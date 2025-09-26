Már a saját alelnöke is megkérdőjelezi Magyar Péter miniszterelnök-jelölti alkalmasságát

Káosz és bizonytalanság uralkodik a Tisza Pártban, immár Magyar Péter vezető szerepe is megkérdőjeleződött. Emlékezetes, hogy az utóbbi hónapokban számtalan botrány övezte a Tiszát, elég csak arra gondolni, hogy napvilágra került az adóemelési tervezetük. Mint ismert, egy feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne, míg 1,25 millió forint fölött jönne a 33 százalékos sáv is.

Magyar Péter embere, Tarr Zoltán szólta el magát a Tisza-adóról (Fotó: Polyák Attila)

Tiszás botrányok egymás után

Később Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke volt az, aki elszólta magát, hogy a Tisza Párt átalakítaná a személyi jövedelemadó rendszerét. A politikus az etyeki beszédében kikotyogta: pártja progresszív, többkulcsos adóemelést tervez, minderről azonban nem lehet beszélni.

Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet

– fogalmazott Tarr Zoltán.

De Ruszin-Szendi Romulusz is újra borzolta a kedélyeket, amikor kiderült, hogy fegyverrel jár lakossági fórumokra. Egy videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére, miközben „szeretetországról” papolt a hallgatóságnak. Magyar Péter azóta már beismerte: valóban fegyver volt Ruszin-Szendinél. A korábbi vezérkari főnök többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig arról beszélt:

Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. […] Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.

Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán így fenyegetőzött:

Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!

Csak lézengenek Magyar Péter országjárásán

Aligha meglepő, hogy a folyamatos botrányok hatására egyre inkább földbe állt a Tisza Párt mozgósítása. Magyar Péter a nagykanizsai kongresszuson hirdette meg az aktuális országjárását, aminek az állomásain rendre csak lézengenek a résztevők. A kisebb helyszíneken legfeljebb néhány tucat ember vesz részt, míg a nagyobb városokban pár százan hallgatják Magyar Pétert, aki rendre csak a szokásos, a kormányt támadó közhelyeket fogalmazza meg.