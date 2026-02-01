Lemondásának okairól beszélt a bolgár elnök

A lemondott bolgár miniszterelnök által aláírt, a Béketanácshoz való csatlakozást övező vitával kapcsolatban Radev úgy fogalmazott: a bolgár politika egyre inkább az intézményeken kívül zajlik, ami szerinte veszélyes folyamat. Véleménye szerint a probléma nem Amerika, nem

Gazdaságpolitikai kérdésekben kijelentette: nem tervez adóemelést, mert meglátása szerint a vállalkozások megerősítése nélkül nincs fenntartható növekedés. Programját a szabad versenyre, a beruházások ösztönzésére, az innovációra, valamint a kis- és középvállalkozások támogatására építené. Megismételte korábbi előrejelzését is az euróövezethez való csatlakozás kapcsán, miszerint az árak jelentős emelkedése várható, ami – szavai szerint – már bekövetkezett.

A közel egyórás interjú során Radev nem említett név szerint egyetlen aktuális bolgár pártpolitikust sem. Ezzel jelezte, hogy a hazai pártpolitikai megosztottság fölött álló, integráló szerepre törekszik. Ugyanakkor két nemzetközi politikust többször is kiemelt: Orbán Viktort és Donald Trump-ot.

A magyar miniszterelnököt a pragmatizmus és a hatékony érdekérvényesítés példájaként említette, kiemelve Magyarország szerepét Bulgária schengeni csatlakozásában, valamint a társadalmi kohézió megőrzésére irányuló politikát. Donald Trump esetében a béketeremtő szándékot és a realitásérzéket hangsúlyozta, amelyet az ukrajnai konfliktus lezárásának egyik lehetséges útjaként értékelt.

Rumen Radev színrelépése a bolgár parlamenti politikában reményt kelt a 2021 óta tartó intézményi és politikai válságból való kilábalásra a sorozatos választásoktól megfáradt országban. Az évekig tartó instabilitás után Bulgáriának világos stratégiai irányra, intézményi kiszámíthatóságra és a belső és külső kihívások pragmatikus megközelítésére van szüksége.

Ebben az összefüggésben sokan azt várják Radevtől, hogy egyesítő tényezőként, államférfiúi megközelítéssel képviselje a bolgár érdekeket.

Egyelőre ugyanakkor irreálisnak tűnik, hogy az áprilisban esedékes előrehozott parlamenti választásokon a jelenlegi választási rendszer szabályai szerint egymaga megszerezze a kormányalakításhoz szükséges parlamenti többséget. Amennyiben ez nem sikerül, kérdéses marad, hogy képes lesz-e megvalósítani célkitűzéseit.