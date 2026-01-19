BulgáriaRumen Radevelnök

Lemondott a bolgár elnök

Bejelentette lemondását Rumen Radev bolgár elnök hétfőn a nemzethez intézett beszédében.

2026. 01. 19.
Rumen Radev Fotó: BORISLAV TROSHEV Forrás: ANADOLU
Közölte, hogy indulni akar az előre hozott parlamenti választásokon, amelyek elkerülhetetlenné váltak, miután a jelenlegi parlamenti pártok elutasították az új kormány megalakítására irányuló lépéseket.

Reggel benyújtom a lemondásomat. Meggyőződésem, hogy Ilijana Jotova méltó utódom lesz az elnöki poszton

– mondta a jelenlegi alelnökre utalva.

Radev már pénteken közölte, hogy Bulgáriában előrehozott parlamenti választásokat kell tartani, miután a harmadik párt, a Mozgalom a Jogokért és Szabadságokért (DPSZ) is visszaadta a kormányalakítási megbízatást.

Borítókép: Rumen Radev (Fotó: AFP)

