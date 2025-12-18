Bóka János közösségi oldalán figyelmeztetett

Bóka János, az európai uniós ügyekért felelős miniszter a közösségi médiában arra figyelmeztetett, hogy az Európai Unió Bírósága átlépett egy határt. Véleménye szerint a lengyel alkotmánybíróság minősítésébe való beavatkozás nem jogértelmezés, hanem alkotmányos puccs, amely súlyosan túllépi a bíróság hatáskörét.

Bóka János szerint az Európai Unió Bírósága túllépte hatáskörét Fotó: AFP