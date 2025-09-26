Rendkívüli

Fontos bejelentéseket tesz Orbán Viktor – Kövesse nálunk élőben!

  Már a saját alelnöke is megkérdőjelezi Magyar Péter miniszterelnök-jelölti alkalmasságát
Magyar PéterTisza PártRadnai Márk

Már a saját alelnöke is megkérdőjelezi Magyar Péter miniszterelnök-jelölti alkalmasságát

Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke egy interjúban pedzegette, hogy egyáltalán nem biztos Magyar Péter miniszterelnök-jelöltsége. A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint a felmérések azt mutatják, hogy Magyar Péternek magas az elutasítottsága a szavazók között, így nem lenne meglepő, ha végül lecserélnék valaki másra.

Máté Patrik
2025. 09. 26. 5:35
Káosz és bizonytalanság uralkodik a Tisza Pártban, immár Magyar Péter vezető szerepe is megkérdőjeleződött. Emlékezetes, hogy az utóbbi hónapokban számtalan botrány övezte a Tiszát, elég csak arra gondolni, hogy napvilágra került az adóemelési tervezetük. Mint ismert, egy feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne, míg 1,25 millió forint fölött jönne a 33 százalékos sáv is.

Tisza párt, tarr zoltán, magyar péter
Magyar Péter embere, Tarr Zoltán szólta el magát a Tisza-adóról (Fotó: Polyák Attila)

 

Tiszás botrányok egymás után

Később Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke volt az, aki elszólta magát, hogy a Tisza Párt átalakítaná a személyi jövedelemadó rendszerét. A politikus az etyeki beszédében kikotyogta: pártja progresszív, többkulcsos adóemelést tervez, minderről azonban nem lehet beszélni.

Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet

– fogalmazott Tarr Zoltán.

De Ruszin-Szendi Romulusz is újra borzolta a kedélyeket, amikor kiderült, hogy fegyverrel jár lakossági fórumokra. Egy videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére, miközben „szeretetországról” papolt a hallgatóságnak. Magyar Péter azóta már beismerte: valóban fegyver volt Ruszin-Szendinél. A korábbi vezérkari főnök többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig arról beszélt:

Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. […] Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.

Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán így fenyegetőzött:

Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!

 

Csak lézengenek Magyar Péter országjárásán

Aligha meglepő, hogy a folyamatos botrányok hatására egyre inkább földbe állt a Tisza Párt mozgósítása. Magyar Péter a nagykanizsai kongresszuson hirdette meg az aktuális országjárását, aminek az állomásain rendre csak lézengenek a résztevők. A kisebb helyszíneken legfeljebb néhány tucat ember vesz részt, míg a nagyobb városokban pár százan hallgatják Magyar Pétert, aki rendre csak a szokásos, a kormányt támadó közhelyeket fogalmazza meg.

Ráadásul a minap egészen abszurd jelenetek játszódtak le a Tisza miskolci gyűlésén, ugyanis

Magyar Péter egy Orbán Viktort mintázó kartonnal a kezében ordibált.

A mozgósítás kapcsán megjegyzendő az is, hogy nyáron a Tisza Párt „ellen-Tusványosa” is csúfos kudarcba fulladt. De a nagykanizsai kongresszusukon sem töltötték meg a csarnok lelátóit Magyar Péter hívei, rengeteg szék maradt üresen.

 

Előremenekülne Radnai Márk?

Érdekes egybeesés, hogy a folyamatos kudarcok után Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke a Népszavának adott interjúban azt pedzegette, hogy nem biztos Magyar Péter miniszterelnök-jelöltsége. Radnai szerint amikor Magyar Péter azt mondja, hogy korántsem biztos a jelöltsége, akkor azt nem szerénykedésből és marketingfogásból teszi.

Még érdekesebb Radnainak az a megjegyzése, hogy

ha lesz egy másik, alkalmasabb miniszterelnök-jelölt – aki esetleg még nincs is a térképen –, akkor Magyar Péter őt fogja támogatni.

Érdekes, hogy Magyar Péter elmondása szerint a Tisza elnöksége döntött arról, hogy a párton belüli előválasztást ne tartsák meg a hegyvidéki választókörzetben, ahol Magyar fog indulni. A pártelnök ennek kapcsán megjegyezte, hogy senkit nem tesznek ki annak, hogy vele kelljen versenyeznie. Tehát miközben Radnai szerint nem egyértelmű Magyar Péter miniszterelnök-jelöltsége, addig a pártvezér azt sugallja, hogy élvezi az elnökség bizalmát.

 

Alacsony Magyar Péter népszerűsége

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője lapunknak azt nyilatkozta, hogy Magyar Péter se meri soha kimondani, hogy ő akar lenni a miniszterelnök-jelölt. A szakértő szerint ez vélhetően azzal függ össze, hogy a Tisza Párt belső felmérései és a nyilvános kutatások is azt mutatják, hogy Magyar Péter népszerűsége meglehetősen alacsony.

Emlékeztetett, hogy sok ellenzéki szavazó is úgy vélekedik, hogy nem szimpatikus nekik Magyar Péter, és csak azért szavaznának rá, mert nem akarják, hogy Orbán Viktor legyen a miniszterelnök.

Egy politikus esetében az ilyen magas elutasítottság azt a kockázatot rejti magában, hogyha elindul a választáson miniszterelnök-jelöltként, akkor a bizonytalan szavazókat nem tudja megszólítani

– tette hozzá.

Deák Dániel szerint ezért lehet az, hogy nem merik még egyértelműen kimondani, hogy Magyar Péter lesz a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje. Ehelyett lebegtetik a kérdést, hogy megnézzék, van-e Magyar Péternél népszerűbb szereplő.

Nem lenne meglepő, ha más lenne a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje

– vélekedett Deák Dániel, majd megjegyezte, hogy erről a következő fél évben döntenek a Tisza Párton belül.

Borítókép: Magyar Péter és Radnai Márk (Fotó: Facebook)


Fontos híreink

