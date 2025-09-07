Orbán Viktor Kötcséről: Utánozhatatlan!

„Kötcse. Az igazi. Kövessetek ma 16.00 órakor élőben itt, a Facebookon” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök bejegyzésében Magyar Péter akciójára utalva megjegyezte: „Utánozhatatlan!”

Mint arról már a Magyar Nemzet is beszámolt, kiderült a Kötcsei Találkozó részletes programterve is. Az egyik szervező, Kavecsánszki Ádám az első számú Digitális Polgári Körben elárulta: kezdésnek Áder János egykori köztársasági elnökkel, Kövér László házelnökkel és Deutsch Tamás európai parlamenti képviselővel fog beszélgetni.

Ezután háromnegyed négykor Kapu Tibor magyar űrhajós fog beszámolót tartani, végül pedig Orbán Viktor miniszterelnök fogja zárni a rendezvényt 4 órakor kezdődő beszédével. Lapunk a kormányfő beszédét élőben, percről percre fogja tudósítani.