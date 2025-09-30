Rendkívüli

Így üvöltözött Magyar Péter, miután pert vesztett + videó

Open Society FoundationsvádterrorizmusSoros György

Nem először merült fel Soros György neve a terrorizmus kapcsán

Soros György és az általa létrehozott Open Society Foundations ismét a figyelem középpontjába került, miután vizsgálatok indultak az alapítvány terrorizmussal és radikális szervezetekkel kapcsolatos finanszírozási tevékenységei miatt. A korábbi esetek és nyilvánosságra került dokumentumok szerint a milliárdos évtizedek óta anyagi eszközökkel támogat olyan csoportokat, amelyek szélsőséges tevékenységekhez köthetők.

Magyar Nemzet
2025. 09. 30. 17:01
Soros György üzletember Fotó: FABRICE COFFRINI Forrás: AFP
Ahogy arról korábban beszámoltunk, az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma nyomozást indított a Soros György által finanszírozott Open Society Foundations (OSF) ellen, miután felmerült a gyanú, hogy a szervezet olyan csoportokat támogatott, amelyek kapcsolatba hozhatók terrorizmussal vagy szélsőséges tevékenységekkel. 

Soros György üzletember Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

A lehetséges vádak között szerepelnek a gyújtogatás, a terrorizmus anyagi támogatása és a bűnszervezetben való részvétel – írja a Komonews.com.

Az OSF határozottan visszautasította az ellene felhozott vádakat, és politikai indíttatásúnak minősítette a nyomozást. 

Ez azonban nem az első alkalom, hogy Soros neve felmerült a terrorizmus kapcsán. 

Állítólagosan támogatott szervezetek és kapcsolatok

A Judicial Watch és más elemzők szerint az OSF a következő csoportokat támogatta:

  • Észak-amerikai Iszlám Társaság (ISNA)
  • Amerikai Iszlám Kapcsolatok Tanácsa (CAIR)
  • Európai Hálózat a Rasszizmus Ellen (ENAR)
  • Franciaországi Iszlámellenes Kollektíva (CCIF)
  • FEMYSO (Európai Muszlim Ifjúsági és Diákszervezetek Fóruma)
  • Al-Haq és al-Mezan – palesztin jogvédő szervezetek, amelyek kapcsolatban állhatnak a PFLP-vel (Népi Front Palesztina Felszabadításáért)

Ezek a szervezetek gyakran az iszlámellenesség elleni küzdelem vagy emberi jogok védelme címén kaptak támogatásokat, de a vádak szerint tevékenységük ideológiai és politikai befolyásolásra is irányult. Például a CCIF-et néhány évvel ezelőtt a francia hatóságok feloszlatták szélsőséges kapcsolatai miatt.

Egy külföldi kutatóintézet által feltárt dokumentumokra hivatkozva különböző európai médiák is beszámoltak arról, hogy több millió euró került az Open Society Foundationstől olyan csoportokhoz, amelyek fedőszervezetként vagy közvetítőként működnek a Muszlim Testvériség, a világ egyik legbefolyásosabb iszlamista csoportja számára világszerte. A jelentést közzétevő agytröszt „informális iszlám soft power struktúrának” nevezi a támogatási hálózatot, amely „progresszív és humanitárius aktivizmus leple alatt konkrét ideológiai érdekeket szolgál”.

Fedősztori: emberi jogok és iszlamofóbia elleni küzdelem

A La Gaceta című spanyol lap egyik cikkében azt írja, hogy Soros György alapítványai, hivatalosan az emberi jogok előmozdítására és az iszlamofóbia elleni küzdelemre kaptak támogatásokat, valójában ideológiai és politikai–vallási befolyásolásra használták fel a pénzt. A cikkben említették, hogy az alapítványok tevékenységei közvetlenül összefonódtak a terrorizmus támogatásával kapcsolatos vádakkal.

A Soros-hálózat valós vagy vélt társadalmi ügyeket felhasználva próbálhatta befolyásolni a médiát, a közvéleményt és a politikát, ideológiailag előnyös helyzetbe hozva a Muszlim Testvériséget és más radikális csoportokat, amelyek célpontja a Nyugat.

USA és Latin-Amerika

A Judicial Watch 2018-as jelentése szerint Soros György Open Society Foundations (OSF) nevű szervezete pénzügyi támogatást kapott az Egyesült Államokból és Guatemalából, amelyet hivatalosan emberi jogi és demokratikus programokra szántak. A jelentés kiemeli, hogy Soros szervezete liberális médiumokat finanszírozott és politikai befolyást gyakorolt az USA által támogatott szervezetek közreműködésével. Ez alapján Soros tevékenysége központi szerepet játszott a programok irányításában és a politikai hatás elérésében.

A dokumentum hangsúlyozza, hogy a pénzügyi források felhasználása Soros stratégiai céljainak szolgálatában állt, különösen a civil szervezetek és intézmények befolyásolásában.

Borítókép: Soros György üzletember (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

