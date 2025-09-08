A keresztény-nemzeti tábort a korábbiaknál markánsabb kihívás érte

– Ma a józanul gondolkodó polgárok, a pattanásig feszült gazdasági és politikai helyzetben észlelik, hogy társadalmaik, közösségeik veszélyhelyzetbe kerültek, ezért sokasodik a szellemi honvédők tábora – jelentette ki Csizmadia László a Civil Összefogás Fórum és a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) sajtótájékoztatóján. A CÖF–CÖKA elnöke bejelentette, hogy a nemzeti kormány által elért eredmények megvédése érdekében, valamint még több szellemi honvédő toborzásának érdekében Folyami polgárnaszád elnevezéssel országjárásba kezd a CÖF.

Fotó: Havran Zoltán

– A tények politikai és gazdasági csőd felé vezetnek, az úgynevezett nyugati világ fényei már alig-alig pislognak, ezeknek az országoknak a vezetői hátat fordítottak a népüknek, bizalmukkal visszaéltek. A közelgő választásoktól megrémülve menekülnek az uniós birodalmi elképzelésekbe – hívta fel a figyelmet Csizmadia László. Majd rámutatott: a nemzetállamok vezetői odaadják szuverenitásukat, miközben helytartói szerepkörért udvarolnak. Választóik adóját Ukrajna feneketlen pénzeszsákjába szórják, miközben a jóléti államok ködbe vesznek – tette hozzá.

A meg nem kérdezett polgárok nagy többsége szerint az Európai Uniót a tagállamok patriótái menthetik meg

– hangsúlyozta az elnök. Majd rámutatott: a tagországok polgárainak feladata eltakarítani a fogott országvezetőket és helyébe valódi demokrácia, valódi jogállamiság és a szabad akarat érvényesítése léphet. Ezek után elkezdődhet az EU-ban a mellérendelt viszonyban létező országok közös érdekeinek garantálása. A magyar út erre vezet, ugyanis Orbán Viktor jelezte, hogy a mindenkori népakarat meghallgatásával jó úton haladunk. A külföldről támogatott magyarországi ellenzék célja pedig a betarthatatlan ígéretek halmozásával a hatalom átvétele.

A CÖF–CÖKA támogatói elkötelezettek a közös kormányzás megvalósításában ezért a CÖF–CÖKA Folyami polgárnaszád elnevezéssel országjárásba kezd

– jelentette be Csizmadia László. Az elnök a kezdeményezésről elmondta, hogy településről településre járva ott lesznek mind a 106 egyéni választókerületben. A céljuk, hogy nyilvánosan bizonyítsák, hogy az eddigi eredmények folytatásának nemcsak jelene, hanem jövője is van, valamint igyekeznek felhívni a figyelmet a „hamis messiások” veszélyeire is.