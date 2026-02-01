Bulgária volt elnöke részletesen beszélt döntésének hátteréről és az ország helyzetéről. Meglátása szerint az elmúlt években a parlamentek egyszerű többséggel drasztikusan megnyirbálták az elnöki jogköröket, ami szerinte megbontotta az intézményi egyensúlyt. Úgy véli, az őszi–téli tüntetéssorozat során a társadalom jogosan követelte a kormány lemondását. Ezt szem előtt tartva kötelességének érezte, hogy távozzon a korlátozott hatáskörrel rendelkező elnöki tisztségből, és belépjen a parlamenti politikába.
Lemondásának okairól beszélt a bolgár elnök
A napokban először adott interjút a Bolgár Nemzeti Televízió Panoráma című műsorában Rumen Radev, Bulgária korábbi államfője, aki január közepén, mandátumának lejárta előtt mondott le tisztségéről. Az egykori légierő-főparancsnok az interjúban ismertette lemondásának okait, politikai terveit, valamint álláspontját a bolgár bel- és külpolitika aktuális kérdéseiről.
A volt államfő egyik hangsúlyos kijelentése szerint „az oligarchák számára az lett volna a legjobb, ha maradok az elnöki poszton”. Álláspontja szerint az elnöki szerepkör keretei között nem lett volna lehetősége érdemben fellépni az általa problémásnak tartott politikai-gazdasági berendezkedéssel szemben.
Radev kijelentette, hogy nem használta fel az elnöki posztot pártalapításra, noha – saját elmondása szerint – erre évek óta ösztönözték. A közelgő parlamenti választásokon még nem saját párttal indul, mivel a jogi határidők ezt nem teszik lehetővé, ugyanakkor megerősítette: a választásokat követően új politikai formációt hoz létre. Megfogalmazása szerint céljuk, hogy Bulgária szabad, demokratikus és modern európai országgá fejlődjön, amelynek legnagyobb akadályát az oligarchikus modellben látja. Állítása szerint ez a berendezkedés visszafogja a gazdasági fejlődést, torzítja a versenyt, és hosszú távon súlyos társadalmi következményekkel jár.
További Külföld híreink
Ennek érdekében Radev hangsúlyozta: politikájának középpontjában a jogállamiság helyreállítása, az intézmények megerősítése és az oligarchikus befolyás felszámolása állna. Részletesen beszélt a bolgár gazdaság problémáiról is, köztük az alacsony beruházási szintről, a visszaeső ipari termelésről és a túlzottan fogyasztásalapú növekedésről.
A külpolitikai kérdések között kitért a Krím státuszára, az ukrajnai háborúra és az európai–amerikai viszonyokra. A Krím kapcsán megismételte korábbi álláspontját, miszerint jogilag Ukrajna része, ugyanakkor a jelenlegi helyzetben Oroszország irányítása alatt áll. Az ukrajnai háborút katonai-stratégiai tapasztalataira hivatkozva értékelte, és bírálta a nyugati döntéshozatalt, amely szerinte több esetben irreális elvárásokra épült.
A műsorvezető kérdéseire reagálva Radev elutasította, hogy geopolitikai irányváltást tervezne. Hangsúlyozta: Bulgária helye az európai struktúrákban van, ugyanakkor a külpolitikai döntéseknek nem „kivel vagyunk és ki ellen”, hanem a nemzeti érdek alapján kell megszületniük. Kijelentette továbbá, hogy Grönland Dánia része.
További Külföld híreink
A lemondott bolgár miniszterelnök által aláírt, a Béketanácshoz való csatlakozást övező vitával kapcsolatban Radev úgy fogalmazott: a bolgár politika egyre inkább az intézményeken kívül zajlik, ami szerinte veszélyes folyamat. Véleménye szerint a probléma nem Amerika, nem
Gazdaságpolitikai kérdésekben kijelentette: nem tervez adóemelést, mert meglátása szerint a vállalkozások megerősítése nélkül nincs fenntartható növekedés. Programját a szabad versenyre, a beruházások ösztönzésére, az innovációra, valamint a kis- és középvállalkozások támogatására építené. Megismételte korábbi előrejelzését is az euróövezethez való csatlakozás kapcsán, miszerint az árak jelentős emelkedése várható, ami – szavai szerint – már bekövetkezett.
A közel egyórás interjú során Radev nem említett név szerint egyetlen aktuális bolgár pártpolitikust sem. Ezzel jelezte, hogy a hazai pártpolitikai megosztottság fölött álló, integráló szerepre törekszik. Ugyanakkor két nemzetközi politikust többször is kiemelt: Orbán Viktort és Donald Trump-ot.
A magyar miniszterelnököt a pragmatizmus és a hatékony érdekérvényesítés példájaként említette, kiemelve Magyarország szerepét Bulgária schengeni csatlakozásában, valamint a társadalmi kohézió megőrzésére irányuló politikát. Donald Trump esetében a béketeremtő szándékot és a realitásérzéket hangsúlyozta, amelyet az ukrajnai konfliktus lezárásának egyik lehetséges útjaként értékelt.
Rumen Radev színrelépése a bolgár parlamenti politikában reményt kelt a 2021 óta tartó intézményi és politikai válságból való kilábalásra a sorozatos választásoktól megfáradt országban. Az évekig tartó instabilitás után Bulgáriának világos stratégiai irányra, intézményi kiszámíthatóságra és a belső és külső kihívások pragmatikus megközelítésére van szüksége.
Ebben az összefüggésben sokan azt várják Radevtől, hogy egyesítő tényezőként, államférfiúi megközelítéssel képviselje a bolgár érdekeket.
Egyelőre ugyanakkor irreálisnak tűnik, hogy az áprilisban esedékes előrehozott parlamenti választásokon a jelenlegi választási rendszer szabályai szerint egymaga megszerezze a kormányalakításhoz szükséges parlamenti többséget. Amennyiben ez nem sikerül, kérdéses marad, hogy képes lesz-e megvalósítani célkitűzéseit.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A Tisza testvérpártja adóemeléssel indított, Európában tovább tombol a háborús pszichózis
Napi külpolitikai hírösszefoglaló.
Közel száz rendőr megsérült a torinói összecsapásokban
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Torinóba utazott, hogy szolidaritását fejezze ki a rendfenntartó iránt és meglátogatta a kórházban ápolt rendőröket.
Izrael kitiltotta a palesztin területekről az Orvosok Határok Nélkül szervezetet
Az izraeli diaszpóraügyi és antiszemitizmus elleni küzdelem minisztériumának vezetője közölte: tudomásuk van arról, hogy az MSF olyan munkatársakat foglalkoztat, akik terrorszervezetekben tevékenykednek.
Elfogták a torinói rendőrtámadás egyik gyanúsítottját
A férfit térfigyelő kamerák felvételei segítségével találták meg a rendőrt ért szombati támadás után, kevesebb mint huszonnégy órán belül.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A Tisza testvérpártja adóemeléssel indított, Európában tovább tombol a háborús pszichózis
Napi külpolitikai hírösszefoglaló.
Közel száz rendőr megsérült a torinói összecsapásokban
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Torinóba utazott, hogy szolidaritását fejezze ki a rendfenntartó iránt és meglátogatta a kórházban ápolt rendőröket.
Izrael kitiltotta a palesztin területekről az Orvosok Határok Nélkül szervezetet
Az izraeli diaszpóraügyi és antiszemitizmus elleni küzdelem minisztériumának vezetője közölte: tudomásuk van arról, hogy az MSF olyan munkatársakat foglalkoztat, akik terrorszervezetekben tevékenykednek.
Elfogták a torinói rendőrtámadás egyik gyanúsítottját
A férfit térfigyelő kamerák felvételei segítségével találták meg a rendőrt ért szombati támadás után, kevesebb mint huszonnégy órán belül.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!