Magyarázatot találhattak a világtörténelem egyik legrejtélyesebb eltűnésére

A Roanoke-kolónia biztos pontjai

A történet néhány szilárd adatra épül. 1587-ben John White vezetésével angol telepesek érkeztek a Roanoke-szigetre. White röviddel később visszatért Angliába utánpótlásért, ám csak 1590-ben jutott vissza.

John White 1590-es visszatérését ábrázoló metszet Fotó: Theodore de Bry / Wikimedia Commons

A települést elhagyatva találta. Nem volt harc nyoma, nem maradtak hátrahagyott holttestek. Egyetlen egyértelmű üzenet került elő: a „Croatoan” felirat. Ez nem szimbólum volt, hanem egy ismert földrajzi név a térségben, amely egy közeli őslakos közösségre utalt.

Régi elméletek és azok korlátai

Hosszú ideig a történetírás szélsőséges magyarázatok között ingadozott. Felmerült az éhínség, a járvány, az erőszakos pusztulás és a teljes megsemmisülés lehetősége is.

Az a lehetőség is felmerült, hogy a telepet az indiánok pusztították el Fotó: Matthäus Merian / Wikimedia Commons

Ezeket azonban nem támasztják alá egyértelmű régészeti bizonyítékok. A tömeges erőszakra utaló nyomok hiánya, valamint a település rendezett felszámolása inkább tudatos költözésre, semmint hirtelen katasztrófára utal.

A Roanoke-kolónia és az asszimiláció elmélete

A jelenlegi kutatások egyik legerősebb iránya az asszimiláció lehetősége. Ez nem azt állítja, hogy a telepesek egyetlen közösségbe olvadtak volna be, hanem azt, hogy kisebb csoportokban, különböző irányokba mozogtak.

A túlélés logikája ezt indokolttá tette.

Élelemhez, védelemhez és helyismerethez az őslakos közösségeken keresztül vezetett az út. A „Croatoan” felirat ebben az értelmezésben nem végállomást, hanem egy lehetséges irányt jelöl.

A Roanoke-kolónia és a Site X kérdése

A belső területek felé mutató elméletek középpontjában az úgynevezett Site X áll. Ez a feltételezett helyszín Észak-Karolinában, az Albemarle-öbölhöz kapcsolódó belső területen, a Chowan-folyó vízrendszerében található, jelentős távolságra a Roanoke-szigettől.

A visszatérők felfedezik a rejtélyes Croatoan feliratot Fotó: William James Linton / Wikimedia Commons

A kutatásokat a First Colony Foundation végzi, és a figyelmet egy XVI. századi térkép irányította ide. John White „La Virginea Pars” térképén egy későbbi foltozás alatt egy négyszögletes, településre vagy erődítésre emlékeztető jelölés rejtőzik. Ez nem bizonyíték egy titkos erődre, de felveti, hogy a telepesek a belsőbb területek felé mozogtak.