálásba csapott át, késő estére pedig erőszakba torkollt. Fizetett provokátorok támadták meg a kormánypártok irodáit: kövekkel, petárdákkal és üvegekkel dobálták meg az épületeket és rendőröket, kukákat gyújtottak fel, csatatérré változtatva Szófia belvárosát.

A rendőrség egy elfogott provokátornál több mint hatmillió forintnak megfelelő leva készpénzt talált, amely utcanevekkel megcímzett csomagokban volt. 

A hatóságok ígérete szerint további részletek is napvilágot látnak arról, miként akarták huligáncsoportok szándékosan vérbe fojtani a tiltakozásokat.

Újabb kormányválság fenyegeti Bulgáriát?

Bár a kormány már november végén visszavonta a költségvetési tervezetet egy korábbi, november 26-i kisebb tüntetés hatására, a mostani megmozdulás sokkal nagyobb tömegeket mozgatott meg a vártnál. Aszen Vaszilev, az ellenzéki neoliberális Folytatjuk a Változást párt vezetője korábban még a kompromisszum híveként nyilatkozott, mondván, hogy nem akarja a kormány bukását, most azonban máris kormánybuktató szándékkal lépett fel: „A nép követeli Boriszov és Peevszki távozását. Ha nem mondanak le, bizalmatlansági indítványt nyújtunk be” – fenyegetőzött. Rumen Radev államfő közleményében kiállt a tüntetők mellett, s kijelentette: valódi változásra van szükség, amit a jelenlegi parlament képtelen biztosítani. Sürgette a kormány mielőbbi lemondását és új választások kiírását.

A tiltakozások szokatlan módon széles politikai spektrumot mozgósítottak. Nemcsak a liberálisok, hanem az euroszkeptikus és oroszbarát Vazrazsdan párt, valamint más kispártok hívei is részt vettek benne. Tiltakoznak az euró bevezetésével járó drágulás ellen, valamint a Boriszov–Peevszki hatalmi tengely lemondását követelik. 

A koalíciós kormányt vezető GERB párt elnöke, Bojko Boriszovról köztudott, hogy szinte retteg a tömegtüntetésektől. Miniszterelnöksége idején előfordult, hogy kisebb tüntetések hatására is bedobta a törülközőt. Deljan Peevszki, akinek politikai csillaga meredeken ível felfelé, nyíltan ambicionálja a miniszterelnöki posztot. Ha most nem sikerül őt kiszorítani a hatalomból, könnyen lehet, hogy Boriszov hátán feltápászkodva hamarosan ő lesz Bulgária következő kormányfője. 

Roszen Zseljazkov miniszterelnök elismerte a költségvetés kommunikációs hiányosságokat, de kijelentette: „Nem mondunk le a hatalomról. A kabinet távozása megkérdőjelezné az euróövezethez való csatlakozást.” A kormányfő szerint a rendőrség meghiúsította a szándékosan kiváltani kívánt vérontást. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a következő költségvetést konszenzussal, társadalmi párbeszéddel kívánják elkészíteni.

Boriszov, a GERB párt elnöke ultimátumot intézett a koalíciós partnereihez: vagy beállnak a pártja mögé és közösen összedolgozva elkészítik a jövő évi költségvetést, vagy jöjjenek az előre hozott választások. 

Borítókép: Erőszakba torkollott a tüntetés Bulgáriában (Fotó: AFP)

