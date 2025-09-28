A USAID után a Soros-hálózat felszámolása következik

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője emlékeztetett, hogy az elmúlt hónapokban a USAID felszámolása zajlott az Egyesült Államokban.
Ez az a szervezet, amely amerikai adófizetői pénzből finanszírozott akár hazai balliberális szervezeteket vagy sajtótermékeket
– utalt vissza.
Az Egyesült Államok külügyi támogatásait kezelő legnagyobb ügynökség, a USAID szinte érinthetetlen szervezetként működött évtizedeken át, miközben milliárdokat szórt szét külföldi ideológiai és politikai programokra. Egészen addig, amíg Donald Trump elnök meg nem bízta Maroccót a leépítés irányításával.