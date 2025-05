A tavasz meglepetéscsapata Európába jutott, a ZTE még kieshet

A tabella és a forma mellett akadtak még statisztikák, amelyek a Győri ETO győzelmét predesztinálták. A találkozót megelőzően a győriek kapták a legkevesebb gólt idegenben az NB I idei idényében, a ZTE ezzel szemben pedig vendéglátóként az előző három bajnokiján gólképtelen maradt, legutóbb még március láthatott hazai gólt a zalaegerszegi publikum. Ez a rossz sorozat a mai napon tovább folytatódott, ifj. Mihalecz István érkezése óta sorozatban a negyedik bajnokiján is döntetlent játszott csapatával. Eddig a találkozóig a győri csapat volt az egyetlen a bajnokságban, amely ellen még nem tudott pontot szerezni a Zalaegerszeg, ez a jég most megtört.

A Győr elleni meccs után továbbra is veszélyben a Zalaegerszeg (Fotó: Szabó Miklós)

Helyzetek voltak, gól nem született

Nagy elánnal kezdték a meccset a vendég győriek, már az első percben helyzetbe is kerültek, azonban Bánáti eltörte lövését, Gundel-Takácsnak így könnyű dolga volt. Néhány perccel később a ZTE is életjelet adott magáról, de a helyzetkihasználás a hazai oldalon sem volt toppon.

A folytatásban itt is és ott is adódtak kisebb helyzetek, azonban a pulzusa nem igazán mehetett fel egyik szurkolótábornak sem, nem igazán kellett komoly izgalmakat átélni. A 30. percben cserére kényszerült a Zalaegerszeg, Ipalibot hordágyon kellett levinni a pályáról, úgy festett, hogy a bal combját fájlalta. A helyére Bakti Balázs érkezett.

A legnagyobb gólszerzési lehetőség a félidő legvégére maradt: a hosszabbítás első percében Dénes indulhatott meg a csereként beállt Bakti passzával, a lövését azonban bravúrral védte Petrás.

Itt még azonban nem volt vége a sansznak, a kipattanó Almási elé került, aki azonban eltörte a lövést, a labda elcsorgott a kapu mellett. Így maradt a félidei 0-0.

Gólképtelen maradt a ZTE és a Győr is

A második játékrészben is több volt a győri helyzet. Az első húsz percben Bánáti, vagy éppen Bumba is megszerezhette volna a vezetést, azonban továbbra is pontatlanok voltak a kísérletek. Ha sikerült is kaput találni, akkor Gundel-Takács a helyén volt.

Ahogy telt az idő az iram még alább hagyott, a Győr még kevésbé törte meg a gólszerzés miatt, a ZTE pedig nem képviselt elég nagy átütő erőt ehhez. Nem született gól a meccsen.

A Győr kijutott az európai kupaporondra, indul jövőre a Konferencia-liga selejtezőjében.

Még nem nyugodhatnak meg Zalaegerszegen

A ZTE győzelme elmaradt, így még nem biztos a bennmaradás egy fordulóval a vége előtt. Ami megnyugtató lehet viszont a Zalaegerszeg számára, hogy a két közvetlen rivális, a Fehérvár és a Debrecen is egy kőkemény meccset vív idegenben ebben a fordulóban: a fehérváriak a Ferencváros, a debreceniek a Paks vendégei lesznek.