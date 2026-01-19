Történelmi döntést hozott lemondásával a bolgár elnök

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Rumen Radev bolgár államfő hétfő este a közszolgálati televízión elmondott beszédében bejelentette: holnap benyújtja az alkotmánybíróság előtt lemondását Bulgária Köztársaság elnöki tisztségéről, és a napi politika porondjára lép.

Rumen Radev távozása történelmi döntés

Fotó: AFP

Döntése már régóta a levegőben lógott, a kérdés csupán az időzítés volt. Rumen Radev ezzel az első hivatalban lévő elnök lesz Bulgária történetében, aki nem tölti ki mandátumát, amelyből még mintegy egy év lett volna hátra.

⚡️ Bulgarian president announces resignation



Rumen Radev, who has served as president since 2017, has announced his resignation.



He has been one of the key figures in Bulgarian politics amid a prolonged political crisis, repeated elections, and ongoing confrontation between… pic.twitter.com/pRj7Uqpwh7 — NEXTA (@nexta_tv) January 19, 2026

Az államfő közölte: meggyőződése szerint helyettese, Iliana Jotova, alkalmas az elnöki feladatok ellátására.

Jotova hivatalba lépésével Bulgária első női államfője lesz, és ő nevezi ki a következő ügyvivő kormányt is, amely az új parlament megalakulásáig irányítja az országot.

Radev beszédében bocsánatot kért elkövetett hibáiért, ugyanakkor élesen bírálta az általa oligarchikusnak nevezett kormányzási modellt. Úgy fogalmazott:

a politikai döntéshozatal jelentős része az intézményrendszeren kívül zajlik, miközben sérül az alkotmányosság, valamint a gazdaság és a média függetlensége. Kiemelte, hogy az állampolgári részvétel válságát jelzi: a választók mintegy kétharmada már nem él szavazati jogával, ezért „új társadalmi szerződésre van szükség”.

A legutóbbi közvélemény-kutatások szerint a bolgárok körülbelül negyven százaléka elégedetlen a jelenlegi politikai osztállyal, és egy teljesen új párt köré szerveződő kormányt szeretne.

A felmérések alapján sokan elképzelhetőnek tartanák, hogy a békepolitikájáról ismert Rumen Radev egy ilyen politikai formáció élére álljon.

Egyelőre nem ismert, hogy az államfő milyen formában kíván indulni a következő előre hozott parlamenti választásokon, illetve új pártot alapít-e, vagy egy meglévő politikai erőhöz csatlakozik. Az ezzel kapcsolatos részletek a következő napokban válhatnak ismertté.

Borítókép: Rumen Radev (Fotó: AFP)