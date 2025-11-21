Tiszteljük a tényeket!  

– Negyvenöt éve diplomás történész, húsz éve egyetemi tanár, majd tizenkét éve a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszora, mégis a nevét legtöbben a sajtóból, rádióból, televízióból ismerik. Bár nem újságíró, sokat publikál a sajtóban. Tegyünk egy emlékezetpróbát: mikor és hol jelent meg az első írása?

– Emlékszem, mert éppen akkor történt, amikor az ELTE Bölcsészkarán államvizsgáztam. Két olvasói levél volt, amelyek a Magyar Nemzet 1980. június 3-i és 4-i számában jelentek meg. Az egyik címe ez volt: Történelmi jelenünk – egyetemista fokon, amelyben arról elmélkedtem, mi az oka, hogy az akkor végző történelem szakos hallgatók közül meglepően kevesen választottak szakdolgozati, illetve diplomamunka témát a legújabb kori magyar történelem tárgyköréből, különösen a Horthy-korszakból. A másik kis írásban „helyreigazítottam” azt a tévedést, hogy Faragho Gábort több történész is a csendőrség főfelügyelője beosztással és csendőr altábornagyi rendfokozattal ruházta fel, és a „címzavar” okául megjegyeztem, hogy Faragho és számos más, a Horthy-korszakban jelentős szerepet játszott katonai vezetőre vonatkozóan sem találunk hiteles adatokat a hazai lexikonokban.

– Már ekkor elkötelezte magát a két világháború közti korszak, különösen a hadtörténet kutatása mellett?

– A történelem már gyerekkoromban nagyon érdekelt. Egy somogyi faluban, Törökkoppányban születtem és nevelkedtem, amely az oszmán–török hódoltság alatt szandzsák székhely volt, és ennek az emlékei, legendái több száz évvel később is éltek a szülőfalumban. Nagyapám cipész-csizmadiamester volt, és nagyon színesen tudott mesélni a török időkről, Toldi Miklósról, Zrínyiről és más magyar hősökről is. Általános iskolásként rendszeresen jártam a falusi könyvárba történelmi tárgyú könyvekért, tanulmányi versenyeken indultam, az országos döntőbe is bekerültem. Először hajóskapitány akartam lenni, utána régész, majd történelem–földrajz szakos tanár. Végül az ELTE történelem–könyvtár szakára jelentkeztem, mert földrajz szakra abban az évben Budapesten nem lehetett. Harmadéves koromban fölvettem Vargyai Gyula Hadsereg és belpolitika, illetve Hadsereg és külpolitika Magyarországon a két háború között című speciális kollégiumait, majd amikor szakdolgozattémát kellett választani, én a polgári ellenállásról akartam írni, de ő mást javasolt: „Nem akar inkább a tábori csendőrökkel foglalkozni? Róluk nem ír senki, maga lesz az első!” Mire azt mondtam, természetesen tanár úr. Az ő ajánlásával a Hadtörténelmi Levéltárba, illetve a Hadtudományi Könyvtárba is bemehettem kutatni, ami akkor kiváltság volt. Mivel a szakdolgozatom több komoly történész szerint is jól sikerült, sok újdonságot tartalmazott, az egyetem után számomra egyenes út vezetett a Hadtörténelmi Intézet és Múzeumba. 1980. szeptember 1-jén tudományos segédmunkatársként léptem be és húsz év múlva, főigazgatóként távoztam.