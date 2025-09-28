A USAID után a Soros-hálózat felszámolása következik

Az Egyesült Államok elnöke szeptember közepén jelentette be, hogy kormánya vizsgálatot indít a multimilliárdos Soros György ellen, mert szerinte ő finanszírozza az országszerte zajló, erőszakossá vált szervezett tüntetéseket.

Trump Charlie Kirk halála után beszélt ismét a Soros család tevékenységéről

Az amerikai elnök akkor nyilatkozott ismét a Soros család ügyeiről, amikor jelezte, hogy nyomozást indít politikai ellenfelei ellen Charlie Kirk, a fiatal konzervatív aktivista meggyilkolása kapcsán. Deák Dániel reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy ez az újabb amerikai eset sokakat megdöbbentett és kijózanított.

A USAID Magyarországon is óriási összegekkel pénzelt álcivil szervezeteket

Lapunk korábban arról is beszámolt, hogy miután a Donald Trump elnök vezette új amerikai adminisztráció hadat üzent a USAID nevű állami szervezetnek, amely dollármilliárdokat költött világszerte a közvélemény manipulálására, kiderült: ez a hálózat Magyarországon is óriási összegekkel pénzelt álcivil szervezeteket, médiamunkásokat és szerkesztőségeket a nemzeti kormány megbuktatásának céljával.