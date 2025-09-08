Orbán ViktorMagyarországCÖF-CÖKA
A keresztény-nemzeti tábort a korábbiaknál markánsabb kihívás érte

A kihívásokra válaszolva a CÖF országjárást hirdetett.

Erős Hunor
2025. 09. 08. 21:44
Fotó: Havran Zoltán
– Ma a józanul gondolkodó polgárok, a pattanásig feszült gazdasági és politikai helyzetben észlelik, hogy társadalmaik, közösségeik veszélyhelyzetbe kerültek, ezért sokasodik a szellemi honvédők tábora – jelentette ki Csizmadia László a Civil Összefogás Fórum és a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) sajtótájékoztatóján. A CÖF–CÖKA elnöke bejelentette, hogy a nemzeti kormány által elért eredmények megvédése érdekében, valamint még több szellemi honvédő toborzásának érdekében Folyami polgárnaszád elnevezéssel országjárásba kezd a CÖF.

CÖF sajtáj
Fotó: Havran Zoltán

– A tények politikai és gazdasági csőd felé vezetnek, az úgynevezett nyugati világ fényei már alig-alig pislognak, ezeknek az országoknak a vezetői hátat fordítottak a népüknek, bizalmukkal visszaéltek. A közelgő választásoktól megrémülve menekülnek az uniós birodalmi elképzelésekbe – hívta fel a figyelmet Csizmadia László. Majd rámutatott: a nemzetállamok vezetői odaadják szuverenitásukat, miközben helytartói szerepkörért udvarolnak. Választóik adóját Ukrajna feneketlen pénzeszsákjába szórják, miközben a jóléti államok ködbe vesznek – tette hozzá.

A meg nem kérdezett polgárok nagy többsége szerint az Európai Uniót a tagállamok patriótái menthetik meg

– hangsúlyozta az elnök. Majd rámutatott: a tagországok polgárainak feladata eltakarítani a fogott országvezetőket és helyébe valódi demokrácia, valódi jogállamiság és a szabad akarat érvényesítése léphet. Ezek után elkezdődhet az EU-ban a mellérendelt viszonyban létező országok közös érdekeinek garantálása. A magyar út erre vezet, ugyanis Orbán Viktor jelezte, hogy a mindenkori népakarat meghallgatásával jó úton haladunk. A külföldről támogatott magyarországi ellenzék célja pedig a betarthatatlan ígéretek halmozásával a hatalom átvétele.

A CÖF–CÖKA támogatói elkötelezettek a közös kormányzás megvalósításában ezért a CÖF–CÖKA Folyami polgárnaszád elnevezéssel országjárásba kezd

– jelentette be Csizmadia László. Az elnök a kezdeményezésről elmondta, hogy településről településre járva ott lesznek mind a 106 egyéni választókerületben. A céljuk, hogy nyilvánosan bizonyítsák, hogy az eddigi eredmények folytatásának nemcsak jelene, hanem jövője is van, valamint igyekeznek felhívni a figyelmet a „hamis messiások” veszélyeire is.

Az elnök az országjárást fontosnak nevezte, mivel – ahogy rámutatott – a nemzeti keresztény oldal számára az olyan új online fellépések mellett, mint a Harcosok Klubja és a digitális polgári körök, továbbra is elengedhetetlen az offline fellépés.

A négyszer megvalósult kétharmados összetartozás, az ebből fakadó bizalom és a biztonság drága kincs, amely a békét és a jövőt jelenti

– jelentette ki Csizmadia László. Majd rámutatott: különösen azért, mivel hamis „messiások” féktelen hazudozását már sokszor megszenvedte az ország a történelemben.

Fricz Tamás a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az elmúlt időszakban a keresztény-nemzeti tábort olyan, a korábbiaknál markánsabb kihívás érte, amely harcra késztet. A politológus rámutatott, hogy van mit megőrizni és van mit elveszíteni, ezért meg kell erősíteni a táboron belüli összetartást és meg kell őrizni a patrióta identitást. Ez az oldal képes a megújulásra és ezt a Harcosok Klubja és a digitális polgári körök is bizonyítják – tette hozzá.

De az offline térben való jelenlét is szükséges

– emelte ki Fricz Tamás. Hozzátette: az online térben való részvétel fontos újítás, de az offline jelenlétet is megújítva meg kell tartani. „Az offline, valódi terek rendkívül fontosak az identitás megtartása érdekében” – mutatott rá.

Magyar Péterék nem hajlandóak őszintén beszélni – hívta fel a figyelmet. A politológus szerint felmerülhet az a kérdés, hogy „ki ellen harcolunk?” azonban rögtön rámutatott, hogy lényegében ezt tudhatjuk, hiszen a Tisza Párt része az ukránbarát, háborúpárti brüsszeli hálózatnak, amely támogatja az LMBTQ-ideológiát, az illegális migrációt, Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, és azt a túlzott zöldprogramot, amely tönkreteszi Európa gazdaságát.

Mindez azt jelenti, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt programját a brüsszeli elit adja

– emelte ki Fricz Tamás.

Borítókép: Csizmadia László és Fricz Tamás (Fotó: Havran Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

