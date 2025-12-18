Brüsszelben Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarország nem támogatja Ukrajna közös uniós hitelből való finanszírozását, és elutasítja a befagyasztott vagyon felhasználását.
Orbán Viktor: Brüsszel nem a békét finanszírozná
– Magyarország számára az az út, hogy közös hitelből finanszírozzák Ukrajnát, semmiképpen sem járható, de a jogi korlátokon túl nem is értenék vele egyet, mert szerintem nem a háborút kell finanszírozni, hanem a békét – mondta el Orbán Viktor az EU-csúcsra érkezve Brüsszelben.
Tehát Magyarország számára az az út, hogy közös hitelből finanszírozzák Ukrajnát, semmiképpen sem járható, de a jogi korlátokon túl nem is értenék vele egyet, mert szerintem nem a háborút kell finanszírozni, hanem a békét
– emelte ki a magyar kormányfő. Hozzátette:
az a terv, hogy az egyik háborúzó fél lefoglalt vagyonát elvesszük, és odaadjuk a másik háborúzó félnek, nem más, mint hadüzenet. Nekünk ebbe a háborúba nem szabad beavatkozni, ebből kívül kell maradni és a békéért kellene dolgozni. Nem szeretnék egy olyan Európai Uniót látni, amely háborúban van. Ha pénzt adunk, akkor háborúban lesz az Európai Unió
– figyelmeztetett Orbán Viktor.
További Külföld híreink
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor szerint az uniós terv felér egy hadüzenettel
Nekünk ebbe a háborúba nem szabad beavatkozni.
Bóka János közösségi oldalán figyelmeztetett
A miniszter erős aggályait fejezte ki.
Szijjártó Péter fontos bejelentést tett: ez érinti a magyar cégeket
Különleges együtműködésről tájékoztatott a tárcavezető.
A történelem legnagyobb bűnözőjének nevezték az aneszteziológust, aki harminc beteget mérgezett meg műtét közben
Közülük tizenkét ember meghalt.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor szerint az uniós terv felér egy hadüzenettel
Nekünk ebbe a háborúba nem szabad beavatkozni.
Bóka János közösségi oldalán figyelmeztetett
A miniszter erős aggályait fejezte ki.
Szijjártó Péter fontos bejelentést tett: ez érinti a magyar cégeket
Különleges együtműködésről tájékoztatott a tárcavezető.
A történelem legnagyobb bűnözőjének nevezték az aneszteziológust, aki harminc beteget mérgezett meg műtét közben
Közülük tizenkét ember meghalt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!