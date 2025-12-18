bóka jánosbíróságeurópai unióminiszter

Bóka János közösségi oldalán figyelmeztetett

Az Európai Unió Bírósága vörös vonalat lépett át döntésével. Bóka János arra figyelmeztetett, a lengyel alkotmánybíróság működésének minősítése nem brüsszeli hatáskör.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 14:50
Bóka János európai ügyekért felelős miniszter Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bóka János, az európai uniós ügyekért felelős miniszter a közösségi médiában arra figyelmeztetett, hogy az Európai Unió Bírósága átlépett egy határt. Véleménye szerint a lengyel alkotmánybíróság minősítésébe való beavatkozás nem jogértelmezés, hanem alkotmányos puccs, amely súlyosan túllépi a bíróság hatáskörét.

Bóka János szerint Európai Unió Bírósága túllépte hatáskörét.
Bóka János szerint az Európai Unió Bírósága túllépte hatáskörét Fotó: AFP

Különösen aggasztónak nevezte, hogy a döntés az uniós jog elsőbbségére hivatkozva próbálja felülírni a tagállamok alkotmányos identitását.

Hangsúlyozta, hogy az alkotmányos intézményrendszerek kialakítása kizárólag nemzeti hatáskör, és az EU nem rendelkezik efelett felügyeleti joggal. Bóka szerint az ilyen esetek rávilágítanak a hatáskörök tisztázásának szükségességére. 

Ezért indították el az Európai Unió hatásköreinek átfogó átvilágítását. 

Véleménye szerint, ha a tagállami szuverenitás és az uniós hatáskörök közötti határ nem világos, akkor a „valódi” európai együttműködés helyett csupán birodalomépítés valósul meg.

Borítókép: Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Siklósi Péter
idezojelekeurópai unió

Hajlandó-e Európa a békére?

Siklósi Péter avatarja

Az uniós csúcs tétje az, hogy Európa elindul-e végre a béke támogatásának irányába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu