Keserédes győzelmet aratott a Vasas, a győriek ünnepelhették a feljutást

LABDARÚGÁS

már a 4. percben vezetést szerzett. Szép támadás volt, ráadásul a Vasas a 18. percben már 2-0ra vezetett Tóth Milán révén, és nagyon úgy tűnt, simán legyőzi a Soroksárt. Még a szünet előtt Hidi M. Sándor is betalált egy látványos lövéssel, ráadásul a fordulást követően a vendégek emberhátrányba is kerültek, majd Doktorics is gólt szerzett, végül egy újabb kiállítással még biztosabb lett az angyalföldiek sikere – azaz minden adott volt ahhoz, hogy a Vasas szépen, ünneppel zárja az NB II-es bajnokságot.

Fotó: Balogh László

Ám savanyú lett ez az ünnep az Illovszky Rudolf Stadionban, mert közben a Győr egy felejthető meccsen nyerni tudott 1-0-ra. Elég lett volna csak pontot szereznie az üdvösséghez, ám a győriek biztosra mentek, ahogy ígérték, győzni mentek Ajkára, és győztek is, így ők ünnepelhettek, ők jutottak fel az élvonalba a bajnok Nyíregyháza társaságában. A számukra megnyugtató gól a mérkőzés 26. percében született meg, Csontos bal oldali szöglete a rövidre érkezett, Bumba tette bele a lábát, Szabados ezt még kivédte, de a labda kipattant, amit Riquelme közelről a kapuba passzolt.

Ez oldotta meg a másodosztály legnagyobb kérdését, a Vasas hiába lépte le a Soroksárt, a következő idényben is az NB II mezőnyébe tartozik majd. A Győr ünnepelhetett, kilenc év után jutott vissza az élvonalba, ahol fényes a múltja, négy bajnoki címmel büszkélkedhet, és most mindent egy lapra feltéve pályázta meg a felkerülést. Ez azt jelenti, hogy lemondott az MLSZ-től járó támogatásról, és légiósokat bevetve harcolt, de bevált a számítása. Borbély Balázs vezetőedző az utolsó öt meccsre érkezett a csapathoz, és a célt elérte, ennek a kulcsa pedig az volt, hogy az ETO egy hete hétfőn legyőzte az így hoppon maradt Vasast.

Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport

– Keserédes győzelem a mai – ismerte el Gera Zoltán, a Vasas vezetőedzője. – Voltak olyan meccsek, amelyeket meg kellett volna nyernünk, gondolok például a Tiszakécske elleni hazai mérkőzésre vagy a Győr ellenire, az akkor elvesztegetett pontok hiányoztak a sikerhez. Most szomorkodunk, de nyilván átgondoljuk a helyzetünket, és majd meglátjuk, mit hoz a jövő.

Izgalmas volt az utolsó forduló a kiesés szempontjából is. Az már korábban eldőlt, hogy a Mosonmagyaróvár, a Tiszakécske és a Siófok búcsúzik, de a Pécsnek még volt lehetősége kiharcolni a bennmaradást. Nem élt vele, csak döntetlent játszott otthon a Szegeddel, ugyanakkor a BVSC-Zugló is szerzett egy pontot a Bp. Honvéd elleni meccsen, így a fővárosi csapat őrizte meg a tagságát a másodosztályban, a pécsiek pedig kiestek. Ha kiestek…

A nagy múltú Haladás ugyan a tabella alapján bennmaradt, ám jogerősen nem kapta meg a licencet az MLSZ-től az NB II-höz, így még nem tudni, hogy a nyáron Szombathely csapata melyik osztályban szerepelhet majd.