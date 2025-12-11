Lemondott a bolgár kormány – Zseljazkov bejelentette a kabinet távozását

Bojko Boriszov: A lemondást azért kértem, hogy a pártomat ne töröljék el – hibát nem látok a kormány munkájában

A GERB párt elnöke, Bojko Boriszov kijelentette: ő kérte a kormány lemondását, nehogy „eltöröljék” a pártját. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem lát hibát a kormányzásban.

Nem látok egyetlen hibát sem abban, amit fontos ügyekben elvégeztünk. Rekordösszegű beruházásokat hajtottunk végre. Amikor jöttek a szankciók, a kormány megoldotta a helyzetet. Minden tőlünk telhetőt megtettünk, hogy kifogástalanul végezzük a munkánkat

– jelentette ki Boriszov, aki nem volt jelen a kabinet hivatalos lemondásakor, de később pártja székházában beszélt képviselőihez. Monológját élőben közvetítették. „Ebben a tizenegy hónapban nem volt egyetlen dolog sem, ami miatt szégyenkeznünk kellene – sem korrupciós ügy, sem bármilyen visszaélés. Éppen ellenkezőleg” – tette hozzá. Utalt a történelem tanulságaira is: „A cár és Parvanov korábbi államfő bevezették az országot az EU-ba és a NATO-ba, aztán a történelem eltörölte a pártjaikat. A GERB vezette be Bulgáriát a schengeni övezetbe és az eurózónába. És hogy velünk ne történjen ugyanez, ma kértem a kormány lemondását.”

Boriszov elmondása szerint a fiatalok hangját – utalva a tömegtüntetéseken részt vevő fiatal generációra – meg kell hallani: „Ha az ember problémát lát a gyerekeiben vagy a fiatalokban, az a legegyszerűbb, ha lekiabálja őket, és azt mondja, hogy semmit sem értenek – de akkor tényleg nem fognak megérteni. Ha leülsz velük beszélni, megértik.”

A téren álló fiatalok a mi gyerekeink. Miért haragszunk rájuk, amiért álmodni mernek? Hogy vannak vágyaik? Gondoljanak vissza: amikor maguk is ennyi idősek voltak, miről álmodoztak!

– fogalmazott.

A továbbiakban a GERB elnöke elmondta, hogy pártja már nem foglalkozik a jövő évi, első euróban készülő költségvetésében, legfeljebb arra fog ügyelni, hogy ne emelkedjenek tovább az árak. Szavai szerint a kialakult helyzetért az ellenzéki Folytatjuk a változást, a tömegtüntetéseket szervező neoliberális párt viselje a felelősséget. „Mindenkinek köszönöm a tüntetéseket, aranymunkát végeztek nekem” – mondta végezetül Boriszov.