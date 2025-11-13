Az ukránok a kapott támogatásból aranytalicskával tolják ki a lóvét

Szánthó Miklós Facebook: „Azért kellene Ukrajnába vinni a magyarok pénzét, hogy a mi adóink tartsák fenn az ő fényűzésüket? Zelenszkij és az ukrán háborús maffia nem véletlenül követel feneketlen forrásokat – az a pompás élet, amelyet maguk köré építettek, nem tartható fenn fillérekből. Most pedig leomlik a díszlet: a palotákból arannyal borított illemhelyek és kötegelt dollárok kerülnek elő. Már a Zelenszkij legközelebbi szövetségesei vád alá kerültek és két miniszter is lemondott a korrupciós ügyek miatt. Brüsszel elköteleződött a háború folytatása mellett és fel akarja venni Ukrajnát az Unióba, ehhez adott is Kijevnek pénzt, paripát, fegyvert, de elfelejtették, hogy ez Európa legkorruptabb országa.”