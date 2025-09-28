Rendkívüli

Megtalálták a túrázás közben eltűnt Kaszás Nikolett holttestét

A USAID után a Soros-hálózat felszámolása következik

Deák Dániel politológus az Instagram-oldalán számolt be arról, hogy a USAID után a Soros-hálózatot is fel akarja számolni Donald Trump amerikai elnök. Lapunk megkeresésére a XXI. Század Intézet vezető elemzője elmondta, hogy már megindult az ügyészi vizsgálat, vád alá akarják helyezni Soros Györgyéket.

2025. 09. 28. 14:47
Fotó: FABRICE COFFRINI Forrás: AFP
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője emlékeztetett, hogy az elmúlt hónapokban a USAID felszámolása zajlott az Egyesült Államokban. 

Soros György és Donald Trump
Soros György és Donald Trump. Fotó: AFP

Ez az a szervezet, amely amerikai adófizetői pénzből finanszírozott akár hazai balliberális szervezeteket vagy sajtótermékeket

– utalt vissza.

Az Egyesült Államok külügyi támogatásait kezelő legnagyobb ügynökség, a USAID szinte érinthetetlen szervezetként működött évtizedeken át, miközben milliárdokat szórt szét külföldi ideológiai és politikai programokra. Egészen addig, amíg Donald Trump elnök meg nem bízta Maroccót a leépítés irányításával.

A politológus elmondta: 

Trumpék gyakorlatilag a kormányváltást követően rögtön leállították és megszüntették, de azt látjuk, hogy ezentúl a Soros-hálózat is nagyon sok tüntetést, illetve különböző akciókat, NGO-kat, szervezeteket, globális hálózatokat finanszíroz, működtet, és Donald Trump kijelentette, hogy ezt meg akarja szüntetni, és az erőszakos tüntetésekért is ezt a hálózatot teszi felelőssé.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte, hogy ennek keretében megindult az ügyészi vizsgálat, vád alá akarják helyezni Soros Györgyéket.  Ez is arról szól, hogy a USAID után a Soros-hálózatot is meg akarják szüntetni az Egyesült Államokban – magyarázta.

Az Egyesült Államok elnöke szeptember közepén jelentette be, hogy kormánya vizsgálatot indít a multimilliárdos Soros György ellen, mert szerinte ő finanszírozza az országszerte zajló, erőszakossá vált szervezett tüntetéseket.

Trump Charlie Kirk halála után beszélt ismét a Soros család tevékenységéről

Az amerikai elnök akkor nyilatkozott ismét a Soros család ügyeiről, amikor jelezte, hogy nyomozást indít politikai ellenfelei ellen Charlie Kirk, a fiatal konzervatív aktivista meggyilkolása kapcsán. Deák Dániel reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy ez az újabb amerikai eset sokakat megdöbbentett és kijózanított. 

A USAID Magyarországon is óriási összegekkel pénzelt álcivil szervezeteket

Lapunk korábban arról is beszámolt, hogy miután a Donald Trump elnök vezette új amerikai adminisztráció hadat üzent a USAID nevű állami szervezetnek, amely dollármilliárdokat költött világszerte a közvélemény manipulálására, kiderült: ez a hálózat Magyarországon is óriási összegekkel pénzelt álcivil szervezeteket, médiamunkásokat és szerkesztőségeket a nemzeti kormány megbuktatásának céljával. 

Borítókép: Trump vizsgálatot indít Soros György tevékenysége ellen (Fotó: AFP)

