Újabb fordulóponthoz érkezett a bolgár belpolitika. Deljan Peevszki, a Jogokért és Szabadságjogokért Mozgalom – Új kezdet (DPSZ–NN) pártszövetség elnöke a bolgár lakossághoz szólt közleményében. A politikus szerint Soros befolyási hálózata – beleértve a politikai pártokat, a civil szervezeteket, a médiaplatformokokat és az NGO-kat – súlyos beavatkozást hajt végre az ország szuverenitása ellen, és „halálos szorításban tartja Bulgáriát”.

A Soros-hálózat hamis világát meg kell semmisíteni – fogalmazott a bolgár pártszövetség elnöke

Fotó: AFP

„Eljött az idő a döntő csatára az államért folytatott küzdelemben. Soros és a Soros-szervezetek által létrehozott hamis világot meg kell semmisíteni” – szögezte le Peevszki a Epicenter.bg hírportálnak adott nyilatkozatában.

Bizottság Soros tevékenységeinek feltárására

Peevszki pártja parlamenti bizottság felállítását kezdeményezte, amely feltérképezné a Soros Györgyhöz és fiához, Alexander Soroshoz köthető bolgár finanszírozási csatornákat, kapcsolódásaikat politikai pártokhoz, bírákhoz, oktatási és médiaintézményekhez, valamint állami szervekhez.

Közel harminc éve zajlik a dezinformáció és cenzúra, amelyet Soros bolgár oligarchái és médiaszervezetei terjesztenek. A cél a nemzeti értékek felváltása globális ideológiákkal, genderprogramokkal és politikai zsarolással

– fogalmazott a pártvezető.

A volt oligarchából lett pártelnök hangsúlyozta: „Bulgáriát ki kell szabadítani Soros és a Soros-szervezetek halálos szorításából. Gyermekeinkért, jövőjükért!”

Sorosék ellen Trump szellemében

A DPSZ–NN elnöke nem titkolja, hogy kezdeményezésének hátterében a nemzetközi trendek is szerepet játszanak. Közleményében utalt Donald Trump amerikai elnök és a republikánusok Soros-ellenes fellépéseire, amelyek szerinte legitimálják a bolgár fellépést is.