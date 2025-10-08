Összehozta: Magyar Péter hivatalosan is a leglustább EP-képviselő

Magyar Péter a 718 tagú Európai Parlament 718. legaktívabb, vagyis hivatalosan is a leglustább tagja – mutatta be a megdöbbentő felfedezést közösségi oldalán Talabér Krisztián, a Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója.

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Kiemelte,

Néhány hónapig egy szocialista román asszony nála is lustább volt, de Magyar Péternek sikerült előznie, így már ő számít a leglustábbnak.

Talabér arra is emlékeztetett, amikor előzetes ígérete ellenére mégis felvette az EP-mandátumot, Magyar Péter még úgy nyilatkozott:

Megértem, hogy sokan kritikusak a döntésemmel, de meg fogom mutatni, hogy lehet ezt jól csinálni. Nem teniszezni meg klubokba fogok járni, hanem dolgozni fogok.

Mint ismert, Magyar Péter a múlt év tavaszán folytatott kampányban még azt hazudta, hogy esze ágában sincs Brüsszelbe menni és felvenni az EP-mandátumát.

Az is kiderült, hogy a képviselők mentelmi jogának eltörlésére tett többszöri ígérete, sőt annak követelése nyilvánvalóan csak kampányfogás volt, Magyar pontosan tudhatta, hogy lesznek olyan botrányos ügyei, amelyekben a felelősségre vonás alól a mentelmi jogával bújhat ki.

A június 9-i választást megelőzően már tárgyalások kezdődtek Magyar Péter és Manfred Weber között a Tisza Párt későbbi csatlakozásáról az Európai Néppárthoz, ezért is volt hiteltelen, hogy a kampányban a pártelnök bőszen hirdette: nem veszi fel a brüsszeli mandátumot. Az elmúlt egy év eseményei is azt mutatják, hogy Magyar és Weber részletesen megbeszélhették a következő időszak politikai stratégiáját és abban a Tisza elnökének, valamint a többi EP-képviselőjének szerepét.

Sokáig nem talált be a munkahelyére

Amint arról már beszámoltunk, Magyar Péter látványosan kerülte az EP központját, a plenáris és a bizottsági üléseket. A pártelnök az Európai Parlament egészében a második legtöbbet hiányzó képviselő nem túl büszke címét tudhatta eddig magáénak.

Az Európai Parlament őszi ülésszakának első hónapjában, szeptemberben egyetlen ülésen sem jelent meg, majd a 33. napon látta elérkezettnek az időt, hogy meglátogassa a munkahelyét. Azóta is hasonló intenzitással vesz részt az EP munkájában, ha éppen kiutazik Brüsszelbe, akkor is igyekszik minél kevesebbet az ülésteremben tartózkodni.

A munkahelyén tett ritka látogatások alkalmával összesen csak 15 felszólalása volt, és ezeket egy híján mind Magyarország és a magyar kormány ellen intézte.

A tiszás kollégái sem voltak sokkal aktívabbak, illetve ők is legtöbbször hazánkat és az Orbán-kormányt támadták.