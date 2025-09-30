Nem először merült fel Soros György neve a terrorizmus kapcsán

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma nyomozást indított a Soros György által finanszírozott Open Society Foundations (OSF) ellen, miután felmerült a gyanú, hogy a szervezet olyan csoportokat támogatott, amelyek kapcsolatba hozhatók terrorizmussal vagy szélsőséges tevékenységekkel.

Soros György üzletember Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

A lehetséges vádak között szerepelnek a gyújtogatás, a terrorizmus anyagi támogatása és a bűnszervezetben való részvétel – írja a Komonews.com.

Az OSF határozottan visszautasította az ellene felhozott vádakat, és politikai indíttatásúnak minősítette a nyomozást.

Ez azonban nem az első alkalom, hogy Soros neve felmerült a terrorizmus kapcsán.

Állítólagosan támogatott szervezetek és kapcsolatok

A Judicial Watch és más elemzők szerint az OSF a következő csoportokat támogatta:

Észak-amerikai Iszlám Társaság (ISNA)

Amerikai Iszlám Kapcsolatok Tanácsa (CAIR)

Európai Hálózat a Rasszizmus Ellen (ENAR)

Franciaországi Iszlámellenes Kollektíva (CCIF)

FEMYSO (Európai Muszlim Ifjúsági és Diákszervezetek Fóruma)

Al-Haq és al-Mezan – palesztin jogvédő szervezetek, amelyek kapcsolatban állhatnak a PFLP-vel (Népi Front Palesztina Felszabadításáért)

Ezek a szervezetek gyakran az iszlámellenesség elleni küzdelem vagy emberi jogok védelme címén kaptak támogatásokat, de a vádak szerint tevékenységük ideológiai és politikai befolyásolásra is irányult. Például a CCIF-et néhány évvel ezelőtt a francia hatóságok feloszlatták szélsőséges kapcsolatai miatt.

Egy külföldi kutatóintézet által feltárt dokumentumokra hivatkozva különböző európai médiák is beszámoltak arról, hogy több millió euró került az Open Society Foundationstől olyan csoportokhoz, amelyek fedőszervezetként vagy közvetítőként működnek a Muszlim Testvériség, a világ egyik legbefolyásosabb iszlamista csoportja számára világszerte. A jelentést közzétevő agytröszt „informális iszlám soft power struktúrának” nevezi a támogatási hálózatot, amely „progresszív és humanitárius aktivizmus leple alatt konkrét ideológiai érdekeket szolgál”.