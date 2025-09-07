Elindult a Patrióta élő közvetítése Kötcséről + videó

Elstartolt az élő közvetítés a Kötcsei Találkozóról a Patrióta YouTube-csatornáján. Mint írták, a rendezvényről egész nap érdekes elemzésekkel, beszélgetésekkel jelentkeznek majd. Ahogy arról már a Magyar Nemzet is beszámolt, kiderült a Kötcsei Találkozó részletes, délutáni programterve. Az egyik szervező, Kavecsánszki Ádám az első számú Digitális Polgári Körben elárulta: kezdésnek Áder János egykori köztársasági elnökkel, Kövér László házelnökkel és Deutsch Tamás európai parlamenti képviselővel fog beszélgetni.

Ezután háromnegyed négykor Kapu Tibor magyar űrhajós fog beszámolót tartani, végül pedig Orbán Viktor miniszterelnök fogja zárni a rendezvényt 4 órakor kezdődő beszédével. Lapunk a kormányfő beszédét élőben, percről percre fogja tudósítani.