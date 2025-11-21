A Marvel kísérleti laborja pár lépéssel mindig előrébb jár, mit a többi szuperhős-franchise – 25 éves az X-Men

Magyarországon november elején mutatták be az X-Men – A kívülállókat, alig pár évvel azután, hogy a szuperhős műfajt a Batman és Robin sokak előtt nevetség tárgyává tette. A rendezői széket az a Bryan Singer foglalta el, aki egyáltalán nem ismerte a képregényeket, de tisztességgel elvégezte a házi feladatot, és később a műfaj egyik legmeghatározóbb alkotójaként további négy alkalommal tért vissza a szuperhősökhöz (háromszor az X-Menhez és egy félresikerült nosztalgikus kitérő alkalmával Supermanhez).

X-Men: Az eljövendő múlt napjai. Forrás: TMDb

A legelső X-Men trilógia

A legelső X-Men még egy tipikus 2000-es évekbeli szuperhősfilm, nagyrészt expozíciók sorozata, ami magyarázza a saját világát, és sokkal inkább szuperhősökről szóló akciófilm, semmint klasszikus szuperhősfilm. Rengeteg benne a kompromisszum, amit a műfajtól ekkor még idegenkedő Hollywood hozott meg: a képregények színes kosztümjei helyett a szereplők fekete bőr egyenruhákban parádéznak (ez visszahatott a képregényekre is, a 2001-ben debütált Új X-Men sorozatban Grant Morrison is búcsút intett a színes hacukáknak), és csapatfilm ellenére az X-Men csak pár szereplőre tud fókuszálni, elsősorban Hugh Jackman karakterére, akit a magyar változatban ekkor még nem mertek a nevén szólítani, és így lett Rozsomákból a sok félreértésre okot adó Farkas. A CGI-n és az akciójelenetek esetlenségén is látszik, hogy a ­2000-es évek elején járunk, de a film újat hozott azzal, hogy a hősök valójában nagyon is hétköznapi karakterek, nem távoli bolygóról származó félistenek vagy maguknak való milliomosok. A hangsúly a világmegmentés helyett a karakterek közti viszonyokra helyeződött, ami teljesen új dinamikát és tematikát is hozott a szuperhősfilmekbe, megelőlegezve a modern szuperhősfilmek legfontosabb vonásainak, miszerint a szupererő csak látványos körítés, amiért jegyet váltunk, de a lényeg mindig az ember.

Patrick Stewart és Ian McKellen a legelső X-Men mozifilmben. Forrás: TMDb

A film nem mellékesen Kevin Feige egyik első produceri munkája volt, aki alig egy évtizeddel később sikerrel vágott bele a képregények világában már bejáratott szuperhősuniverzum, az MCU építésébe. Az X-Men még szerénynek mondható 75 millió dolláros költségvetésből készült, és 296 millió dollárt hozott világszerte, ami szintén jelzi a műfaj akkori kereteit: távolról sem tartozott még a legdrágább filmek közé, és a közönség is még csak ismerkedett a következő két évtized során egész Hollywoodot uraló műfajjal. Az első X-Men erényei dacára még rajzfilmesen egyszerű, egy sekélyes főgonosszal (Ian McKellen mesteri megformálásában), és pont az utolsó harmada a leggyengébb.