Fővárosi pénzszórás: nyomozás indulhat a Budapest Brand ügyében

Az ukránok a kapott támogatásból aranytalicskával tolják ki a lóvét

Szánthó Miklós
2025. 11. 13. 15:46
Szánthó Miklós Facebook: „Azért kellene Ukrajnába vinni a magyarok pénzét, hogy a mi adóink tartsák fenn az ő fényűzésüket? Zelenszkij és az ukrán háborús maffia nem véletlenül követel feneketlen forrásokat – az a pompás élet, amelyet maguk köré építettek, nem tartható fenn fillérekből. Most pedig leomlik a díszlet: a palotákból arannyal borított illemhelyek és kötegelt dollárok kerülnek elő. Már a Zelenszkij legközelebbi szövetségesei vád alá kerültek és két miniszter is lemondott a korrupciós ügyek miatt. Brüsszel elköteleződött a háború folytatása mellett és fel akarja venni Ukrajnát az Unióba, ehhez adott is Kijevnek pénzt, paripát, fegyvert, de elfelejtették, hogy ez Európa legkorruptabb országa.”

