Rendkívüli

Ukrajna ismét megtámadta a Barátság kőolajvezetéket

Kötcsei TalálkozóOrbán Viktorkötcsei polgári piknik

Kiderült az igazi kötcsei piknik programja: nagyágyúk szólalnak fel már Orbán Viktor előtt is

Áder János, Kövér László, Deutsch Tamás és Kapu Tibor is fel fog szólalni a Kötcsei Találkozón – adta hírül az első számú Digitális Polgári Körben Kavecsánszki Ádám. A rendezvény egyik fő szervezője elárulta a pontos napirendet is, Orbán Viktor miniszterelnök délután 4 órakor fogja elmondani beszédét, amiről lapunk élőben, percről percre fog tudósítani.

Magyar Nemzet
2025. 09. 07. 10:35
Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Ma lesz Kötcse. Az igazi” – jelentette ki az első számú Digitális Polgári Körben Kavecsánszki Ádám. A polgári piknik egyik szervezője azt írta, 2004 óta rendezik meg békésen a Kötcsei Találkozót, azonban idén „kicsit kalandosabb lesz”. 

„Magyar Péter volt, amikor nagyon szeretett volna bejutni Kötcsére, de akkor sem hívtuk meg. Talán ezért döntött úgy, hogy majd most a kerítésen kívül fog balhézni” – jegyezte meg,

A mi eseményünk magját kezdettől fogva Orbán Viktor, a résztvevők és az őket összekötő különleges erő jelentette: a közös küldetés, a közös szenvedély, hazánk, Magyarország

– húzta alá.

A kötcsei pikniket ezúttal rendhagyó módon élőben fogják közvetíteni (Forrás: Facebook)
A kötcsei pikniket ezúttal rendhagyó módon élőben fogják közvetíteni (Forrás: Facebook)

Kavecsánszki Ádám felhívta a figyelmet arra, hogy a zárt körű rendezvényt délután fél 3-tól ezúttal élő közvetítésben mindenki követheti. Elárulta a programot is: kezdésnek Áder János egykori köztársasági elnökkel, Kövér László házelnökkel és Deutsch Tamás európai parlamenti képviselővel fog beszélgetni. 

Ezután háromnegyed négykor Kapu Tibor magyar űrhajós fog beszámolót tartani, 

végül pedig Orbán Viktor miniszterelnök fogja zárni a rendezvényt 4 órakor kezdődő beszédével. Lapunk a kormányfő beszédét élőben, percről percre fogja tudósítani.  

Borítókép: Orbán Viktor megérkezik Kötcsére (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekMagyar Péter

Az Orbán Viktor Akciócsoport kipenderítette Magyar Pétert, olyan történt, amire eddig nem volt példa

Felhévizy Félix avatarja

Gyűlnek a viharfelhők a Tisza Párt fölött.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu