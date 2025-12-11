BulgáriaGERBkormányválság

Lemondott a bolgár kormány – Zseljazkov bejelentette a kabinet távozását

Roszen Zseljazkov bolgár miniszterelnök a hetek óta tartó kormányellenes tüntetések hatására kedden hivatalosan benyújtotta a minisztertanács lemondását a bolgár nemzetgyűlés hivatalához – közölte a kormányzati sajtószolgálat. A kabinet az új kormány megalakulásáig ügyvivőként folytatja munkáját.

Tütünkov Jordán
2025. 12. 11. 18:41
Roszen Zseljazkov bolgár miniszterelnök Fotó: DIMITAR KYOSEMARLIEV Forrás: AFP
A fejlemények közvetlen előzménye, hogy kedden 13:30-kor a bolgár parlament plenáris ülésén szavaztak volna a Zseljazkov-kabinet elleni hatodik bizalmatlansági indítványról. A vitát azonban félbeszakította Pavela Mitova, a Van Ilyen Nép (ITN)  párt képviselője, aki félórás szünetet kért. Nem sokkal később a kormányfő rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be a lemondást. 

Elmondta, annak ellenére nyújtja be kormánya lemondását, hogy a kormánykoalíciónak biztos támogatottsága van a parlamentben.

A Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért–Demokratikus Erők Szövetsége (GERB–SZDSZ) vezetésével létrejött kormánykoalícióban – amely január óta vezette Bulgáriát – a Bolgár Szocialista Párt–Egyesült Baloldal koalíciója és a jobboldali ITN párt vett részt. A koalíció a nyolcadik olyan kormány volt Bulgáriában 2024. október 27-e óta, amely előre hozott választásokat követően került hatalomra.

Mi következik most?

Az alkotmány értelmében a parlamentnek szavazással kell elfogadnia a lemondást – parlamenti vita nélkül. Ezt követően az eddigi kabinet ügyvivőként marad hivatalban, egészen addig, amíg új kormányt nem választanak, vagy az elnök nem nevez ki átmeneti kabinetet.

Rumen Radev államfő a következő napokban hivatalosan is megkezdi az új kormányalakítási konzultációkat. Először a legnagyobb parlamenti erőnek – jelenleg a Bojko Boriszov vezette GERB–SZDSZ-koalíciónak ad mandátumot, amelynek 7 nap áll rendelkezésére, hogy javaslatot tegyen egy új kormány összetételére. Ha ez nem sikerül, a mandátum visszakerül az elnökhöz, aki újraindítja az eljárást a második és harmadik párttal. Ez a folyamat mindaddig ismétlődik, amíg valamelyik pártkoalíció képes lesz többséget felmutatni vagy végső esetben új, előre hozott választásokat írnak ki. Az új alkotmánymódosítások értelmében immár a parlamenti döntéshozatali mechanizmus szerves részévé vált a nemzetgyűlés elnöke, a Bolgár Nemzeti Bank vezetése, az ombudsmani hivatal, valamint az állami számvevőszék elnöke és helyettese is, közülük kerülhet ki az ügyvivő kabinet kormányfője.

Bojko Boriszov: A lemondást azért kértem, hogy a pártomat ne töröljék el – hibát nem látok a kormány munkájában

A GERB párt elnöke, Bojko Boriszov kijelentette: ő kérte a kormány lemondását, nehogy „eltöröljék” a pártját. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem lát hibát a kormányzásban.

Nem látok egyetlen hibát sem abban, amit fontos ügyekben elvégeztünk. Rekordösszegű beruházásokat hajtottunk végre. Amikor jöttek a szankciók, a kormány megoldotta a helyzetet. Minden tőlünk telhetőt megtettünk, hogy kifogástalanul végezzük a munkánkat

– jelentette ki Boriszov, aki nem volt jelen a kabinet hivatalos lemondásakor, de később pártja székházában beszélt képviselőihez. Monológját élőben közvetítették. „Ebben a tizenegy hónapban nem volt egyetlen dolog sem, ami miatt szégyenkeznünk kellene – sem korrupciós ügy, sem bármilyen visszaélés. Éppen ellenkezőleg” – tette hozzá. Utalt a történelem tanulságaira is: „A cár és Parvanov korábbi államfő bevezették az országot az EU-ba és a NATO-ba, aztán a történelem eltörölte a pártjaikat. A GERB vezette be Bulgáriát a schengeni övezetbe és az eurózónába. És hogy velünk ne történjen ugyanez, ma kértem a kormány lemondását.”

Boriszov elmondása szerint a fiatalok hangját – utalva a tömegtüntetéseken részt vevő fiatal generációra – meg kell hallani: „Ha az ember problémát lát a gyerekeiben vagy a fiatalokban, az a legegyszerűbb, ha lekiabálja őket, és azt mondja, hogy semmit sem értenek – de akkor tényleg nem fognak megérteni. Ha leülsz velük beszélni, megértik.”

A téren álló fiatalok a mi gyerekeink. Miért haragszunk rájuk, amiért álmodni mernek? Hogy vannak vágyaik? Gondoljanak vissza: amikor maguk is ennyi idősek voltak, miről álmodoztak!

– fogalmazott.

A továbbiakban a GERB elnöke elmondta, hogy pártja már nem foglalkozik a jövő évi, első euróban készülő költségvetésében, legfeljebb arra fog ügyelni, hogy ne emelkedjenek tovább az árak. Szavai szerint a kialakult helyzetért az ellenzéki Folytatjuk a változást, a tömegtüntetéseket szervező neoliberális párt viselje a felelősséget. „Mindenkinek köszönöm a tüntetéseket, aranymunkát végeztek nekem” – mondta végezetül Boriszov. 

Market LINKS közvélemény-kutató felmérése szerint hat párt jutna a parlamentbe, ha ma lennének a választások – a GERB az első, de csökkenő támogatással, második a Folytatjuk a változást. 

  1. A GERB–SZDSZ-koalíció: 17 százalék – első helyen, de jelentős visszaeséssel (az elmúlt hónapban 5 százalékot veszítettek);
  2. PP–DB (Folytatjuk a változást–Demokratikus Bulgária): 14,7 százalék – második helyen, támogatottságuk nő;
  3. Az euró bevezetését hevesen ellenző oroszbarát Vazrazsdane (Újjászületés): 9,3 százalék – stabil támogatottság;
  4. A Deljan Peevszki pártja, a DPSZ – Új Kezdet, amely ellenzékiként kívülről támogatta a kormányt, amelynek növekvő hatalma ellen tüntettek országszere: 9,1 százalék – visszaesés, körülbelül 4 százalékos csökkenés.
  5. A baloldali MECS: 5,3 százalék – új belépő lehet a bolgár parlamentben.
  6. Bolgár Szocialista Párt: 4,7 százalék – épp a bejutási küszöb fölött.

Jelenlegi állás szerint a kormánykoalícióban szereplő jobboldali Van Ilyen Nép párt nem kerül be a parlamentbe. 

Borítókép: Roszen Zseljazkov bolgár miniszterelnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

