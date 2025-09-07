Kiderült az igazi kötcsei piknik programja: nagyágyúk szólalnak fel már Orbán Viktor előtt is

„Ma lesz Kötcse. Az igazi” – jelentette ki az első számú Digitális Polgári Körben Kavecsánszki Ádám. A polgári piknik egyik szervezője azt írta, 2004 óta rendezik meg békésen a Kötcsei Találkozót, azonban idén „kicsit kalandosabb lesz”.

„Magyar Péter volt, amikor nagyon szeretett volna bejutni Kötcsére, de akkor sem hívtuk meg. Talán ezért döntött úgy, hogy majd most a kerítésen kívül fog balhézni” – jegyezte meg,

A mi eseményünk magját kezdettől fogva Orbán Viktor, a résztvevők és az őket összekötő különleges erő jelentette: a közös küldetés, a közös szenvedély, hazánk, Magyarország

– húzta alá.

A kötcsei pikniket ezúttal rendhagyó módon élőben fogják közvetíteni (Forrás: Facebook)

Kavecsánszki Ádám felhívta a figyelmet arra, hogy a zárt körű rendezvényt délután fél 3-tól ezúttal élő közvetítésben mindenki követheti. Elárulta a programot is: kezdésnek Áder János egykori köztársasági elnökkel, Kövér László házelnökkel és Deutsch Tamás európai parlamenti képviselővel fog beszélgetni.

Ezután háromnegyed négykor Kapu Tibor magyar űrhajós fog beszámolót tartani,

végül pedig Orbán Viktor miniszterelnök fogja zárni a rendezvényt 4 órakor kezdődő beszédével. Lapunk a kormányfő beszédét élőben, percről percre fogja tudósítani.