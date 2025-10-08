európai parlamentDömötör CsabaepTiszaMagyar Péter

Összehozta: Magyar Péter hivatalosan is a leglustább EP-képviselő

Már adatok bizonyítják, hogy a Tisza Párt elnöke korántsem nevezhető a munka hősének.

Magyar Nemzet
2025. 10. 08. 20:50
Európai Parlament
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyar Péter a 718 tagú Európai Parlament 718. legaktívabb, vagyis hivatalosan is a leglustább tagja – mutatta be a megdöbbentő felfedezést közösségi oldalán Talabér Krisztián, a Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója. 

Strasbourg, 2024. december 18. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2024. december 18-án. MTI/Bodnár Boglárka
Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Kiemelte, 

Néhány hónapig egy szocialista román asszony nála is lustább volt, de Magyar Péternek sikerült előznie, így már ő számít a leglustábbnak.

Talabér arra is emlékeztetett, amikor előzetes ígérete ellenére mégis felvette az EP-mandátumot, Magyar Péter még úgy nyilatkozott:

Megértem, hogy sokan kritikusak a döntésemmel, de meg fogom mutatni, hogy lehet ezt jól csinálni. Nem teniszezni meg klubokba fogok járni, hanem dolgozni fogok.

Mint ismert, Magyar Péter a múlt év tavaszán folytatott kampányban még azt hazudta, hogy esze ágában sincs Brüsszelbe menni és felvenni az EP-mandátumát. 

Az is kiderült, hogy a képviselők mentelmi jogának eltörlésére tett többszöri ígérete, sőt annak követelése nyilvánvalóan csak kampányfogás volt, Magyar pontosan tudhatta, hogy lesznek olyan botrányos ügyei, amelyekben a felelősségre vonás alól a mentelmi jogával bújhat ki.

A június 9-i választást megelőzően már tárgyalások kezdődtek Magyar Péter és Manfred Weber között a Tisza Párt későbbi csatlakozásáról az Európai Néppárthoz, ezért is volt hiteltelen, hogy a kampányban a pártelnök bőszen hirdette: nem veszi fel a brüsszeli mandátumot. Az elmúlt egy év eseményei is azt mutatják, hogy Magyar és Weber részletesen megbeszélhették a következő időszak politikai stratégiáját és abban a Tisza elnökének, valamint a többi EP-képviselőjének szerepét.

Sokáig nem talált be a munkahelyére

Amint arról már beszámoltunk, Magyar Péter látványosan kerülte az EP központját, a plenáris és a bizottsági üléseket. A pártelnök az Európai Parlament egészében a második legtöbbet hiányzó képviselő nem túl büszke címét tudhatta eddig magáénak.

Az Európai Parlament őszi ülésszakának első hónapjában, szeptemberben egyetlen ülésen sem jelent meg, majd a 33. napon látta elérkezettnek az időt, hogy meglátogassa a munkahelyét. Azóta is hasonló intenzitással vesz részt az EP munkájában, ha éppen kiutazik Brüsszelbe, akkor is igyekszik minél kevesebbet az ülésteremben tartózkodni.

A munkahelyén tett ritka látogatások alkalmával összesen csak 15 felszólalása volt, és ezeket egy híján mind Magyarország és a magyar kormány ellen intézte.

A tiszás kollégái sem voltak sokkal aktívabbak, illetve ők is legtöbbször hazánkat és az Orbán-kormányt támadták.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MTI/Purger Tamás)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

Pósa Karcsi szösszenete

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb posztja.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu