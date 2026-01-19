Történelmi döntést hozott lemondásával a bolgár elnök

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Rumen Radev bolgár államfő hétfő este a közszolgálati televízión elmondott beszédében bejelentette: holnap benyújtja az alkotmánybíróság előtt lemondását Bulgária Köztársaság elnöki tisztségéről, és a napi politika porondjára lép.
Döntése már régóta a levegőben lógott, a kérdés csupán az időzítés volt. Rumen Radev ezzel az első hivatalban lévő elnök lesz Bulgária történetében, aki nem tölti ki mandátumát, amelyből még mintegy egy év lett volna hátra.
Az államfő közölte: meggyőződése szerint helyettese, Iliana Jotova, alkalmas az elnöki feladatok ellátására.
Jotova hivatalba lépésével Bulgária első női államfője lesz, és ő nevezi ki a következő ügyvivő kormányt is, amely az új parlament megalakulásáig irányítja az országot.
Radev beszédében bocsánatot kért elkövetett hibáiért, ugyanakkor élesen bírálta az általa oligarchikusnak nevezett kormányzási modellt. Úgy fogalmazott:
a politikai döntéshozatal jelentős része az intézményrendszeren kívül zajlik, miközben sérül az alkotmányosság, valamint a gazdaság és a média függetlensége. Kiemelte, hogy az állampolgári részvétel válságát jelzi: a választók mintegy kétharmada már nem él szavazati jogával, ezért „új társadalmi szerződésre van szükség”.
A legutóbbi közvélemény-kutatások szerint a bolgárok körülbelül negyven százaléka elégedetlen a jelenlegi politikai osztállyal, és egy teljesen új párt köré szerveződő kormányt szeretne.
A felmérések alapján sokan elképzelhetőnek tartanák, hogy a békepolitikájáról ismert Rumen Radev egy ilyen politikai formáció élére álljon.
Egyelőre nem ismert, hogy az államfő milyen formában kíván indulni a következő előre hozott parlamenti választásokon, illetve új pártot alapít-e, vagy egy meglévő politikai erőhöz csatlakozik. Az ezzel kapcsolatos részletek a következő napokban válhatnak ismertté.
Borítókép: Rumen Radev (Fotó: AFP)
