Schmuck Andornak nem sikerült kipipálnia minden pontot a bakancslistájáról

Schmuck Andor filmszerepre és koncertre is készült, emellett a tévézést is folytatta volna, ha nem támadja meg a gyilkos kór. Felelevenítették, hogy A nagy duett 2025-ös évadában élő adásban jelentette be, hogy életmentő kezelésre van szüksége. Májusban arról beszélt, hogy miután véget ért a szereplése A nagy duettben, után Szenes Andrea kereste meg, hogy a szeptemberi Szenes Iván-emlékkoncerten énekeljen el három dalt, duettben. A felkérésre igent mondott, azonban azt már nem érhette meg.