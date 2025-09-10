Lejjebb hagyott a szuperhősök inváziója, de valóban hanyatlásnak indult műfaj?

A Marvel kezdetben külön kezelte a kisképernyős szériákat: ilyenek voltak az MCU világán belül játszódó A S.H.I.E.L.D. ügynökei, a Carter ügynök, és a Netflix-sorozatok, az MCU-n kívül pedig többek között a mutánsokat felvonultató The Gifted – Kiválasztottak, vagy a kimagaslóan remek Légió. Ez azonban a Disney Plus indulásával, az anyastúdió nyomására 2019-ben megváltozott, és ekkor a Marvel Televisiontól Feige divíziója vette át a tévés részleget is. Amíg a Végjáték még mesterien fűzte egybe több tucat karakter történetszálát, addig mára – különösen a Disney Plusos sorozatdömping megindulásával – már egyre nehezebb kiigazodni a nagy közös univerzumban. Ezzel a filmek majdnem oda jutottak, mint a képregényes univerzumok: nehéz bekapcsolódni, mert túl sok előzményt kellene átnézni előttük, és így a filmnézés sokszor már nem szórakozás, hanem házi feladat.

A Disney+ sorozatdömpingjének legnépszerűbb darabja a két évadot megélt Loki és a WandaVízió minisorozat. Forrás: TMDb

Szuperhősök inváziója: ez már a végjáték?

Nemrégiben a Marvel Studios elnöke, Kevin Feige maga is erre vezette vissza, hogy a stúdió filmjeinek népszerűsége az elmúlt négy-öt évben rendre elmarad a korábbiaktól, amit a bevételek tekintetében nyilván rengeteget árnyal a Covid-időszak máig érezhető hatása is (a mozis nézőszámok a mai napig nem érik el a pandémia előtti évek magasságát). A stúdió az első 12 évben 50 órányi történetet mesélt el, ez csak az elmúlt 6 évben 100 órára ugrott (tehát négyszeres növekedést), miközben a gyártási költségek is megemelkedtek (ebben közrejátszik a 2023-as írósztrájk is). A stúdiófőnök ki is jelentette, hogy mostantól kevesebb sorozatot készítenek (évente egyet), visszavesznek a mozifilmek számából, és törekednek a költséghatékonyabb gyártásra is (ehhez kapcsolódó kritika volt, hogy a filmek effektjei az elmúlt években egyre rosszabbul néztek ki, mivel a VFX-szakemberek nem bírták a hajtást, ami végül az utómunkákért felelő Victoria Alonso kirúgásával járt).

A Doctor Strange az őrület multiverzumában látott alternatív univerzum feltűnése jelezte először, hogy a stúdió komolyan számol a Fox-tól megörökölt szuperhőskaraktereivel. Fotó: TMDb

Mivel a Marvel az utóbbi években elkészítette az első mozifilmes bukásait, és a streaming-tartalmak a kiemelkedő sikerek (WandaVízió, Loki, Mindvégig Agatha) mellett is több csalódást keltő eredményt hoztak (Titkos invázió, Echo, Ms. Marvel, Amazon: Ügyvéd, Vasszív), sokan joggal kezdtek a stúdió és a szuperhős műfaj hanyatlásáról cikkezni (hiszen közben a Sonynál és a DC-nél drasztikusan megszaporodtak a bevételi kudarcok, utóbbiról lásd cikksorozatunk előző részét).

Pedig a Marvel-filmek nem lettek sokkal rosszabbak, csak a hozzáállásunk változott meg gyökeresen a Végjáték óta: unalmasnak tűnik minden, ami korábban már volt, de a kísérletezőbb kedvet sem biztos, hogy pozitívan értékeljük.

A Marvel ugyanis valójában nagyon bátor projekteknek adott szabad utat, amik aztán – szerintem minőségtől függetlenül – elhasaltak a jegypénztáraknál. Ilyen volt az Örökkévalók és a Marvelek, vagy az idei, egyébként kirívóan jól sikerült Mennydörgők* is. Anyagilag a Fekete Özvegy, az Örökkévalók és a Kvantumánia is csak a rendkívül magas költségeihez mérten bukott meg. Ezek a filmek egyszerűen túl drágák: 200-270 milliós költségvetésekre kevés a 400 millió dollár környéki bevétel, és igaz ez más stúdiók filmjeire is (például: Black Adam, Joker: Kétszemélyes téboly). A Marvel helyzetét – előbb a pandémia, majd később ennek hatása mellett – tovább nehezítette az a szerencsétlen körülmény, hogy a stúdiónak Jonathan Majors bántalmazási botránya következtében teljesen újra kellett gondolnia a multiverzumos terveit (kezdetben a színészre épült volna az egész jelenlegi saga).