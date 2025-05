Zöld-fehér találkozások: Hajnal Tamás jó barátja vethet véget a Fradi egyeduralmának

Borbély Balázsról, a Győr vezetőedzőjéről ma már minden futballrajongó fújja, hogy Dunaszerdahelyen született, a DAC és az ETO tulajdonosa, Világi Oszkár a felvidéki csapattól tavaly tavasszal rendelte át Győrbe, hogy tegyen rendet. Az is közismert, hogy a rendrakás felettébb jól sikerült, hiszen az irányításával a Győr egy éve huszáros hajrával feljött a negyedikről a második helyre az NB II-ben, azaz feljutott az NB I-be. Az első osztályt gyengén, sőt pocsékul kezdte az ETO, hiszen elvesztette az első négy meccsét. Akkor senki sem hitte volna, hogy a csapat a tavaszra feltámad és kiharcolja a nemzetközi szereplést. Maga a vezetőedző sem.

Borbély Balázs, a Győr vezetőedzője három évig dolgozott az FTC-nél, a Fradi sportigazgatója, Hajnal Tamás hívására. Fotó: Czinege Melinda

– A negyedik forduló után senki sem gondolta volna, hogy így alakul majd ez a szezon. Gratulálok mindenkinek a klubnál. Nagy utat tettünk meg, egy éve, amikor átvettem a csapatot, az NB II-ben volt negyedik az együttes, most az élvonalban lett az. Hatalmas változáson, fejlődésen mentünk keresztül mindannyian – foglalta össze a győri csodát Borbély Balázs az utolsó előtti forduló, a ZTE elleni 0-0 után.

FTC vagy Puskás Akadémia? A Győr dönt a bajnoki címről

Ez amolyan évértékelő nyilatkozatnak is beillik, de ne feledkezzünk meg róla, a Győrre és személy szerint Borbély Balázsra még fontos feladat vár az utolsó fordulóban is. Hálátlan szerep, de az ETO királycsináló lehet: rajta is múlik, hogy az FTC vagy a Puskás Akadémia lesz a bajnok.

Ha Fradi legalább döntetlent ér el a Győr otthonában, akkor zsinórban hetedszer is aranyérmes, ha netán kikapna, a Puskás Akadémia viszont legyőzi a DVTK-t, akkor a felcsúti együttes a bajnok.

Győri szemszögből már nincs tétje a Ferencváros elleni mérkőzésnek, a csapat így is, úgy is a negyedik helyen végez, és a következő idényben indulhat a Konferencialiga selejtezőjében. Hálás így pályára lépni a Fradi ellen gondolhatnánk, Borbély Balázsnak mégis pikáns a feladat. Ugyanis több szállal kötődik a Ferencvároshoz.

Hogyan kötődik Borbély Balázs a Fradihoz?

Elég felütni a Wikipédiát, mindenki kiolvashatja belőle, Borbély Balázs futballistának sem volt gyenge:

a Kaiserslautern játékosaként megfordult a Bundesligában is,

játszott a román és a ciprusi élvonalban,

13-szoros szlovák válogatott.

Az edzői pályát otthon, Dunaszerdahelyen kezdte, majd megfordult Pozsonyban, a Petrzalkánál, sőt a Fradiban is.

Ezt látva vakarhatjuk a fejünket, vajon hogyan került az FTC-hez. Hajnal Tamás a titok nyitja. Borbély Balázs és a Ferencváros sportigazgatója anno együtt futballozott Kaiserslauternben, s – miként a felvidéki születésű tréner is elárulta – a mai napig jó barátságot ápolnak. Hajnal előbb játékosmegfigyelőnek, majd az U17-es csapat edzőjének kérte fel Borbély Balázst, aki három évet húzott le a Fradi kötelékében. Arról egyelőre nem beszélt – igaz, nem is kérdezték róla –, milyen érzés a jó barát ellen készülni.

Hajlamosak lehetünk rávágni, a Ferencváros aligha botlik meg az utolsó akadályban, de nem árt az óvatosság. Az idény előző két meccsén Győrben 1-1-et, a Groupama Arénában pedig 2-2-t játszott egymással a két csapat úgy, hogy a Fradi kétgólos hátrányból egyenlített. Nem is vitás, az FTC előre aláírná a harmadik döntetlent.

