A bolgár központi bank helyettes vezetője lett az ország ideiglenes miniszterelnöke

Bulgária forrong. Az előző bolgár kormány tavaly december közepén mondott le, miután hetekig tömegek tiltakoztak az utcákon a gazdasági intézkedések és a korrupció miatt. Egyelőre nem tűztek ki dátumot az előrehozott választásra, amely öt éven belül már a nyolcadik lesz Bulgáriában, írja az MTI.

Ilijana Jotova (Forrás: Sloboden Pecat)