Magyar Péter megérkezett trollkodni Kötcsére

Amint megérkezett Kötcsére Magyar Péter, máris – önmagát nem meghazudtolva – azonnal a sajtó munkatársait sértegette. A Tisza elnökének közösségi oldalán élőben követhető adásban a TV2 riporterének kérdését azzal az indokkal nem válaszolta meg, hogy ő csak élő adásban hajlandó nyilatkozni neki.

Magyar Péternek marad a balhézás és a trollkodás (Fotó: Mirkó István)

A Magyar Nemzet helyszínen lévő munkatársának beszámolója szerint

a faluban vonuló Magyar Pétert egyébként főként a sajtó munkatársai kísérik, a támogatók szemlátomást elmaradnak.

De akik elkísérték a Tisza elnökét Kötcsére, bíznak a párt győzelmében.

Magyar Péter állítása szerint egy hirtelen ötlettől vezérelve ma reggel Balatonöszödről sétáltak át Kötcsére maroknyi támogató kíséretében.

Kötcsén sokan várták Magyar Pétert, leginkább médiamunkások. A helyiek már nem voltak tőle annyira elragadtatva, az egyik falubéli házon Fidesz-zászlóval fogadták a baloldal vezetőjét.

Fidesz-zászló. Fotó: Mirkó István

Magyar Péter hívei nekiestek a jobboldali riporternek

Az odasereglett maroknyi tiszás jobb híján a Hír TV riporterét, Futó Boglárkát kezdte el inzultálni.