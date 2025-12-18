Orbán ViktorEU-csúcsUkrajna

Orbán Viktor: Brüsszel nem a békét finanszírozná

– Magyarország számára az az út, hogy közös hitelből finanszírozzák Ukrajnát, semmiképpen sem járható, de a jogi korlátokon túl nem is értenék vele egyet, mert szerintem nem a háborút kell finanszírozni, hanem a békét – mondta el Orbán Viktor az EU-csúcsra érkezve Brüsszelben.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 14:38
Orbán Viktor Brüsszelben Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Miniszterelnöki Ko Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Brüsszelben Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarország nem támogatja Ukrajna közös uniós hitelből való finanszírozását, és elutasítja a befagyasztott vagyon felhasználását.

Orbán Viktor: Nekünk ebbe a háborúba nem szabad beavatkozni (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség)
Orbán Viktor: Nekünk ebbe a háborúba nem szabad beavatkozni (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI)

Tehát Magyarország számára az az út, hogy közös hitelből finanszírozzák Ukrajnát, semmiképpen sem járható, de a jogi korlátokon túl nem is értenék vele egyet, mert szerintem nem a háborút kell finanszírozni, hanem a békét 

– emelte ki a magyar kormányfő. Hozzátette:

az a terv, hogy az egyik háborúzó fél lefoglalt vagyonát elvesszük, és odaadjuk a másik háborúzó félnek, nem más, mint hadüzenet. Nekünk ebbe a háborúba nem szabad beavatkozni, ebből kívül kell maradni és a békéért kellene dolgozni. Nem szeretnék egy olyan Európai Uniót látni, amely háborúban van. Ha pénzt adunk, akkor háborúban lesz az Európai Unió

– figyelmeztetett Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)

Siklósi Péter
idezojelekeurópai unió

Hajlandó-e Európa a békére?

Siklósi Péter avatarja

Az uniós csúcs tétje az, hogy Európa elindul-e végre a béke támogatásának irányába.

