Bóka János közösségi oldalán figyelmeztetett

Bóka János, az európai uniós ügyekért felelős miniszter a közösségi médiában arra figyelmeztetett, hogy az Európai Unió Bírósága átlépett egy határt. Véleménye szerint a lengyel alkotmánybíróság minősítésébe való beavatkozás nem jogértelmezés, hanem alkotmányos puccs, amely súlyosan túllépi a bíróság hatáskörét.
Az Európai Unió Bírósága vörös vonalat lépett át döntésével. Bóka János arra figyelmeztetett, a lengyel alkotmánybíróság működésének minősítése nem brüsszeli hatáskör.
Különösen aggasztónak nevezte, hogy a döntés az uniós jog elsőbbségére hivatkozva próbálja felülírni a tagállamok alkotmányos identitását.
Hangsúlyozta, hogy az alkotmányos intézményrendszerek kialakítása kizárólag nemzeti hatáskör, és az EU nem rendelkezik efelett felügyeleti joggal. Bóka szerint az ilyen esetek rávilágítanak a hatáskörök tisztázásának szükségességére.
Ezért indították el az Európai Unió hatásköreinek átfogó átvilágítását.
Véleménye szerint, ha a tagállami szuverenitás és az uniós hatáskörök közötti határ nem világos, akkor a „valódi” európai együttműködés helyett csupán birodalomépítés valósul meg.
